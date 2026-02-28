Las proyecciones de inflación y actividad para marzo revelan luces y sombras en el consumo

Fundación Capital destaca: "El 2026 inicia con el importante desafío de evitar que la inflación se acomode en el 3% mensual" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marzo se presenta como un mes para determinar si la inflación logra desacelerarse o si se consolida en niveles más altos, en un contexto marcado por la presión de los alimentos, los ajustes en precios regulados y la estacionalidad.

En paralelo, la actividad económica muestra señales dispares, con repuntes concentrados en pocos sectores y un consumo condicionado por la caída del salario durante los últimos meses.

Un informe de Fundación Capital, la consultora especializada en macroeconomía dirigida por Martín Redrado, apuntó: “El 2026 inicia con el importante desafío de evitar que la inflación se acomode en el 3% mensual. Factores como el aumento de la carne y los servicios regulados, además del impacto de estacionales, le ponen un piso elevado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero y marzo (no bajarán del 2,5 por ciento)”.

Un cambio en el mix de política económica en relación a las reservas, nos llevan a un 2026 con mayor nominalidad que la proyectada (Fundación Capital)

“El primer trimestre tendrá más inflación de la prevista inicialmente, expectativas sostenidas en el 30% anual, paritarias que empiezan a mostrar cierto acortamiento y un cambio en el mix de política económica en relación a las reservas, nos llevan a un 2026 con mayor nominalidad que la proyectada”, añadió.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), señala que el consenso de los consultores privados espera inflación de 2,2% para marzo (Foto: Reuters)

En lo que respecta a marzo específicamente, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, arroja que el consenso de los consultores privados esperan que el nivel general de precios llegue a 2,2 por ciento.

Desde Equilibra, el economista Gonzalo Carrera prevé que la inflación se ubique en torno a 3%. “Es un mes con alta estacionalidad en ropa y educación, pero será importante seguir de cerca la evolución de la carne en las próximas semanas, ya que podría generar un arrastre estadístico que impacte también”, explicó.

De manera similar, la consultora Analytica, de Ricardo Delgado, estima una inflación mensual de 2,7 por ciento.

Por su parte, la economista Anastasia Daicich, directora de Qualy Consultora, calcula un IPC menor, cercano al 2,4%. De este modo, se rompería la tendencia de aceleración que comenzó en abril de 2025, tras un febrero que se mantuvo en niveles similares a enero. Esto, dice la especialista, se produciría como resultado de un juego de varios factores:

Factores que inciden al alza

Inicio de clases : si bien el ciclo escolar comenzó en febrero, el impacto en precios vinculados (útiles escolares, indumentaria, servicios educativos) se reflejaría en marzo.

Precios regulados : el aumento de tarifas de servicios sigue marcando un “piso” a la inflación mensual.

“Inercia inflacionaria”: la persistencia estructural de la inflación alimenta la recuperación de márgenes que persisten en los períodos de desaceleración.

Daicich: "Si bien el ciclo escolar comenzó en febrero, el impacto en precios vinculados (útiles escolares, indumentaria, servicios educativos) se reflejaría en marzo" (Foto: EFE)

Factores que inciden a la baja

Tipo de cambio estable : la cotización del dólar “planchado” continúa siendo un “ancla” relevante.

Costos mayoristas contenidos : la : la inflación mayorista registró un avance de 1,7% en enero , acumulando un incremento 26,2% en el año, menor al promedio de los precios al consumidor.

Actividad económica débil: pese al crecimiento del PBI en 2025 (4,4%), los indicadores de consumo (supermercados, ventas pyme, shoppings) siguen evidenciado escaso dinamismo. “Esta apatía en la demanda agregada se convierte en otro freno para la inflación”.

Sobre este último punto, desde Epyca Consultores, destacaron que, si bien 2025 cerró con una recuperación de la actividad -con un crecimiento interanual de 3,5% y mensual de 1,8% en diciembre, los mejores registros desde la salida de la pandemia, dejando un arrastre estadístico de 2% para 2026-, observaron que “existe una heterogeneidad tan marcada que permite hablar de estancamiento para gran parte de la producción”.

En perspectiva, el nivel de actividad actual se ubica solo 2,9% por encima de diciembre de 2022. “No se logra consolidar una trayectoria de crecimiento sostenido, pese a algunos repuntes transitorios a fines de 2024 y comienzos de 2025 y ahora a fines de 2025”, afirmó Epyca

En perspectiva, el nivel de actividad actual se sitúa sólo 2,9% por encima de diciembre de 2022. “No se logra consolidar una trayectoria de crecimiento sostenido, pese a algunos repuntes transitorios a fines de 2024 y comienzos de 2025 y ahora a fines de 2025″, señaló Epyca.

Perspectivas para el resto del año

La consultora LCG aseguró: “Aun con el llamativo crecimiento de diciembre, que deja un arrastre estadístico más elevado (2 puntos porcentuales), no esperamos un crecimiento alto para este año. Seguimos proyectando un aumento de la actividad por debajo del 3% anual promedio a partir de la tracción que puedan ejercer la energía, minería, agro e intermediación financiera”.

Seguimos proyectando un aumento de la actividad por debajo del 3% anual promedio a partir de la tracción que puedan ejercer la energía, minería, agro e intermediación financiera (LCG)

Para el resto de los sectores, la consultora advirtió que no encuentran elementos que empujen la expansión y detalló que en su mayoría seguirán atados a:

demanda interna poco pujante, con salarios estancados y creación de empleo de baja calidad, que difícilmente se revierta en el corto plazo con la aprobación de la reforma laboral Impulso fiscal nuevamente negativo para alcanzar una meta más estricta este año Apertura comercial en un contexto de tipo de cambio más bajo

Según LCG, la demanda interna poco pujante, con salarios estancados y creación de empleo de baja calidad impactará en la actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carrera precisó que el primer trimestre del año muestra una caída significativa de los ingresos reales debido a la aceleración de la inflación, que en enero fue de 2,9% y en febrero se estima en 2,7 por ciento.

El economista de Equilibra resaltó: “Los salarios, incluso los registrados con paritarias, no logran acompañar el aumento de precios, lo que anticipa un consumo débil”.

Los salarios, incluso los registrados con paritarias, no logran acompañar el aumento de precios, lo que anticipa un consumo débil (Carrera)

Además, dijo que la intermediación financiera, que venía impulsando la actividad, comenzó a frenarse por la alta morosidad y el menor dinamismo del crédito.

En este contexto, Carrera considera que el escenario para los próximos meses se perfila como adverso, con crecimiento concentrado solo en algunos rubros.