Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 5 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta. El blue se paga a $1.415. El BCRA compró USD 40 millones en el mercado

Guardar
13:09 hsHoy

El dólar al público, a 1.420 pesos

El dólar al público en el Banco Nación es operado a $1.420 para la venta, sin variantes respecto del miércoles, mientras que el dólar blue se pacta a 1.415 pesos.

13:09 hsHoy

¿Dólar o plazo fijo?: cuál fue la mejor inversión en los primeros meses de 2026

Los rendimientos fueron muy diferentes en el comienzo del año. Qué ganancia dio cada instrumento y qué pasó con la carrera contra la inflación

Exportaciones, inversión extranjera y remesas
Exportaciones, inversión extranjera y remesas se consolidan como fuentes clave de dólares para mantener la balanza de pagos hondureña. (Composición fotografica)

Tras un año condicionado por las elecciones legislativas, el 2026 comenzó con cierta estabilidad en algunas de las principales variables macro. Las tasas se mantienen relativamente quietas y el dólar parece haber encontrado un nuevo equilibrio en torno a 1.420 pesos. Sin embargo, la incertidumbre por el futuro de la economía sigue latente y tomar una buena decisión de qué hacer con el dinero, continúa siendo un verdadero desafío.

Leer la nota completa
13:09 hsHoy

Qué va a pasar con el dólar y cuáles son los distintos factores que mantienen la estabilidad cambiaria

En el mundo, la moneda estadounidense se fortaleció por la crisis geopolítica en Oriente Medio, pero en el plano local el Banco Central es el único sostén del tipo de cambio

El dólar mayorista cayó a
El dólar mayorista cayó a 1.400,50 pesos.

Con el ascenso global del dólar, que se fortaleció esta semana contra todas las monedas como cobertura ante la escalada bélica en Irán, el precio de la divisa también subió el martes en Argentina, a un máximo desde el 9 de febrero, a $1.415 en la plaza mayorista y a $1.435 para la venta al público.

Leer la nota completa
13:09 hsHoy

Caputo empieza a juntar dólares para un pago de deuda clave: cuánto le falta y qué opciones tiene para cubrir el vencimiento

El equipo económico realiza colocaciones de bonos en dólares cada 15 días, pero aún le faltarán cerca USD 1.800 millones para el pago de julio. La estrategia que utilizó para los compromisos de enero

El Gobierno necesita USD 4.200
El Gobierno necesita USD 4.200 millones antes de julio para afrontar vencimientos de deuda. REUTERS/Matias Baglietto

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reunir USD 4.200 millones antes de julio para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera. La semana pasada, el equipo lanzó un nuevo bono en dólares, que se licitará cada 15 días. Incluso si logra captar los USD 2.000 millones previstos en el mejor escenario, Economía necesitará otra fuente de financiamiento para cubrir el resto de los compromisos, ya que, hasta el momento, el Tesoro solo dispone de poco más de USD 500 millones tras la primera licitación.

Leer la nota completa
13:09 hsHoy

El Banco Central compró más de USD 2.800 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria sumó USD 40 millones este miércoles y encadenó 41 jornadas consecutivas con saldo comprador

El Banco Central sumó 41
El Banco Central sumó 41 jornadas consecutivas con compras de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

En un contexto de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 41 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario y mediante adquisiciones en bloque. Este miércoles, la autoridad monetaria sumó otros USD 40 millones y, de esta manera, acumula más de USD 2.800 millones en lo que va del año.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

La batalla legal de Manaos por un juicio laboral de $800 millones llegó a la Corte Suprema

La empresa desafía un fallo que ordena abonar una suma millonaria a un trabajador, mientras busca revertir la decisión en el máximo tribunal del país

La batalla legal de Manaos

Mirada femenina: donde hay un dato técnico, vemos una historia

Un aumento de la participación femenina en puestos directivos promueve mejores resultados en las compañías, según señala Verónica Argañaraz, quien destaca la importancia de generar espacios inclusivos para la toma de decisiones

Mirada femenina: donde hay un

El Gobierno anunció el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz

El financiamiento internacional permite el retorno de la actividad en una de las centrales ubicadas sobre el río en el sur argentino

El Gobierno anunció el reinicio

Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 por mes con las tasas actuales

Las recientes actualizaciones en los rendimientos de los depósitos en pesos obligan a los ahorristas a comparar entre la banca tradicional y las opciones digitales para maximizar el retorno de su inversión.

Plazo fijo: cuánto hay que

China redujo a un rango del 4,5% al 5% su meta de crecimiento para 2026, la más baja desde 1991

Los analistas señalan que la tolerancia de una expansión más lenta indica el interés de Beijing en un crecimiento de mayor calidad

China redujo a un rango

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es Agustina Woodgate, la

Quién es Agustina Woodgate, la artista argentina que cautivó a los reyes de España en ARCOmadrid 2026

Estafa de la llamada perdida: cómo funciona y qué tienen que ver prefijos como +234 y +225

El nivel real del mar es un peligro invisible para millones de personas que viven en zonas costeras

“Queremos que nos ayuden a salir”: el drama de los argentinos atrapados en Emiratos tras la cancelación de vuelos

Google añadirá etiquetas rojas para advertir qué aplicaciones consumen demasiada batería

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto gana un trabajador de

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

El Consejo de Alcaldes y COEXPORT impulsan convenio para fortalecer infraestructura exportadora en San Salvador

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz

Miles de estadounidenses y extranjeros están recurriendo a empresas privadas para huir de la zona de guerra en Medio Oriente

Miles de personas reciben orden de permanecer en casa por niveles peligrosos de contaminación en un estado de EEUU

DEPORTES

Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El particular análisis de Di María sobre Atlético Madrid del Cholo Simeone: “Es raro, apagan a los jugadores y desaparecen”

Franco Colapinto habló sobre la tensa escena que vivió con Flavio Briatore en la serie Drive To Survive: “Ni siquiera sé cuándo lo filmaron”

Una figura del golf cayó tres pisos por el hueco de un ascensor en Sudáfrica: “Es un milagro poder caminar”

El plan del Real Madrid para después del Mundial: un reconocido entrenador en el radar y el regreso de una leyenda