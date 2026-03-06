Economía

Por el conflicto en Medio Oriente, la soja superó los USD 440 y trepó a su nivel más alto en casi dos años

La escalada bélica en el Golfo Pérsico disparó la cotización de la oleaginosa en Chicago a máximos de dos años. El “efecto cobertura” de los fondos de inversión, la suba del petróleo y la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz configuran un nuevo escenario de precios.

Guardar
La soja supera los USD
La soja supera los USD 440 en Chicago impulsada por la tensión en Medio Oriente y el salto del petróleo. (Reuters)

La escalada de las hostilidades en Medio Oriente ha generado una onda expansiva en los mercados globales de materias primas, posicionando a la soja en niveles de precio que no se alcanzaban desde hace casi dos años. En la última rueda de la Bolsa de Chicago, el mercado de referencia internacional, la oleaginosa cerró con marcadas subas que la llevaron a superar la barrera de los USD 440 por tonelada, el precio más alto desde mediados de 2024, impulsada por un complejo escenario geopolítico y cambios estratégicos en las carteras de inversión.

Específicamente, la posición mayo en la plaza estadounidense registró un incremento de casi ocho dólares, alcanzando los USD 441,20 por tonelada. Por su parte, el contrato con vencimiento en julio mostró una fortaleza aún mayor, con una ganancia superior a siete dólares para situarse arriba de los 445 dólares. Estos valores representan los niveles más altos para el cultivo desde mayo de 2024, reflejando una reacción inmediata ante el inicio de operaciones militares y la incertidumbre sobre el flujo comercial en zonas críticas.

El factor energético y el “efecto cobertura”

El análisis de los especialistas coincide en que la dinámica de precios actual está fuertemente atada al comportamiento del mercado energético. Según explicó Ariel Tejera, economista y analista de Grassi, “la guerra está impulsando los precios de commodities en general y hay mucha compra por cobertura. Nadie se está queriendo ir al fin de semana sin tomar posiciones”.

Este fenómeno responde directamente a la disparada en las cotizaciones del petróleo. “Lo que vimos es un escenario que afecta directamente el mercado del crudo con las fuertes subas que ha estado teniendo a lo largo de la semana. Todo esto también, en alguna medida, tracciona a las commodities agro, en particular al aceite de soja y al poroto”, señaló Tejera. El experto destacó que el aceite de soja ha tenido subas especialmente marcadas debido a su vínculo estrecho con la producción de biodiésel.

Los fondos especulativos inyectaron una
Los fondos especulativos inyectaron una demanda récord en Chicago.

A este panorama se suma un componente regulatorio en Estados Unidos que aporta un sostén adicional a los precios. Tejera indicó que, más allá del conflicto bélico, el mercado encuentra impulso en las expectativas por la publicación de las nuevas normas para biocombustibles hacia el año 2026. “Se espera que las normas y los mandatos y la estructura jurídica de los créditos fiscales favorezca la demanda de aceite en Estados Unidos”, añadió el experto.

El rol estratégico del Estrecho de Ormuz

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), advierten que el foco de los mercados financieros está puesto en el Estrecho de Ormuz, un punto geográfico vital que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Esta vía es la principal salida para las exportaciones de potencias energéticas como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar.

De acuerdo con el informe de la entidad rosarina, por esta región fluye aproximadamente el 25% del comercio marítimo de petróleo y el 20% del Gas Natural Licuado (GNL). Este último es un insumo crítico, ya que explica cerca del 80% del costo de producción de la urea. “El Estrecho es la llave de paso de un tercio del comercio internacional de fertilizantes”, subrayó la BCR, alertando que un bloqueo o restricción en esta zona obliga a redirigir las cargas, incrementando sensiblemente los costos de fletes y seguros.

El giro de los fondos especulativos

Uno de los datos más reveladores del impacto del conflicto es el cambio de tendencia en el comportamiento de los fondos especulativos en Chicago. La BCR destaca que, en apenas treinta días hábiles, los inversores pasaron de una posición netamente vendedora a una fuertemente compradora.

El conflicto en Medio Oriente
El conflicto en Medio Oriente pone en jaque al mercado global de materias primas (Reuters)

“Hace seis semanas la posición de los fondos especulativos en Chicago era profundamente bajista, al estar vendidos en granos y derivados por un total de 245.400 contratos. Esta misma semana, la posición neta es comprada en 295.045 contratos”, detalló la institución. Este movimiento implicó la suma de 540.000 contratos de commodities agro en un mes.

En el caso particular de la soja, el aumento de exposición de estos fondos explica el 67% de la variación de sus carteras. “La operatoria equivale a comprar 48 millones de toneladas de soja en el mercado de futuros en solo seis semanas, lo que representa el volumen esperado para la cosecha argentina de este año”, ejemplificó la Bolsa de Rosario. Esta presión compradora es la que termina convalidando niveles de precios más altos que, en condiciones normales de mercado, no tendrían fundamentos alcistas tan sólidos.

Temas Relacionados

SojaMedio OrienteGuerraPrecio por toneladaMercado de ChicacoGranosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Señales mixtas: la industria creció y la construcción se estancó en un arranque de año moderado

El primer mes de 2026 mostró indicios dispares para dos motores importantes de la actividad económica. Cómo le fue a cada sector

Señales mixtas: la industria creció

El Banco Central adquirió más de USD 3.000 millones en 2026 y alcanzó el 30% de la meta anual de compra de dólares

La autoridad monetaria se hizo este viernes de USD 40 millones e hilvanó 43 jornadas consecutivas con saldo comprador. Cómo evolucionaron las reservas internacionales

El Banco Central adquirió más

Luciano Laspina: “Hay empresas que pasaron de Disneylandia a Guantánamo sin escala”

El economista explicó los desafíos que enfrenta el país en el marco de la reconfiguración económica llevada adelante por el Gobierno

Luciano Laspina: “Hay empresas que

El dólar cerró su segunda semana al alza y tocó el precio más alto en un mes

La divisa al público subió a $1.435 para la venta en el Banco Nación, un máximo desde el 9 de febrero. En la plaza mayorista avanzó a $1.426 con buen volumen operado

El dólar cerró su segunda

Rige la Reforma Laboral: el BCRA habilitó la calculadora que determinará los intereses de juicios laborales

Tras la promulgación de la ley, la autoridad monetaria determinó la tasa pasiva aplicable a los procesos judiciales de carácter laboral. Cómo funciona la herramienta para facilitar el cálculo de intereses

Rige la Reforma Laboral: el
DEPORTES
La broma que De Paul

La broma que De Paul le hizo a Donald Trump con Messi presente en la visita de Inter Miami a la Casa Blanca

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Aníbal Colapinto mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hijo Franco y recordó la frase de un famoso entrenador

La preocupación en los boxes de Alpine tras el problema que sufrió Colapinto en su ojo durante la práctica del GP de Australia

El fanático de Riquelme que reunió más de 300 camisetas de Boca: cómo armó la inigualable colección

TELESHOW
La reacción de la mamá

La reacción de la mamá de Ian Lucas al conflicto con Evangelina Anderson

Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa virtual: “Me creí todo”

Guillermo Francella, tajante con los rumores de romance con Elba Marcovecchio

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

INFOBAE AMÉRICA

La Casa Blanca aseguró que

La Casa Blanca aseguró que “Estados Unidos está en camino de controlar el espacio aéreo iraní”

“Inaceptable”: el regreso de Rusia a la Bienal de Venecia desata polémica en Europa

En Panamá investigarán a empresas telefónicas por alzas constantes de precios en los servicios que ofrecen

Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

EEUU recomienda a viajeros revisar su vacunación contra la polio antes de viajar a estos 32 países