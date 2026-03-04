Economía

Ualá cerró una nueva ronda de financiamiento y su valor de mercado ya alcanzó los USD 3.200 millones

La compañía financiera obtuvo USD 195 millones en una operación liderada por la aseguradora Allianz, entre otros inversores internacionales

El banco digital Ualá cerró una nueva ronda de financiamiento de USD 195 millones liderada por Allianz X, la división de inversiones estratégicas del Grupo Allianz, consolidando así su alianza para escalar soluciones de seguros en América Latina. La inversión fue acompañada por fondos como Stone Ridge Holdings Group, Tencent, TABLE Holdings, Soros Fund Management LLC y D1 Capital Partners

Con esta nueva ronda, la compañía fundada por Pierpaolo Barbieri elevó su valor de mercado a USD 3.200 millones y “refleja una fuerte convicción en el modelo de negocio de Ualá y su trayectoria de crecimiento”, según explicó en un comunicado.

“El nuevo capital permitirá acelerar el crecimiento de Ualá y expandir su ecosistema financiero en América Latina. Actualmente, la compañía atiende a más de 11 millones de clientes y opera con licencias bancarias en todos sus mercados”, agregó.

La empresa aseguró que en la Argentina, casi uno de cada cinco adultos utiliza la plataforma de Ualá, mientras que en México el crecimiento mensual de clientes activos alcanzó el 7% tras la obtención de la licencia bancaria. El nuevo capital permitirá acelerar el desarrollo del ecosistema financiero de Ualá, que opera con licencias bancarias en todos sus mercados, la Argentina, México y Colombia, tras cerrar en 2024 una Serie E de financiamiento que totalizó USD 366 millones y consolidó a Allianz como socio estratégico de largo plazo.

Desde la óptica de sus directivos, el propósito declarado es transformar el acceso a servicios financieros digitales. “Estamos construyendo la plataforma bancaria más integral e innovadora de la región, y agradecemos la confianza sostenida de nuestros inversores”, expresó Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, al destacar la relación con Allianz X y el contexto latinoamericano. “Nos enorgullece profundizar nuestra alianza con Allianz X, así como con inversores existentes y nuevos. América Latina sigue siendo una de las regiones menos invertidas del mundo y, sin embargo, la demanda de servicios financieros es enorme, con abundante talento y ambición para acompañarla”, señaló Barbieri.

Nazim Cetin, CEO de Allianz X, definió los fundamentos de la decisión: “La próxima ola de servicios financieros se construirá en torno a ecosistemas digitales que combinan banca y seguros. Estamos convencidos de que en el futuro los seguros no se venderán, sino que estarán integrados en las experiencias financieras cotidianas. América Latina ofrece una combinación única de escala, impulso digital y un significativo nivel de subaseguramiento. Y Ualá se encuentra en el centro de esa transformación. Para Allianz, esta alianza es más que capital; es una decisión estratégica para integrar protección en la vida financiera de cientos de millones de personas y contribuir a moldear la próxima generación de infraestructura financiera”.

Noticia en desarrollo

