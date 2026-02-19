Visa compra Prisma y expande su negocio de pagos digitales en la Argentina

Visa anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir las empresas Prisma Medios de Pago y Newpay, pertenecientes al fondo de inversión Advent International. “Esta adquisición estratégica subraya el compromiso de Visa de ofrecer a sus clientes capacidades y tecnologías avanzadas que aceleran la adopción de soluciones de pago innovadoras para consumidores y comercios en todo el país”, señaló la empresa en un comunicado. Las compañías no informaron el monto de la operación.

Tal como había anticipado Infobae, Visa venía avanzando en una operación para quedarse con un negocio clave dentro del competitivo mercado de los medios de pago. Prisma Medios de Pago provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago. Newpay es un proveedor de infraestructura para la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.

Una vez concretada la integración de esas dos plataformas con la red global de Visa, el gigante de las tarjetas espera acelerar en el mercado argentino “la implementación de tecnologías avanzadas como la tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial”.

Visa informó que Payway, la división de Prisma dedicada al negocio de la adquirencia, quedó afuera de la operación y seguirá siendo propiedad de Advent. Se trata de un dato central a los efectos de la posición en la que quedará Visa en el mercado. Payway es, junto con Fiserv y Mercado Pago, uno de los “adquirentes” líderes. Se trata de las empresas que ofrecen el servicio para que los comercios dispongan de terminales de pago y puedan cobrar con tarjetas y QR.

“Payway S.A.U. no es parte de esta transacción y seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent International, continuando su operación de manera independiente como adquirente de comercios”, puntualizó el comunicado de Visa.

Prisma estaba conformada hasta hoy bajo el formato de tres sociedades independientes entre sí, aún perteneciendo al mismo dueño. Esa composición empresarial, dispuesta por el fondo Advent en 2023, es la que facilita hoy la venta de dos de esas tres unidades de negocios en vistas a eventuales objeciones por parte de los reguladores y los organismos de defensa de la competencia. Esa conformación, además, es la que confirma, entienden en el mercado financiero, que Advent siempre tuvo en mente vender parte de este negocio al que ingresó en 2019.

“Esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”, dijo Ryan McInerney, CEO de Visa a nivel global. “Al combinar la gran experiencia local de Prisma y Newpay con las soluciones y tecnología globales de Visa, vamos a potenciar a nuestros clientes para lograr que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios”, destacó.

“Vemos oportunidades significativas para expandir la adopción de pagos digitales y modernizar las capacidades e infraestructura de servicios financieros en todo el país”, dijo Gabriela Renaudo, Group Country Manager, Visa Argentina y Cono Sur. “Esta inversión refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”, resaltó.

Al mismo tiempo, la compra de Payway por parte de Visa consolida una tendencia por parte de la multinacional en América Latina: comprar empresas locales para añadir desarrollos tecnológicos que extiendan su abanico de servicios digitales.

En 2023, Visa invirtió USD 1.000 millones para quedarse con Pismo, una gigantesca plataforma de pagos de Brasil nativa y en la nube que presta servicios vía API’s a bancos y fintech. Pismo aloja 70 millones de cuentas y procesa operaciones por USD 200.000 anuales.

En México, Visa decidió comprar en 2023 el 51% de Prosa, el principal procesador de pagos electrónicos. De esa forma se asoció a los 6 grandes bancos que poseen el 49% restante. La compra de Payway en la Argentina podría ajustarse en esa misma dirección para agilizar su expansión digital.

El origen, una decisión antimonopolio

Antes de transformarse en Payway, nombre que adoptó en el momento del mencionado rediseño de tres sociedades dentro de la misma estructura, Prisma Medios de Pago fue una empresa clave del sistema de pagos. Bajo la propiedad de los 14 principales bancos del país en sociedad con Visa Internacional, Prisma tenía la exclusividad para procesar operaciones con Visa. En ese entonces, en paralelo, First Data (que en 2020 fue comprada por Fiserv) tenía la exclusividad para las operaciones con Mastercard.

Pero ese escenario cambió en 2017, cuando en base a un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el gobierno de Mauricio Macri obligó a desinvertir a los bancos por considerar que existía una situación de “abuso de posición dominante” por ser emisores y adquirentes al mismo tiempo.

Esa decisión permitió que el fondo Advent se quede con el 51% de Prisma por USD 720 millones en 2019 y que los bancos cumplan con la decisión gubernamental y eviten sanciones. En 2022, mediante USD 350 millones, Advent se quedó con el 49% restante.

Al mismo tiempo, el Banco Central comenzó el proceso de “multiadquirencia”, por el cual todas las empresas quedaron habilitadas para operar con ambas marcas, Visa y Mastercard, sin exclusividades. Además de la regulación respectiva, el punto clave fue la reducción progresiva de la tasa de intercambio, la que el adquirente le cobra al comerciante. Antes de la desinversión en Prisma, la empresa en manos de los bancos cobraban un 3% sin incentivo alguno para reducirlo.

Con el cambio, se puso un tope más bajo a la tasa para que puedan ingresar nuevos jugadores al negocio de la adquirencia. La competencia creció y las miradas ya no están puestas sobre los bancos sino sobre Mercado Pago. Su rol de adquirente, a la vez que dueño de la principal billetera digital y administrador de la red de pagos QR, ha recibido reclamos por parte de los bancos por posiciones anticompetitivas.

El proceso de la multiadquirencia, la apertura a nuevos jugadores, la reducción de la tasa de intercambio y el fin de la exclusividades fue impulsado desde el BCRA por Federico Sturzenegger, hoy a cargo del área del ministerio de Desregulación.