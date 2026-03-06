Por el conflicto en Medio Oriente, la soja superó los USD 440 y trepó a su nivel más alto en casi dos años

La soja supera los USD 440 en Chicago impulsada por la tensión en Medio Oriente y el salto del petróleo. (Reuters)

La escalada de las hostilidades en Medio Oriente ha generado una onda expansiva en los mercados globales de materias primas, posicionando a la soja en niveles de precio que no se alcanzaban desde hace casi dos años. En la última rueda de la Bolsa de Chicago, el mercado de referencia internacional, la oleaginosa cerró con marcadas subas que la llevaron a superar la barrera de los USD 440 por tonelada, el precio más alto desde mediados de 2024, impulsada por un complejo escenario geopolítico y cambios estratégicos en las carteras de inversión.

Específicamente, la posición mayo en la plaza estadounidense registró un incremento de casi ocho dólares, alcanzando los USD 441,20 por tonelada. Por su parte, el contrato con vencimiento en julio mostró una fortaleza aún mayor, con una ganancia superior a siete dólares para situarse arriba de los 445 dólares. Estos valores representan los niveles más altos para el cultivo desde mayo de 2024, reflejando una reacción inmediata ante el inicio de operaciones militares y la incertidumbre sobre el flujo comercial en zonas críticas.

El factor energético y el “efecto cobertura”

El análisis de los especialistas coincide en que la dinámica de precios actual está fuertemente atada al comportamiento del mercado energético. Según explicó Ariel Tejera, economista y analista de Grassi, “la guerra está impulsando los precios de commodities en general y hay mucha compra por cobertura. Nadie se está queriendo ir al fin de semana sin tomar posiciones”.

Este fenómeno responde directamente a la disparada en las cotizaciones del petróleo. “Lo que vimos es un escenario que afecta directamente el mercado del crudo con las fuertes subas que ha estado teniendo a lo largo de la semana. Todo esto también, en alguna medida, tracciona a las commodities agro, en particular al aceite de soja y al poroto”, señaló Tejera. El experto destacó que el aceite de soja ha tenido subas especialmente marcadas debido a su vínculo estrecho con la producción de biodiésel.

Los fondos especulativos inyectaron una demanda récord en Chicago.

A este panorama se suma un componente regulatorio en Estados Unidos que aporta un sostén adicional a los precios. Tejera indicó que, más allá del conflicto bélico, el mercado encuentra impulso en las expectativas por la publicación de las nuevas normas para biocombustibles hacia el año 2026. “Se espera que las normas y los mandatos y la estructura jurídica de los créditos fiscales favorezca la demanda de aceite en Estados Unidos”, añadió el experto.

El rol estratégico del Estrecho de Ormuz

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), advierten que el foco de los mercados financieros está puesto en el Estrecho de Ormuz, un punto geográfico vital que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Esta vía es la principal salida para las exportaciones de potencias energéticas como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar.

De acuerdo con el informe de la entidad rosarina, por esta región fluye aproximadamente el 25% del comercio marítimo de petróleo y el 20% del Gas Natural Licuado (GNL). Este último es un insumo crítico, ya que explica cerca del 80% del costo de producción de la urea. “El Estrecho es la llave de paso de un tercio del comercio internacional de fertilizantes”, subrayó la BCR, alertando que un bloqueo o restricción en esta zona obliga a redirigir las cargas, incrementando sensiblemente los costos de fletes y seguros.

El giro de los fondos especulativos

Uno de los datos más reveladores del impacto del conflicto es el cambio de tendencia en el comportamiento de los fondos especulativos en Chicago. La BCR destaca que, en apenas treinta días hábiles, los inversores pasaron de una posición netamente vendedora a una fuertemente compradora.

El conflicto en Medio Oriente pone en jaque al mercado global de materias primas (Reuters)

“Hace seis semanas la posición de los fondos especulativos en Chicago era profundamente bajista, al estar vendidos en granos y derivados por un total de 245.400 contratos. Esta misma semana, la posición neta es comprada en 295.045 contratos”, detalló la institución. Este movimiento implicó la suma de 540.000 contratos de commodities agro en un mes.

En el caso particular de la soja, el aumento de exposición de estos fondos explica el 67% de la variación de sus carteras. “La operatoria equivale a comprar 48 millones de toneladas de soja en el mercado de futuros en solo seis semanas, lo que representa el volumen esperado para la cosecha argentina de este año”, ejemplificó la Bolsa de Rosario. Esta presión compradora es la que termina convalidando niveles de precios más altos que, en condiciones normales de mercado, no tendrían fundamentos alcistas tan sólidos.