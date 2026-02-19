Economía

“¿Brutos o deshonestos? : el ácido comentario de Milei desde EEUU luego del último dato de inflación mayorista

El dato mayorista de enero mostró una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición del último mes del año pasado y quedó del IPC

El presidente, Javier Milei (REUTERS/Francisco Loureiro/Foto de archivo)

La inflación mayorista fue de 1,7% en enero de 2026, lo que implicó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2025. En términos interanuales, la variación alcanzó el 26,4%, levemente por encima del 26,2% registrado el mes previo.

Así, sin detalles, sólo con números lo publicó el ministro de Economía Luis Caputo en X. No tardó en llegar el retuit con comentario del presidente Javier Milei.

El mandatario, que están en EEUU a dónde viajó invitado por Donald Trump a la reunión del Consejo de Paz, habló de manera punzante a quienes critican el proceso de desinflación que lleva adelante, y que frenó su baja en los últimos meses para retomar un leve tendencia alcista.

El tuit del Presidente

“Para los que hablan de catástrofe en materia de inflación cuando saben la dinámica de reacomodamiento de los precios relativos fruto del desastre que dejaron los kukas...¿Brutos o deshonestos?“, escribió el mandatario.

Milei respondió de esa manera a las críticas que fueron creciendo en los últimos meses sobre su estrategia para bajar la inflación y llevarla a cero.

El año pasado, en a fines de octubre, luego de una reunión con Trump y del resultado de las legislativas, el Presidente aseguró sobre el IPC: “Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% me produce asco. Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”.

La cifras

Según datos del Indec de hoy, el indicador mayorista se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en enero avanzó 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. Mientras el IPIM mide precios en la etapa mayorista, el IPC releva los valores finales que pagan los consumidores.

Los mayores aportes a la variación mensual provinieron de productos agropecuarios REUTERS/Matías Baglietto

En el primer mes del año, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró una suba de 1,7% respecto de diciembre. El resultado respondió a un incremento de 1,7% en los productos nacionales y de 1,5% en los importados.

Entre los productos nacionales, los mayores aportes a la variación mensual provinieron de productos agropecuarios (0,49 puntos porcentuales), alimentos y bebidas (0,29 p.p.), productos refinados del petróleo (0,14 p.p.), tabaco (0,12 p.p.) y sustancias y productos químicos (0,09 p.p.).

En términos interanuales, la inflación mayorista (26,4%) quedó seis puntos porcentuales por debajo del 32,4% acumulado por el IPC, lo que amplió la brecha entre ambas mediciones.

“La secuencia de IPIM mensual muestra que la inflación de costos se modera de forma sostenida desde octubre. En el último trimestre del año (con excepción de diciembre), los precios mayoristas corrieron por debajo del 2% y enero no fue la excepción. Esto es coherente con una inflación que debería empezar a ceder en los próximos meses y retomar el camino de la desinflación”, juzgó Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.

En tal sentido, Cachanosky consideró que “si bien los precios mayoristas corren por debajo del 2%, los datos a febrero continúan mostrando una inflación que podría ser todavía elevada, por lo que lo más probable es que el camino de reducir la inflación se retome en marzo”.

La diferencia mensual entre el IPIM (1,7%) y el IPC (2,9%) fue de 1,2 puntos porcentuales. En términos acumulados del año, el IPIM suma 1,7% en enero, mientras que el IPC acumula 2,9% en el mismo período.

