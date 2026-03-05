Detrás del dólar estable: el flujo de USD 11.000 millones que apuntaló la calma cambiaria y la compra de divisas del BCRA

malas medidas, bolsa de comercio, economía, ahorros, poder adquisitivo, crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, un flujo de USD 11.000 millones pavimentó un sendero de estabilidad cambiaria y, a partir de 2026, posibilitó la compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para engrosar las reservas internacionales, en el marco de la fase 4 del programa monetario.

Ese ingreso de fondos provino de la colocación de deuda en los mercados internacionales realizada tanto por empresas como por provincias argentinas. Las emisiones permitieron captar dólares frescos en el exterior, que luego fueron liquidados en el mercado local, contribuyendo a consolidar el equilibrio del tipo de cambio en el período posterior a los comicios.

El triunfo electoral de Javier Milei provocó una disminución significativa del riesgo país, lo que facilitó el acceso a financiamiento en los mercados y permitió a empresas y provincias colocar nuevos títulos. En efecto, la compresión del indicador elaborado por JP Morgan fue superior a los 500 puntos básicos, lo que abarató el crédito externo para compañías y distritos.

Boom de endeudamiento externo

Firmas como YPF, Pampa Energía, Telecom, Banco Galicia, Vista Energy y Edenor llevaron a cabo emisiones de Obligaciones Negociables por montos que oscilaron entre 2 y 750 millones de dólares, con tasas anuales que variaron entre 7,62% y 10,37 por ciento. Las primeras emisiones tuvieron lugar a fines de octubre y, tras la disminución de la prima de riesgo, la ritmo ganó mayor velocidad durante noviembre, diciembre, enero y febrero.

De hecho, de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, noviembre del año pasado marcó el nivel más alto de emisiones primarias de Obligaciones Negociables en diez años, evidenciando una reactivación del crédito corporativo que incrementó el flujo de divisas en el mercado cambiario e impulsó la calma cambiaria.

En paralelo, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos emitieron deuda en el exterior por aproximadamente USD 2.500 millones desde el holgado triunfo del oficialismo en los comicios de medio término. Esas divisas también favorecieron la “pax” cambiaria.

El crecimiento del endeudamiento corporativo y provincial en los mercados internacionales generó una entrada de dólares en un período marcado por una reducción en la oferta del sector agroexportador. Este flujo contribuyó a la estabilidad del tipo de cambio registrada durante los últimos cuatro meses, ya que una porción de esas divisas se liquidó en el mercado cambiario o mediante operaciones en bloque.

La consultora Romano Group calculó que incluyendo la licitación de Pluspetrol, las emisiones corporativas y sub-soberanas acumulan USD 10.700 millones hasta fines de febrero. “Corporativos levantaron USD 8.500 millones y sub-soberanos USD 2.200 millones desde las elecciones”, apuntaron. A ese monto hay que sumarle los USD 300 millones que colocó la provincia de Entre Ríos, con lo que el monto final asciende a 11.000 millones de dólares.

En ese contexto, el tipo de cambio mayorista se mantuvo estable e incluso quebró el umbral de los 1.400 pesos. Más allá del ingreso de los dólares de la deuda corporativa y distrital, la liquidación de la cosecha de trigo y la caída de las importaciones también incidieron en la dinámica.

“En febrero el BCRA aceleró el ritmo de compras. ¿Motivos? Mayor superávit comercial (menor liquidación de agro más que compensada por caída de importaciones) y déficit estable en el resto de las cuentas. A pesar de ello, la compras del primer bimestre de 2026 fueron 25% más bajas a las del primer bimestre de 2025″, Martín Polo, jefe de Estrategia de Cohen Aliados.

El BCRA aceleró la compra de dólares

En esa coyuntura de calma cambiaria, el Banco Central encadenó 41 ruedas consecutivas con saldo a favor en sus intervenciones en el mercado de divisas, incluyendo compras a gran escala por más de USD 2.800 millones a lo largo de 2026.

Desde el inicio de la fase 4 del esquema monetario, en enero, la entidad sumó 2.839 millones de dólares, cifra equivalente a cerca del 28% de la meta anual. Solo durante febrero, las adquisiciones alcanzaron los 1.555 millones.

Para concretar esas operaciones, el BCRA emitió pesos sin aplicar mecanismos de esterilización. Posteriormente, el Tesoro absorbió parte de ese excedente a través de la colocación de deuda en el mercado doméstico y, en los llamados más recientes, procuró contener la expansión monetaria para evitar presiones inflacionarias.

Proyecciones oficiales apuntan a que la compra neta de divisas en 2026 podría situarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, en función de la demanda de pesos y la disponibilidad de moneda extranjera. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la preferencia por la moneda local como del ingreso de dólares al sistema. Actualmente, la entidad ya superó más de una cuarta parte del objetivo anual.

Al cierre de la segunda jornada hábil de marzo, las reservas internacionales alcanzaron los 46.208 millones de dólares. Hacia fines de febrero, las tenencias en moneda extranjera del Central habían trepado a USD 46.905 millones, el nivel más elevado desde el inicio de la gestión de Milei y el mayor en más de seis años, cuando el stock llegaba a 47.448 millones de dólares. El ritmo de acumulación de reservas se vio atenuado por los pagos de deuda externa efectuados por el Tesoro, que adquirió dólares al Central para cumplir con sus obligaciones, lo que impactó en el saldo neto de reservas.