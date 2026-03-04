El Banco Central compró más de USD 2.800 millones en lo que va de 2026

El Banco Central sumó 41 jornadas consecutivas con compras de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

En un contexto de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 41 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario y mediante adquisiciones en bloque. Este miércoles, la autoridad monetaria sumó otros USD 40 millones y, de esta manera, acumula más de USD 2.800 millones en lo que va del año.

Desde enero, cuando se puso en marcha la fase 4 del programa monetario, el BCRA compró USD 2.839 millones, monto que representa cerca el 28% del objetivo fijado. Solo en febrero, las compras alcanzaron los 1.555 millones de dólares.

Para hacer frente a estas operaciones, el Central emitió pesos sin esterilizar. Más tarde, el Tesoro absorbió parte de ese excedente a través de colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, evitó aumentar demasiado la cantidad de dinero en circulación para no meter presión sobre los precios.

Estimaciones oficiales señalan que la adquisición neta de divisas en 2026 podría oscilar entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares, según la preferencia por el peso y la oferta de moneda extranjera. El titular del Central, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas dependerá de la demanda de pesos y del flujo de dólares hacia el sistema. Por ahora, la institución ya logró superar más de un cuarto de la meta prevista para el año.

Cabe destacar que el organismo estableció un tope diario para la compra de divisas, equivalente al 5% de las operaciones realizadas en el Mercado Libre de Cambios. También habilitó la opción de adquirir dólares fuera del mercado mayorista mediante acuerdos directos con compañías e instituciones, una herramienta dirigida a reducir la presión sobre la cotización del dólar.

Al finalizar la segunda jornada hábil de marzo, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.208 millones, registrando una suba diaria de 73 millones de dólares. A comienzos de semana, el Banco Central afrontó un pago de deuda por USD 1.004 millones correspondiente a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un instrumento emitido por la entidad para empresas con obligaciones comerciales en el exterior. El bono permitió a las compañías saldar compromisos con proveedores internacionales utilizando un título en moneda extranjera, aunque bajo normativa argentina.

A finales de febrero, las tenencias en moneda extranjera del Banco Central ascendieron a USD 46.905 millones, el valor más alto desde el comienzo del gobierno de Javier Milei y el mayor en más de seis años, cuando el stock se ubicaba en 47.448 millones de dólares.

El proceso de acumulación de reservas se vio moderado por los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro, que adquirió dólares al BCRA para cumplir con sus compromisos, lo que impactó en el saldo neto de reservas.

La disponibilidad de divisas que posibilitó las compras de dólares por parte del Central tuvo como origen principal la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y las colocaciones de deuda realizadas por empresas y gobiernos provinciales. Desde los comicios legislativos de octubre de 2025, el monto total emitido en obligaciones negociables y bonos subsoberanos alcanzó los 11.000 millones de dólares.

El dólar bajó

En la rueda de contado de este miércoles, se negociaron USD 331,5 millones, un volumen reducido comparado con el promedio de las últimas semanas, y el dólar mayorista bajó 14,50 pesos, equivalente a 1%, para ubicarse en $1.400,50 para la venta.

En paralelo, el Banco Central estableció el techo de la banda cambiaria en 1.614,52 pesos, lo que deja al tipo de cambio oficial 214,02 pesos o 15,2% por debajo de ese tope. Se espera que para fin de mes, el punto máximo del esquema cambiario se ubicará en alrededor de los 1.654 pesos.