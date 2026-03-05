Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 5 de marzo

En un contexto de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 41 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario y mediante adquisiciones en bloque. Este miércoles, la autoridad monetaria sumó otros USD 40 millones y, de esta manera, acumula más de USD 2.800 millones en lo que va del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reunir USD 4.200 millones antes de julio para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera. La semana pasada, el equipo lanzó un nuevo bono en dólares, que se licitará cada 15 días. Incluso si logra captar los USD 2.000 millones previstos en el mejor escenario, Economía necesitará otra fuente de financiamiento para cubrir el resto de los compromisos, ya que, hasta el momento, el Tesoro solo dispone de poco más de USD 500 millones tras la primera licitación.

Con el ascenso global del dólar , que se fortaleció esta semana contra todas las monedas como cobertura ante la escalada bélica en Irán, el precio de la divisa también subió el martes en Argentina, a un máximo desde el 9 de febrero, a $1.415 en la plaza mayorista y a $1.435 para la venta al público.

Tras un año condicionado por las elecciones legislativas, el 2026 comenzó con cierta estabilidad en algunas de las principales variables macro . Las tasas se mantienen relativamente quietas y el dólar parece haber encontrado un nuevo equilibrio en torno a 1.420 pesos. Sin embargo, la incertidumbre por el futuro de la economía sigue latente y tomar una buena decisión de qué hacer con el dinero, continúa siendo un verdadero desafío.

El dólar al público en el Banco Nación es operado a $1.420 para la venta, sin variantes respecto del miércoles, mientras que el dólar blue se pacta a 1.415 pesos.

