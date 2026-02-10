Tras el acuerdo comercial, Estados Unidos reabrió el financiamiento para las empresas norteamericanas que exporten a la Argentina

El comercio total entre ambos países fue el segundo más alto de la serie histórica y el superávit alcanzó valores máximos (Reuters)

Tras la firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, el Banco de Exportación e Importación de EE.UU. (EXIM, por sus siglas en ingles) reabrió la posibilidad de otorgar financiamiento de corto y mediano plazo para empresas estadounidenses que exporten a suelo argentino. La medida permite acceder a créditos de hasta un año y préstamos que se extienden entre uno y siete años, facilitando la financiación de exportaciones estadounidenses hacia el mercado local.

“Hoy la agencia oficial de crédito a las exportaciones de Estados Unidos, volvió a habilitar a Argentina para créditos de corto (hasta 1 año) y mediano plazo (de 1 a 7 años)”, anunció el canciller argentino Pablo Quirno a través de su cuenta oficial de X.

En tal sentido, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó que esta modificación forma parte del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco anunciado la semana pasada y “beneficiará a empresas estadounidenses en sus inversiones en Argentina”.

En efecto, el Banco de Exportación e Importación de EE.UU. implementó un cambio en la política de cobertura que entró en vigencia a partir del 3 de febrero de 2026. “Se habilita la cobertura para operaciones de corto y mediano plazo tanto en el sector público como en el sector privado”, reza el documento oficial del organismo estadounidense.

Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, y el Canciller Pablo Quirno de Argentina, muestran con el acuerdo comercial bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, el EXIM habilitó la posibilidad de otorgar respaldo financiero a empresas privadas y públicas argentinas con un tope máximo de hasta 7 años. Por el momento, los créditos a plazos más largos siguen vedados para las compañías norteamericanas que exporten a la Argentina.

Intercambio comercial récord

Previo a la formalización del acuerdo comercial, las cifras del intercambio bilateral marcaron nuevos máximos. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones argentinas a Estados Unidos sumaron USD 8.338 millones en 2025, lo que reflejó un avance interanual próximo al 29% y superó en casi 25% el récord que se había alcanzado en 2022.

Este impulso exportador se produjo en un contexto de mayor integración económica entre ambos países. El miércoles 5 de febrero, ambas naciones rubricaron el acuerdo bilateral que se había anunciado en noviembre de 2025. Cancillería precisó que se trata del primer instrumento de este tipo en la región que incorpora “compromisos específicos en materia de inversiones”.

El nuevo acuerdo también contempla el eje del financiamiento. Organismos como el EXIM y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC) tendrán un rol clave en el apoyo a inversiones estadounidenses en sectores estratégicos de la economía argentina, en colaboración con empresas privadas de Estados Unidos.

Este gráfico ilustra la evolución del comercio exterior de Argentina con Estados Unidos, desglosando las exportaciones, importaciones y el saldo comercial bilateral desde 1995 hasta proyecciones de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera paralela, ambos gobiernos firmaron un Marco Estratégico para el fortalecimiento de cadenas de suministro en minerales críticos. Este acuerdo prevé, entre otros puntos, que los países identifiquen proyectos prioritarios de manera conjunta y faciliten su financiamiento en un plazo de seis meses.

La minería mantiene un peso relevante dentro del vínculo bilateral. En 2025, Estados Unidos se ubicó como el segundo socio comercial de la minería argentina, solo detrás de Suiza. Según la BCR, el mercado estadounidense recibió cerca del 18% de las exportaciones mineras argentinas, con una suba interanual que superó el 25 por ciento.

Inversión estadounidense en Argentina

De acuerdo con el último registro disponible, al 30 de septiembre de 2025, EE.UU. se consolidó como el principal inversor extranjero en el país. Datos del Banco Central muestran que el origen estadounidense concentra el 18% del stock total de inversión extranjera directa (IED) en Argentina, con una posición superior a los USD 32.000 millones.

En paralelo a este desempeño exportador, el comercio total entre ambos países alcanzó el segundo valor más alto de la serie histórica, y el superávit bilateral llegó a sus máximos. Durante 2025, Estados Unidos se mantuvo como el tercer destino para las exportaciones argentinas y también como el tercer proveedor de importaciones, detrás de Brasil y China.

Un gráfico de barras muestra la evolución de las exportaciones argentinas a Estados Unidos desde 1980 hasta 2025, destacando un pico proyectado en 2025 impulsado por combustibles y energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las ventas a Estados Unidos tuvo como principal motor al sector petrolero-petroquímico. El relevamiento de la BCR indica que las exportaciones de combustibles y energía aumentaron más de 68% respecto de 2024. Así, este complejo representó el 47% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos en el último año, un nivel de participación que no se observaba desde 2005.

Los detalles del acuerdo comercial

La modificación en la estructura de las ventas externas generó un cambio en la relación comercial, con mayor peso de los productos energéticos en el flujo exportador. Este comportamiento del sector energético permitió compensar otros rubros que crecieron a menor ritmo y contribuyó a alcanzar el máximo histórico en exportaciones.

El acuerdo bilateral sobre comercio e inversiones incluye medidas concretas. Cancillería puntualizó que el texto “contempla la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos”, con el objetivo de mejorar el acceso al mercado estadounidense y expandir el volumen exportador argentino. También se estableció el compromiso de eliminar licencias de importación o de aplicar licencias automáticas para los productos originarios de Estados Unidos.

Desde Cancillería subrayaron que el acuerdo abarca más que el intercambio de bienes. “El entendimiento incorpora compromisos que abarcan el comercio de bienes, las inversiones y nuevas disciplinas vinculadas al comercio digital”, destacaron al anunciar la firma. El documento incluye disposiciones que apuntan a facilitar operaciones e inversiones en startups, fintechs y empresas tecnológicas, con el propósito de promover el desarrollo y las transacciones en estos sectores.