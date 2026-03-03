12 claves para conseguir empleo en la era de la IA: currículums que “alucinan”, automatización total y bots que hacen entrevistas

Expertos en fuerza laboral afirman que ahora es inevitable el uso de la IA en ambas puntas de la contratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar trabajo en 2026 no es nada agradable. Ocurre en todo el mundo. La inteligencia artificial y las aplicaciones masivas implican que la mayoría de los CV nunca llegan a un humano, e incluso las entrevistas son gestionadas cada vez más por bots.

Para quienes buscan empleo, esto ha significado menos respuestas, menos transparencia y una creciente incertidumbre sobre cómo —o si— usar la IA. Si se usa mal, puede perjudicar las aplicaciones al hacerlas parecer genéricas o poco auténticas. Si se usa bien, puede ayudar a los candidatos a encontrar puestos, a pulir las bases y a prepararse para las entrevistas.

Expertos en fuerza laboral afirman que ahora es inevitable el uso de la IA en ambas puntas de la contratación. El verdadero desafío es aprender a desenvolverse en un mercado laboral transformado por ella.

Preparación

1 - Evitar las “alucinaciones”

Asesores profesionales dicen que es mejor que los candidatos redacten sus propios currículums antes de pedirle retroalimentación crítica a los chatbots. Usar IA para generar un CV podría provocar alucinaciones, los errores que se generan cuando un chatbot inventa información. Estos errores pueden hundir una aplicación e incluso generar un daño reputacional.

Los CV deben contener cifras concretas que cuantifiquen nuestro impacto en trabajos anteriores, dijo Alexa Loken, orientadora profesional con sede en San Luis Obispo, California. Esto sería, por ejemplo, indicar la cantidad de clientes que manejó, los ingresos generados o el tamaño del presupuesto que gestionó en su puesto anterior. ChatGPT no puede proporcionar esa información, y sin esos detalles, los CV tienden a convertirse en resúmenes intercambiables en lugar de evidencia de desempeño. La especificidad nos distingue.

2 - No hacer trampa

Llenar el CV de todas las palabras clave posibles con la esperanza de engañar al software de selección para que nos avance en el proceso es una mala idea. Los antiguos sistemas de seguimiento de candidatos se basaban altamente en la concordancia de palabras clave. Los sistemas más modernos, basados ​​en modelos de lenguaje complejos, infieren el contexto y la intención. Esto reduce las ventajas de copiar la redacción precisa de las descripciones de puestos, especialmente si se hace a costa de especificar nuestras habilidades y logros en cargos anteriores.

Y tome nota: tácticas como ocultar palabras clave o instrucciones para sistemas de detección impulsados ​​por IA en texto blanco, pretendiendo que el software lea el texto oculto puede ser contraproducente. “La mayoría de los sistemas de detección de IA están programados para detectar estas pequeñas trampas”, dijo Catherine Fisher, experta en carreras profesionales en LinkedIn. El consejo tradicional sobre CV que sean legibles por máquinas (sin gráficos, columnas, tablas ni diseños elaborados) sigue vigente.

3 - Eliminar lenguaje típico de la IA

De manera similar a los consejos anteriores sobre los CV, algunos orientadores profesionales instan a los candidatos a escribir cartas de presentación a la antigua para evitar alucinaciones y mostrar nuestra voz auténtica.

Si utiliza IA para redactar una carta de presentación, proporcione instrucciones detalladas que incluyan sus propias historias y ejemplos, ya que la especificidad es algo que resuena con los responsables de la contratación. Conviene editar esas “muletillas” de la IA —esas palabras, frases y tics estilísticos que se han asociado con la redacción producida por modelos de lenguaje de gran tamaño, como los guiones largos o el paralelismo negativo (por ejemplo, “no es [X], sino [Y]”). Arsham Ghahramani, cofundador y director ejecutivo de la plataforma de entrevistas con inteligencia artificial Ribbon, ha empezado a enviar la página de Wikipedia que contiene “señales de redacción con IA” como guía de lo que no se debe hacer.

“Esta es básicamente una guía para 2026 sobre lo que se considera mala redacción hoy en día”, dijo Ghahramani. “Si mostramos señales obvias de esto, lo que realmente demostramos es que simplemente introdujimos una consigna muy simple en un modelo de lenguaje de gran tamaño y no pensamos en perfeccionarla más”.

Quienes buscan empleo pueden pegar esa página de Wikipedia directamente en las indicaciones del chatbot para evitar esos problemas y usar herramientas de detección de IA para evaluar cómo sus CV y cartas de presentación generados por IA podrían ser percibidos por los responsables de contratación. Estas herramientas de detección pueden ser poco fiables, aunque pueden señalar posibles problemas. “Si alguien viera esto, ¿pensaría que es contenido de baja calidad generado por IA?”, preguntó Ghahramani. “Si da ese tipo de impresión, probablemente toque revisarlo, porque no da una buena primera impresión”.

4 - Contemplar el sesgo de edad

A medida que aumentan los despidos y persisten las presiones inflacionarias, más trabajadores mayores, incluidos algunos jubilados, se reincorporan al mercado laboral, a menudo con la preocupación de que exista un sesgo de edad. Fisher, de LinkedIn, recomienda limitar los CV a los 10 o 15 años de experiencia más relevantes y priorizar el impacto y las habilidades sociales sobre los cargos.

Cada vez más empleadores buscan candidatos familiarizados con las herramientas de IA más recientes y capaces de integrarlas eficazmente

“Demuestre cómo su experiencia ayuda a las empresas a anticipar el cambio, resolver problemas con mayor rapidez y orientar a los talentos emergentes”, dijo Fisher. “Resalte en primer plano su tiempo y experiencia y maneje mejor cómo se perciben”.

Los pequeños detalles de presentación también importan. Retirar una dirección de correo electrónico de Hotmail o MSN elimina una señal evidente de antigüedad. En un mercado saturado, esas señales sutiles pueden marcar la diferencia entre ser descartado y conseguir una oferta.

Aplicar

5 - Automatizar la búsqueda

LinkedIn ha integrado IA en su plataforma, lo que permite a los usuarios buscar empleo con un lenguaje cotidiano en lugar de combinaciones complejas de palabras clave. Las consultas pueden ser del tipo “un puesto de ventas en el sector de seguros en Chicago” o hasta propuestas más amplias como “un trabajo donde pueda usar mis habilidades fotográficas y promover la sostenibilidad”.

Quienes buscan empleo pueden usar herramientas como Claude Cowork o tareas ChatGPT para crear agentes de IA que exploren las bolsas de trabajo a diario en busca de empresas objetivo y señalen las vacantes relevantes. Aplicar en las etapas tempranas puede ser ventajoso, ya que los reclutadores cierran las ofertas rápidamente para gestionar el volumen de solicitudes.

Usar la automatización para identificar nuevas vacantes es una cosa; pero no se deje tentar por sitios que prometen postularlo automáticamente a docenas, o incluso cientos, de empleos en su nombre. Los asesores profesionales advierten que este juego de números da una falsa sensación de seguridad. Es poco probable que los CV y las cartas de presentación genéricos que estas herramientas generan lleguen a los primeros puestos, y a menudo terminan aplicando a puestos para los que uno no está realmente cualificado.

6 - Evaluar la idoneidad del puesto con un chatbot

Chatbots como ChatGPT, Claude o Gemini pueden ayudar a generar ideas sobre posibles empleos para candidatos que estén considerando cambios horizontales o giros en la carrera. Pueden compartir su CV, expectativas salariales e incluso los resultados de sus pruebas de personalidad para generar ideas. Los resultados pueden ser predecibles, aunque en ocasiones revelan opciones que los candidatos no habían considerado. Los chatbots también pueden utilizarse para evaluar cómo se ajusta la experiencia previa a un puesto específico.

7 - Considerar roles contractuales o independientes

Según LinkedIn, más del 45% de quienes buscan empleo afirman haber cambiado su enfoque de puestos a tiempo completo a trabajos freelance, por contrato o de consultoría. Entre quienes no han conseguido un nuevo empleo, el 19% se ha dedicado al trabajo freelance, la consultoría o el emprendimiento. La IA puede reducir los costos asociados a la creación de un negocio y facilitar el trabajo dispendioso, como el diseño de un sitio web y la redacción de textos de marketing.

Estos acuerdos pueden mantener las habilidades actualizadas, generar ingresos y ampliar las posibilidades de búsqueda de empleo. También pueden servir como acceso a puestos permanentes.

“Muy a menudo vemos que las organizaciones emplean a personas que trabajan por contrato para trabajos permanentes, a veces haciendo algo completamente diferente de lo que hacían en el proyecto”, dijo Dawn Fay, ejecutiva de la agencia de personal Robert Half.

8 - ¿Presencial o remoto?

Un debate viral en TikTok planteó una disyuntiva hipotética con salarios anuales de EEUU: USD 240.000 por cinco días a la semana en oficina frente a USD 120.000 por teletrabajo. El escenario era ficticio. El cálculo es real.

Los candidatos deben considerar el tiempo de trayecto hacia y desde la oficina, las responsabilidades personales y si el equipo al que se unirán es realmente remoto, dijo Priya Rathod, editora de tendencias laborales en Indeed. Quienes buscan empleo también deben ser realistas. Los puestos totalmente remotos son cada vez más escasos a medida que la contratación se ralentiza y las empresas reafirman los requisitos de presencialidad. Quienes se comprometen con el teletrabajo pueden encontrar mejores oportunidades en campos como el desarrollo de software.

Entrevista

9 - Lluvia de ideas con IA

Los chatbots pueden ayudar a los candidatos a anticipar preguntas probables y afinar las respuestas. Son especialmente útiles para ensayar preguntas de comportamiento, investigar descripciones detalladas de productos o servicios de la empresa, refinar narrativas profesionales y evaluar las explicaciones para cambios de rumbo o trayectorias no lineales.

Los chatbots son complacientes por default, tienden a afirmar en lugar de cuestionar. Pidan explícitamente retroalimentación crítica e identifiquen los puntos débiles que desean que se cuestionen.

10 - Prepararse para entrevistas con bots

Agentes de voz de IA, diseñados para simular entrevistas de selección con reclutadores humanos, están ganando popularidad entre los empleadores. Interactuar con un agente de voz puede ser desconcertante, especialmente considerando su patrones de habla y la falta de señales no verbales. Practiquen con herramientas como el “modo de voz” de ChatGPT de antemano para que no los pille desprevenidos.

Muchos de los consejos para entrevistas con bots de IA son los mismos que para humanos, afirmó Ghahramani de Ribbon. Sin embargo, la preparación es aún más importante, ya que algunos agentes de IA investigan a los candidatos con antelación y formulan preguntas más detalladas que los evaluadores humanos que revisan los perfiles de LinkedIn en tiempo real.

No sea grosero con el bot, dijo Ghahramani. Puede que les cueste acostumbrarse a que la entrevista sea con IA, pero recuerden que una persona revisará la grabación, y esa es una de las primeras impresiones que darán. Si sienten curiosidad por ver si pueden desbloquear el bot, tengan en cuenta que existen sistemas para evitar ese tipo de intentos, y probablemente no impresionará a la persona que revise el video después.

11 - Evitar los guiones

En 2025, Cluely, una startup viral de ayuda para entrevistas con el lema “haz trampa en todo”, presentó un asistente de IA que podía responder preguntas de entrevistas en tiempo real. Desde entonces, los empleadores han desarrollado herramientas para detectar este tipo de trampas, alertándolos cuando los candidatos parecen estar leyendo un guion.

He tenido varias situaciones en las que ha sido extremadamente obvio que alguien está leyendo una pantalla. Eso me hace preguntarme: ¿esta persona comparte información legítima o es simplemente lo que cree que queremos oír?, dijo Bonnie Dilber, quien lidera un equipo de reclutadores en la empresa de software Zapier. “También se cuestiona si esto se debe a que realmente no saben cómo responder preguntas sobre la marcha” y, por lo tanto, no están cualificados para el puesto.

Como advertencia, si la empresa se anuncia como orientada a la inteligencia artificial, algunos reclutadores dicen que el uso hábil de estas herramientas puede reflejarse positivamente, siempre que sea transparente y las use para mejorar, no reemplazar, su propio pensamiento.

12 - Mostrar adaptabilidad

Cada vez más empleadores buscan candidatos familiarizados con las herramientas de IA más recientes y capaces de integrarlas eficazmente. Prepare ejemplos de proyectos que hayan aprovechado la IA para realizar el trabajo de forma más eficiente. Explique a los entrevistadores su razonamiento: dónde decidió usar la IA, por qué la utilizó y las medidas de seguridad que implementó.

“Si todavía está esperando que alguien le dé permiso o le dé una herramienta y le enseñe a usarla, probablemente no está donde la mayoría de las empresas necesitan que esté después de más de dos años”, dijo Dilber de Zapier. “Aunque su empleador actual no le permita usarla, busque ejemplos de uso personal. Intente codificar una aplicación, haga algo que pueda mostrar para evidenciar cómo está desarrollando las habilidades”.

Y dada la rápida evolución de las capacidades de IA, prepárese para explicar cómo se mantiene actualizado. En un mercado laboral tan implacable, los empleadores no solo contratan por lo que ya sabe. Buscan pruebas de que puede mantenerse al día.

