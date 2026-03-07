Semana financiera: la guerra en Medio Oriente marcó el pulso inestable de los mercados y afectó a la Argentina

La tensión geopolítica impulsó la baja de los principales mercados.

La escalada bélica en Medio Oriente desatada a partir del sábado 28 de febrero fue el motor de los marcados movimientos de las plazas financieras del mundo. Posturas de cobertura y un salto de la cotización de las materias primas, protagonizado por la suba de 35% del petróleo crudo -en máximos desde octubre de 2023 en la zona de USD 90 el barril- dejaron con una seguidilla de pérdidas a las bolsas mundiales.

Los principales índices de las Bolsas de Nueva York terminaron con números rojos: S&P 500 (-1,7%), el Dow Jones de Industriales (-3%) y el tecnológico Nasdaq (-0,7%). En Europa, dada la dependencia del continente de las importaciones de insumos energéticos como el Gas Natural Licuado, las pérdidas fueron aún mayores, tal el caso del FTSE 100 de Londres (-5,7%), el CAC de la Bolsa de París (-6,8%) y el DAX de Fráncfort (-6,7%).

“La reducción en la participación de Irán en el mercado mundial, en línea con lo experimentado por la OPEP, sugiere que el shock petrolero que podría provocar este conflicto armado no pasa tanto por la producción iraní en sí sino más bien por la capacidad de dicho país de afectar la producción petrolera en países de la región, tal como se viene observando estos días“, indicaron los expertos de Balanz Capital.

Para el índice S&P Merval de Buenos Aires el balance fue alentador si se contemplan las pérdidas globales. El panel de acciones líderes cedió menos de 1% semanal, sobre los 2.600.000 puntos, en contraste con el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo, que resignó 4,7 por ciento.

Así fue dispar y con contrastes la reacción de las acciones argentinas. Mientras que Transener (+8,7%) e YPF (+8,5%) encabezaron las ganancias, papeles bancarios como Supervielle (-9,2%) y Banco Francés (-12%), así como IRSA (-10,5%) acusaron amplias pérdidas. En el exterior destacó la suba en dólares de Vista Energy (+8,4%).

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan quedó casi sin cambios respecto del viernes anterior, en los 575 puntos básicos.

“Mientras no esté claro de qué manera financiará Argentina los vencimientos en moneda extranjera de 2026 y 2027, que superan los USD 30.000 millones asumiendo un rollover de los Organismos Internacionales ex-FMI, las compras sostenidas de divisas del BCRA son más una necesidad para evitar que el riesgo país suba que un catalizador para la compresión de spreads“, evaluó la Consutora 1816.

El ministro de Economía Luis Caputo anunció que el Gobierno no emitirá bonos bajo ley de Nueva York ni realizará un canje de deuda que involucre a los bonos 2029 y 2030. En cambio, señaló que el Tesoro buscará fuentes alternativas y más baratas de financiamiento, sin brindar más detalles.

“Los activos argentinos están atravesando un contexto global más volátil tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y el aumento de los precios de la energía. A pesar del shock externo, los mercados locales han mostrado una resiliencia notable, respaldada por una perspectiva favorable para la cosecha, condiciones de financiamiento estables y la continuidad en la acumulación de reservas por parte del Banco Central", definió un reporte del equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

Un informe de IEB puntualizó que “el conflicto iniciado en Medio Oriente continúa tensando los mercados globales. Sin una indicación clara de cuándo concluiría el conflicto y con escenarios muy divergentes: desde una rápida resolución sin mayores inconvenientes a una disrupción en el mercado del crudo, la volatilidad se adueñó de todas las bolsas. A esto se le suman las noticias que provienen del sector tecnológico -más precisamente AI- que convierten a la misma en un cosplay de la parca que se pasea por el mundo llevando al más allá a cuanto modelo de negocio se topa con ella. No hay sector, ni empresa que no se encuentre amenazado”.

Dólar en alza

En la primera semana de marzo el dólar mayorista subió 19 pesos o 1,4%, a $1.416 -máximo desde el 9 de febrero-, aunque mantiene en el recorrido de 2026 una baja de 39 pesos o 2,7 por ciento.

El BCRA fijó un techo de las bandas cambiarias en los $1.617,50, que dejó al tipo de cambio oficial a una holgada distancia de 201,50 pesos o 14,2% de ese límite de flotación.

El dólar al público cerró ofrecido a $1.435 para la venta en el Banco Nación. En la semana el dólar minorista ganó 15 pesos o 1.1 por ciento. El blue se pagó a $1.415, con ascenso de diez pesos o 0,7% en el balance semanal.

“La semana estuvo marcada por el conflicto en Irán y las repercusiones en lo económico. A nivel local, el peso argentino fue una de las monedas de mejor comportamiento entre los mercados emergentes. Aún con la depreciación de los últimos días. Además, el BCRA pudo seguir con su programa de compra de reservas, y el monto promedio de la semana estuvo ligeramente por debajo del promedio del año”, precisó el equipo de Research de Puente.

El Banco Central compró un total de USD 291 millones en el mercado de contado, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad se incrementaron en USD 444 millones, a 46.004 millones de dólares.