Una automotriz redefinió su estrategia y se prepara para lanzar dos nuevos modelos en Argentina

La pick-up Renault Niágara Concept, anunciada en Brasil y que se fabricará en Argentina, representa la renovación de productos de la marca en Latinoamérica. (Infobae)

Entre 2021 y 2025, Luca de Meo creó un proceso de tres etapas englobadas bajo el paraguas de la Renaulution. Se trataba del plan de acción para recuperar a Renault como empresa automotriz global, de un estado de incertidumbre e ineficiencia que había generado una caída credibilidad de la marca en Francia pero también en otras regiones del mundo. Fueron tres etapas denominadas “Resurrección”, “Renovación”, y “Revolución”.

De Meo se fue en julio pasado, cuando la Renaulution ya había cumplido con creces sus objetivos, llevando a la marca a ser una de las pocas que tuvo crecimiento en el mercado bursátil en 2025, y entró en escena François Provost, su sucesor como CEO del Renault Group, quién debe enfrentar un desafío diferente como es mantener una marca europea histórica entre las más eficientes y competitivas, pero en un escenario distinto, donde China cambió la velocidad y las reglas del juego.

El próximo 10 de marzo se conocerán los detalles del “futuREady”, bajo el lema “De una historia de éxito a un sistema de éxito”. La presentación estará a cargo del propio Provost, quién junto al Comité de Dirección de la compañía, mostrarán el nuevo plan estratégico en el Technocentre Renault (Guyancourt, Francia), el centro de creación e innovación tecnológica del Grupo.

François Provost, nuevo CEO de Renault Group, lanzará este 10 de marzo el programa futuREady con el que la marca enfrentará un mercado mundial totalmente fraccionado y desafiante

Apoyándose en sus éxitos recientes, la compañía mantendrá una ofensiva con productos referentes para sus tres marcas (Renault, Dacia y Alpine) impulsando una nueva estrategia tanto en Europa como en los mercados de alto crecimiento fuera de Europa como es Latinoamérica.

La misión de futuREady es acelerar la innovación en toda la empresa para anticipar las expectativas del mercado. Las claves son optimizar, acelerar y ejecutar eficientemente cada proyecto para construir un modelo que pueda adaptarse a un contexto mundial de gran incertidumbre.

A nivel internacional, ya se realizaron anuncios con la presentación del Renault Bridger Concept, un SUV compacto diseñado para uso todoterreno, cuya silueta se dio a conocer este miércoles. Además, antes del lanzamiento del programa completo, se prevé otra novedad: un modelo de Dacia desarrollado a partir de un nuevo crossover. Ambos modelos serían proyectos que no se comercializarán en Europa, sino en regiones puntuales donde Renault ya ha comenzado a producir vehículos específicos y no globales, como Latinoamérica.

El Renault Boreal es el próximo lanzamiento en Argentina. Es el tercero y último antes de la pick-up Niágara Concept

Los planes en Argentina

La renovación de Renault en la región es una de las más evidentes y llamativas. Comenzó en 2023, cuando se anunció el Renault International Game Plan 2027, por el cual se reemplazará toda la gama de vehículos en su totalidad para finales del año próximo, con modelos que se fabricarán exclusivamente para los mercados extraeuropeos.

El inicio fue con el B-SUV Kardian, que llegó un año después a Argentina, y luego se lanzó el nuevo Koleos, fabricado en Corea del Sur, que ya está en las calles de Argentina, Brasil y otros países de la región. En las próximas semanas llegará el tercer modelo, el C-SUV Boreal, que se fabrica también en Brasil, y hacia fin de año será el turno del único producto argentino, la pick-up de media tonelada que se presentó como un vehículo de concepto en Río de Janeiro en 2023, y que tiene una denominación provisoria de Niágara Concept.

Presentada en Brasil en 2023, la innovadora pick-up Renault Niágara Concept iniciará su producción este año en Argentina como parte de la estrategia de renovación de la marca en Latinoamérica. (Infobae)

La plataforma es la conocida como RGMP (Renault Group Modular Platform) con sus adaptaciones para segmentos B, C y D, y es la que se aplica a todos los modelos, ya que, entre otras ventajas, está concebida para ser utilizada por vehículos con motores de combustión interna, pero también con la opción de propulsión híbrida.

Niágara Concept, que es casi un hecho que no se llame de ese modo cuando sea develado el producto, tiene una gran similitud de diseño con el Renault Boreal. La identidad de ambos modelos será la misma, complementándose uno y otro con productos fabricados en Brasil y Argentina.