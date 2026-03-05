Economía

¿Dólar o plazo fijo?: cuál fue la mejor inversión en los primeros meses de 2026

Los rendimientos fueron muy diferentes en el comienzo del año. Qué ganancia dio cada instrumento y qué pasó con la carrera contra la inflación

Tras un año condicionado por las elecciones legislativas, el 2026 comenzó con cierta estabilidad en algunas de las principales variables macro. Las tasas se mantienen relativamente quietas y el dólar parece haber encontrado un nuevo equilibrio en torno a 1.420 pesos. Sin embargo, la incertidumbre por el futuro de la economía sigue latente y tomar una buena decisión de qué hacer con el dinero, continúa siendo un verdadero desafío.

Es difícil predecir cuál es la mejora decisión de cara a los próximos meses, pero un análisis de lo ocurrido en el primer bimestre del año permite tener una idea cercana de cómo se está comportando el mercado para los ahorristas e inversores. Infobae hizo un repaso de cuánto dinero dejaron el dólar y los plazos fijos entre enero y febrero, tomando como ejemplo el caso de un ahorrista con tiene $1 millón en mano para invertir.

Comenzando por el plazo fijo, hay que tener en cuenta que hay muchas opciones en el sector financiero. Si bien se observa cierta coherencia entre lo que ofrecen las diferentes entidades, es común encontrar diferencias de varios puntos porcentuales entre una oferta y otra. En los primeros días de enero, las tasas de los diez principales bancos iban del 20,5% al 23,5%, pero otras empresas con menos clientes salieron a competir con tasas que llegaron al 28 por ciento.

En este caso, se usará como ejemplo la oferta que tenía vigente en ese momento el Banco Nación, que ofrecía una tasa del 23,5% en la primera semana del año. De esta manera, un ahorrista con $1 millón que optó por volcar su dinero a un plazo fijo del Nación, logró cerrar el primer mes con una ganancia neta de $19.315, que sumado al capital inicial, le dio un retorno total de 1.019.315 pesos. Ahora bien, en febrero, la tasa del Nación ascendió a 26%, por lo que renovando el total ganado en enero el ahorrista pudo llegar a marzo con un retorno de $21.782, lo que en total le dejaría en mano un monto de 1.041.097 pesos.

En resumen, en el total del primer bimestre el ahorrista que se decidió por depositar su dinero en plazo fijo obtuvo una ganancia final de $41.097, lo que representa un rendimiento neto de 4,1 por ciento.

Qué pasó con el dólar

El plazo fijo es uno de los instrumentos financieros más demandados por los argentinos, pero el dólar no se queda atrás, principalmente entre quienes buscan conservar el valor de su dinero en el mediano y largo plazo.

¿Qué pasó en el primer bimestre? Para responder a esa pregunta, hay que remontarse al 2 de enero, el primer día hábil del año en el que fue posible comprar dólares en el canal oficial. Ese día, el Banco Nación vendía el dólar a $1.445. Por lo tanto, una persona con $1 millón en mano pudo comprar un total 692 dólares.

Dos meses más tarde, el lunes 2 de marzo, la cotización del dólar llegó a los $1.415. Sin embargo, el valor de “compra”, es decir el precio que pagan los bancos para comprar dólares a los usuarios, fue de 1.365 pesos. Considerando esa cotización, se deduce que el ahorrista podría vender sus USD 692 por un total de 944.580 pesos. En conclusión, quienes apostaron por el dólar sufrieron una caída de sus tenencia del 5,5% en los primeros dos meses del 2026.

Claro está, que siempre existe la opción de no vender los dólares y guardarlos a la espera de que la cotización vuelva a aumentar, pero lo cierto es que el balance de los primeros dos meses del año no fue positivo para quienes se dolarizaron a comienzos de año.

Sigue la cotización del dólar
Sigue la cotización del dólar para compra y venta en Sunat, el Banco Central de Reserva y Bloomberg. - Crédito Andina

Las inversiones contra la inflación

Con el dólar no hay muchas cuentas que sacar, dado que la tasa de retorno fue negativa, pero en el caso del plazo fijo resulta interesante analizar si la ganancia nominal del 3,9% fue suficiente para contrarrestar el efecto de la inflación.

De acuerdo con el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,9% en enero. Aún no se publica el índice inflacionario de febrero, pero resulta difícil pensar que el primer bimestre pueda haber cerrado con un IPC inferior al 4,1 por ciento. De hecho, varias consultoras privadas anticipan que la suba de precios registrada en el segundo mes del año fue nuevamente cercana al 3 por ciento. De confirmarse ese dato, quedará claro que los plazos fijos no le ganaron a la inflación en el período analizado.

Los resultados de febrero

Si se centra el análisis en una mirada de corto plazo, se encuentra un resultado similar. Al comenzar febrero, el dólar del Banco Nación cotizaba a $1.420, por lo que invirtiendo $1 millón se podían comprar 704,2 dólares. Un mes más tarde (2 de marzo), esos dólares podían venderse a $1.415, con lo que se hubiera obtenido un retorno de $996.443 (-0,4%).

En lo que respecta a los plazos fijos, como se mencionó, se pudo acceder a una tasa del 26% en los primeros días de febrero, por lo que depositando $1.000.000 en esa fecha, se pudo llegar al 2 de marzo con un retorno de $21.369, lo que representa una ganancia nominal mensual del 2,13 por ciento.

En síntesis, los plazos fijos le ganaron al dólar, tanto en enero como en febrero, pero aún así no lograron dar el rendimiento suficiente como para ganarle a las subas de precios.

