Cuánto cobran los empleados de comercio en marzo 2026

El acuerdo paritario para los empleados de comercio establece una estructura salarial que se compone del básico correspondiente a cada categoría y dos sumas fijas no remunerativas. La primera, de $40.000, ya formaba parte de los haberes en meses previos. La segunda, de $60.000, corresponde a una recomposición salarial reciente. Ambos montos constituyen ingresos adicionales y se incorporarán al salario básico a partir de abril de 2026.

La escala salarial de marzo de 2026 define los siguientes sueldos netos para las principales categorías, considerando el salario básico más las sumas fijas mencionadas:

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza C: $1.169.560

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo F: $1.218.519

Cajeros A: $1.171.091

Cajeros C: $1.183.333

Vendedores D: $1.218.519

En cada caso, estos valores incluyen la suma fija de $40.000 y la de $60.000. La escala se aplica a empleados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, con excepción de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde rige un esquema diferenciado.

El acuerdo contempla además adicionales que impactan en el ingreso mensual. La antigüedad representa un 1% del básico por cada año trabajado. El presentismo suma un 8,33% sobre el básico. Existen adicionales específicos para cajeros, choferes, vidrieristas y otros puestos, que se suman al salario principal.

El adicional por armado de vidrieras se encuentra en $41.901,88. Los cajeros, según su categoría, reciben montos que oscilan entre $1.171.091 y $1.183.333, mientras que los administrativos y vendedores de mayor rango superan el $1.218.519 mensual. El cálculo de estos salarios responde a la escala establecida y a las sumas acordadas en la paritaria vigente.

El proceso de revisión paritaria prevé un análisis de la situación salarial en marzo de 2026. Este procedimiento busca verificar la evolución del poder adquisitivo y la incidencia de la inflación en los haberes, con la posibilidad de ajustes adicionales en función de las variables económicas.

La suma de $60.000, acordada como recomposición salarial, se incorpora en marzo y pasa a formar parte del básico en abril. De este modo, el impacto se sentirá de manera definitiva en los haberes de los meses siguientes. La suma de $40.000, que ya integraba los salarios, también se suma al básico a partir de abril.

El convenio colectivo establece que la estructura salarial debe contemplar no solo los básicos y sumas fijas, sino también los adicionales por función y antigüedad. El sector incluye una amplia variedad de categorías, desde maestranza hasta administrativos, vendedores, auxiliares y cajeros, cada una con su escala diferenciada.

El acuerdo paritario vigente alcanza a más de 1,2 millones de empleados del sector mercantil en todo el país. Estos trabajadores reciben los incrementos dispuestos en función de la categoría y los adicionales correspondientes, según la actividad y la antigüedad en la empresa.

En el caso de los administrativos, la escala abarca desde $1.167.268 para la categoría inicial hasta $1.218.519 en la categoría F. Los vendedores también acceden a salarios que superan el $1.200.000 mensual en las categorías más altas. Las diferencias entre categorías obedecen a funciones, responsabilidades y tiempo en el puesto.

El presentismo representa un incentivo clave, ya que suma un 8,33% al ingreso de quienes cumplen con la asistencia y puntualidad exigidas por el convenio. Este monto se calcula sobre el básico y se adiciona a las sumas fijas y a los adicionales específicos.

El régimen de adicionales contempla cuestiones como el armado de vidrieras, que suma casi $42.000 mensuales, y los montos diferenciados para choferes y cajeros. Cada función específica cuenta con su propia escala de adicionales, que puede variar según el tamaño y la actividad de la empresa.

La negociación paritaria considera la situación económica general y la evolución de los precios al consumidor. El acuerdo establece que el salario básico y las sumas fijas se revisen en función de la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores. En marzo de 2026, se realiza una revisión que podría derivar en nuevos ajustes.

El acuerdo salarial firmado se extiende hasta el 30 de abril de 2026. Hasta esa fecha, los empleados perciben los montos detallados, con la incorporación de las sumas fijas al básico prevista para abril. La actualización de la escala responde al compromiso paritario de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

El proceso de revisión salarial incluye la participación de representantes sindicales y empresariales. Ambas partes analizan los indicadores económicos y acuerdan los ajustes necesarios para garantizar que los salarios no queden por debajo del índice de precios.

El esquema salarial establece diferencias claras por categoría, función y antigüedad. El convenio colectivo fija los parámetros para calcular el salario básico y los adicionales, asegurando transparencia en la liquidación de haberes.

