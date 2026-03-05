Brecha negativa: por qué el blue tocó un mínimo en seis meses y está más barato que el dólar oficial

El dólar mantiene una ligera tónica alcista en marzo.

Con un escaso monto operado de USD 353,9 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó con una leve suba de 6,50 pesos o 0,5%, en los 1.407 pesos. En lo que va de marzo el tipo de cambio oficial gana diez pesos.

El Banco Central estableció el techo de las bandas cambiarias en $1.616,01, lo que dejó al dólar mayorista a 209,01 pesos o 14,9% de ese límite.

En sintonía, el dólar al público también terminó con alza de cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta en el Banco Nación, luego de marcar un máximo intradiario en los 1.430 pesos.

Asimismo, el dólar blue experimentó un retroceso de 15 pesos o 1,1%, a $1.400 para la venta. El billete informal -ahora el más barato entre todos los segmentos del mercado- estuvo negociado pasado el mediodía a $1.395, es decir debajo de los $1.400 por primera vez desde el 10 de septiembre del año pasado, seis meses atrás.

El mercado blue es de escasa profundidad y detrás de la reciente caída -de 130 pesos o un 8,5% en 2026- está el de una oferta firme en este pequeño circuito, donde se toma al billete a $1.380 -superior al de compra en los bancos, a $1.375,07 en promedio- dada la intensa “sobre dolarización” de carteras de los meses de septiembre y octubre del año pasado, cuando se atravesó el trance electoral.

En el mercado formal mantiene el protagonismo la serie de compras del BCRA, que absorbió divisas todos los días operativos de 2026 excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 68 millones de dólares.

“La duración del conflicto en Medio Oriente es desconocida. El ordenamiento que Milei hizo de la macro es un punto a favor pero el bajo nivel de las reservas juega en contra porque puede haber salida de dólares e incrementar el precio contra el peso”, puntualizó un informe de Wise Capital.

“Hoy, el dólar MEP en $1.428 es correcto porque el dólar teórico está en línea, pero el mercado va a exigir un valor más alto si hay salida de divisas, máxime cuando a pesar de las compras por parte del BCRA, las reservas netas continúan siendo fuertemente negativas, algo que puede ocurrir si el conflicto es prolongado”, añadió el reporte.

Para el economista Gustavo Ber, aún “se extiende el panorama de exceso de oferta, el cual podría acentuarse próximamente ante la estacional liquidación del campo. Descontado dicho escenario, la cuestión entre los operadores pasa por dilucidar el ritmo de remonetización que podría promoverse en dicha etapa, el cual dependería de las mediciones de alta frecuencia de inflación, ya que menores tasas reales serían positivas para la actividad”.

“Mientras se esperan definiciones sobre el apetito por riesgo global, los operadores siguen monitoreando señales respecto a la actividad económica y la inflación, toda vez que hacia allí se dirigen las miradas en busca de extender el respaldo al plan económico y las reformas, dado que desde el frente cambiario el escenario sigue tranquilo con el BCRA comprando divisas”, acotó el titular del Estudio Ber.

“Las reservas netas que se computan excluyendo compromisos de corto plazo, que habían cerrado en terreno negativo a fin de diciembre (-700 millones de dólares), profundizaron el rojo en lo que va del año, hasta un estimado de -2.300 millones de dólares hacia fin de febrero”, afirmó Jorge Vasconcelos, economista Jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Del lado de la demanda de Activos Financieros Externos, desde el piso de 1.100 millones de dólares de noviembre pasado, se inició una trayectoria ascendente, con guarismos de 1.800 y 2.700 millones de dólares para diciembre y enero. Así, el promedio de los tres últimos meses con datos oficiales, arroja un anualizado de 22.700 millones de dólares para la demanda de divisas por parte de ‘personas físicas’, unos 8.000 millones por encima de lo que puede absorberse para que las cuentas externas ‘cierren’ en 2026, aun aceptando que la recuperación de las reservas se quede a ‘mitad de camino’ de las proyecciones oficiales”, detalló Vasconcelos.