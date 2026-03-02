La presidenta de la Comisión Europea felicitó a Milei por su liderazgo para que Argentina sea el primer país en ratificar acuerdo UE-Mercosur

Milei y Úrsula Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea Ursula Von Der Leyen envió una carta formal al presidente Javier Milei en la que felicitó al Gobierno argentino por la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y subrayó que la Argentina se convirtió en el primer país del bloque regional en completar el proceso nacional de ratificación del tratado.

La misiva a la que accedió Infobae, fechada en Bruselas el 27 de febrero, destacó específicamente ese punto. Von der Leyen indicó que la Argentina “se haya convertido en el primer país del Mercosur en completar el proceso nacional de ratificación, cumpliendo con todos los requisitos formales para su aplicación provisional”. Así, la Unión Europea reconoció formalmente que se concluyeron todos los pasos constitucionales y administrativos necesarios para habilitar la siguiente etapa del acuerdo.

La carta de Von der Leyen a Milei

Tras 26 años de negociaciones intermitentes entre ambos bloques, el tratado atraviesa ahora su fase decisiva. El entendimiento político se anunció en 2019, pero su implementación quedó supeditada a los procesos internos de aprobación en cada Estado parte. En el caso del Mercosur, cada país debe completar su trámite legislativo y comunicar oficialmente la finalización del procedimiento.

La carta de Von der Leyen confirma que la Argentina ya cumplió con ese recorrido institucional, enfatizando que fue la primera dentro del bloque en lograrlo.

Señal política al Mercosur y a Bruselas

El reconocimiento europeo tiene consecuencias concretas. Para que la Unión Europea avance en la aplicación provisional del Acuerdo UE-Mercosur —mecanismo que permite poner en vigor parte de sus disposiciones comerciales antes de que todos los parlamentos europeos concluyan la ratificación— es indispensable que la contraparte haya completado sus exigencias internas.

El encuentro en Paraguay donde se presentó el acuerdo Unión Europea Mercosur

Al dejar constancia de que la Argentina cumplió “todos los requisitos formales”, la presidenta de la Comisión Europea habilita el paso siguiente del lado europeo. Además, en la carta informa que la Comisión Europea procederá a iniciar los procedimientos necesarios para que ambas partes comiencen a beneficiarse del acuerdo en una etapa temprana.

En términos jurídicos e institucionales, esto ubica a la Argentina en una posición singular dentro del Mercosur. Mientras los demás Estados parte continúan sus debates internos, la Argentina ya formalizó su adhesión definitiva al tratado.

En la dimensión regional, la definición tiene relevancia específica. El acuerdo fue negociado como bloque, pero su eficacia depende de la sincronización de los procesos nacionales. Que la Argentina haya finalizado primero la ratificación envía un mensaje claro a sus socios: el Gobierno cerró su capítulo institucional y avanzó.

En la relación birregional, la acción refuerza el vínculo político con Bruselas. Von der Leyen no solo reconoce el dato formal, sino que además resalta el liderazgo de Milei para impulsar el proceso “con rapidez y éxito”. La combinación de liderazgo político y primacía en la ratificación constituye el núcleo del mensaje europeo.

La presidenta de la Comisión Europea define el Acuerdo UE-Mercosur como destinado a crear un mercado de 720 millones de personas y a generar nuevas oportunidades de comercio y cooperación. El elemento distintivo de la carta es el reconocimiento explícito de que la Argentina encabeza el proceso de ratificación dentro del Mercosur.

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y tiene la responsabilidad de proponer legislación, aplicar las decisiones y gestionar el día a día del bloque. El Consejo de la Unión Europea reúne a los ministros de los Estados miembros y adopta junto al Parlamento las principales decisiones legislativas y de política exterior.

Un proceso de negociación de 26 años

Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur comenzaron formalmente en 1999, atravesando distintos ciclos con avances, pausas y redefiniciones técnicas. Las discusiones incluyeron temas como reducción arancelaria, acceso a mercados agrícolas e industriales, reglas de origen, servicios, compras públicas y estándares regulatorios.

El cierre político anunciado en 2019 no implicó su entrada en vigor automática: cada país debía completar su procedimiento interno. En el caso argentino, esto implicó la aprobación parlamentaria y la comunicación formal a las autoridades europeas.

La carta enviada desde Bruselas confirma que ese paso ya fue dado y que la notificación oficial fue recibida por el Consejo de la Unión Europea. A partir de ese momento, la Comisión Europea queda en condiciones de activar el mecanismo de aplicación provisional.

En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de alianzas económicas, la consolidación de acuerdos birregionales adquiere relevancia estratégica. La Unión Europea busca diversificar socios y fortalecer vínculos con América Latina; el Mercosur, por su parte, procura ampliar su inserción internacional.

Que la Argentina sea el primer país del bloque en completar la ratificación la posiciona como actor activo en la etapa final del proceso. La carta de Von der Leyen formaliza esa situación y la inscribe en el registro diplomático oficial.

El núcleo del mensaje no es solo la felicitación institucional, sino la constatación de un hecho: la Argentina ya cerró su proceso nacional de ratificación y lidera, dentro del Mercosur, el tramo decisivo del acuerdo con la Unión Europea.

Texto completo de la carta

Comisión Europea La Presidenta

Bruselas, 27 de febrero de 2026

Estimado Presidente Milei:

Quisiera extenderle mis felicitaciones tras la comunicación realizada ayer por el ministro Quirno al Consejo de la Unión Europea, respecto de la finalización por parte de la Argentina de los procedimientos de ratificación del Acuerdo UE-Mercosur.

Se trata de un logro que la Argentina se haya convertido en el primer país del Mercosur en completar el proceso nacional de ratificación, cumpliendo con todos los requisitos formales para su aplicación provisional. Este es un paso hacia adelante, y le reconozco su liderazgo para impulsar este proceso con rapidez y éxito.

El Acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo destinado a crear un vasto mercado de 720 millones de personas. Desbloqueará innumerables oportunidades para el comercio, el crecimiento económico y la cooperación en ambas partes.

Como he anunciado hoy, la Comisión Europea procederá ahora a poner en marcha los procedimientos necesarios para aplicar provisionalmente el acuerdo y garantizar que ambas partes puedan comenzar a beneficiarse de él desde una etapa temprana.

Gracias por su liderazgo y por su continuo apoyo y amistad hacia la Unión Europea. Estamos agradecidos de contar con socios como usted mientras trabajamos juntos hacia objetivos y ambiciones compartidas.

Le saluda atentamente,

Ursula von der Leyen

Su Excelencia Presidente Javier Milei

República Argentina