Economía

Jornada financiera: las acciones y los bonos retomaron las pérdidas y el riesgo país superó los 550 puntos

La baja del índice Nasdaq tras el balance de Nvidia impactó en las bolsas de la región y el S&P Merval restó 1,6%. Los bonos en dólares cedieron 0,4% y el riesgo país subió a 554 puntos. El dólar subió por tercer día y el BCRA compró USD 41 millones

Guardar
Las acciones argentinas cayeron en
Las acciones argentinas cayeron en la plaza local y el exterior.

El dólar retomó este jueves la suba que evidenció en las dos ruedas anteriores, a la vez que la Bolsa terminó con pérdidas, condicionada por la caída de las acciones en Wall Street tras la presentación de resultados de Nvidia.

Asimismo, los bonos soberanos en dólares también cayeron, luego de la colocación esta semana del flamante Bonar 2027, con un riesgo país que volvió a sobrepasar los 550 puntos básicos después de un mes.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,6%, en los 2.754.420 puntos. En el panel líder encabezaron las pérdidas Banco Macro (-6,1%) y Banco Supervielle (-3,5%).

El mercado doméstico no escapó a la tendencia regional: el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cedió 0,1%, mientras que el índice Colcap de Bogotá restó 4,4 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan marcó un ascenso de 15 unidades para la Argentina, en los 554 puntos básicos, en su nivel más alto desde el 21 de enero (561 puntos).

En la plaza local se asimiló el resultado de la colocación de un nuevo bono con ley local en dólares, el Bonar 2027, con el cual el Tesoro espera recaudar unos USD 2.000 millones en total en una serie de emisiones hasta mitad de año, para cubrir el vencimiento de capital de deuda soberana en julio.

La Secretaría de Finanzas concretó este jueves una colocación de USD 100 millones con el nuevo bono en dólares (AO27), luego de los USD 150 millones adjudicados el miércoles, tras recibir numerosas propuestas de inversores institucionales y particulares interesados en instrumentos nominados en dólares.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó que “la Bolsa argentina tiene la peor performance mundial en lo que va de 2026. Ahora arranca la temporada de balances. Pensemos que si bien con la ‘macro’ más ordenada, la actividad no logra hacer pie, va a ser importante ver, a través de los balances, cómo fue la capacidad de las empresas para sostener márgenes y generación de caja en un contexto de política monetaria contractiva, tasas reales elevadas y apreciación cambiaria".

El índice Nasdaq de Nueva York cedió más de 1%, mientras que las acciones del gigante de los microchips Nvidia se hundieron 5,7% luego de presentar balance trimestral.

Bloomberg advirtió que “el último pronóstico de ventas de Nvidia generó una respuesta tibia de los inversores, lo que indica que las preocupaciones sobre una posible burbuja continúan pesando sobre el fabricante dominante de procesadores de inteligencia artificial”.

Tercera suba seguida para el dólar

La operatoria de este jueves se distinguió por una notoria merma del volumen, que alcanzó los USD 213,1 millones -menos de la mitad de los USD 495,9 millones del miércoles-.

El dólar mayorista avanzó nueve pesos o 0,6%, a $1.408, para superar nuevamente los 1.400 pesos por primera vez desde el 11 de febrero. Así ajustó la baja de febrero a 39 pesos o 2,7%, a solo una rueda operativa del cierre del mes.

El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios (19,2% de la oferta de contado), para acumular en febrero un saldo a favor de USD 1.524 millones por su intervención cambiaria de febrero.

Las reservas internacionales brutas cedieron USD 749 millones -a USD 46.156 millones- por movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes (divisas que se reincorporan a reservas con el inicio del próximo mes), el pago de USD 30 millones a organismos, la baja de USD 30 millones por otras cotizaciones y el pago de un vencimiento de un bono provincial.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.605,40, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 197,40 pesos o 14% de esa referencia.

“La divisa volvió a operar con sesgo alcista, marcando el tercer avance consecutivo y consolidando la recuperación iniciada a comienzos de semana. A lo largo de la jornada se observó demanda sostenida, con desplazamiento progresivo hacia niveles superiores y estabilidad en el tramo final del MULC.”, sintetizó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

“Durante la rueda, el tipo de cambio oficial y los financieros mostraron subas, al tiempo que el BCRA volvió a comprar dólares y las tasas en pesos comprimieron”, indicó Cohen Aliados Financieros.

El dólar al público finalizó negociado a $1.425 para la venta en el Banco Nación, con una ganancia de diez pesos o 0,7% en el día. El billete minorista llegó a estar ofrecido a $1.435, un máximo desde el 9 de febrero.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.429,59 para la venta y a $1.378,68 para la compra.

En cuanto al dólar blue, los negocios fueron inusualmente volátiles. Luego de tocar un máximo intradiario en los 1.450 pesos, el billete informal replegó la tendencia a por la tarde, para ser operado a $1.425 para la venta, con un descenso de 20 pesos (-1,4%) respecto del cierre del miércoles, para quedar otra vez equiparado al dólar minorista.

En el mercado de futuros el dólar terminó operado con una ganancia en un rango de 0,5% a 0,7%, con negocios por el equivalente a USD 1.590,7 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. El contrato más negociado, que expira este viernes, subió 7,50 pesos o 0,5%, a $1.407,50, unos 100 pesos debajo del techo de las bandas cambiarias.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetriesgo país ArgentinaBonar 2027últimas noticiasAccionesBonosBolsas

Últimas Noticias

Entre Ríos regresa al mercado internacional tras casi diez años con la colocación de bono por USD 300 millones

La operación busca refinanciar el bono ERF28, cancelar deuda en pesos de corto plazo y extender el perfil de vencimientos para mejorar la liquidez del tesoro provincial

Entre Ríos regresa al mercado

Monotributo: paso a paso, qué tienen que hacer los contribuyentes si ARCA los recategoriza de forma automática

La normativa establece que el recurso se debe presentar en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación electrónica, mediante la vía digital, acreditando con documentación la procedencia de los fondos cuestionados como ingresos por el organismo

Monotributo: paso a paso, qué

Cayó el turismo al exterior: en enero viajaron 163.200 argentinos menos fuera del país que un año atrás

Aunque el turismo emisivo retrocedió, el número de personas que salió del país volvió a duplicar al de extranjeros que ingresaron, lo que dejó un saldo negativo de más de un millón de turistas

Cayó el turismo al exterior:

El Banco Central compró USD 41 millones pero las reservas cayeron tras tocar un máximo en más de seis años

La autoridad monetaria continúa con la compra de divisas y sumó 37 jornadas consecutivas con saldo positivo. Cómo evolucionaron las tenencias del BCRA

El Banco Central compró USD

Fuerte interna en la Sociedad Rural Argentina: tensión y cartas cruzadas por la posible reelección de Nicolás Pino

Durante su gestión se fijó un límite de tres mandatos consecutivos. Ahora, un grupo de socios busca frenar su eventual postulación, mientras Pino defiende la legalidad de una nueva candidatura

Fuerte interna en la Sociedad
DEPORTES
Los sentidos mensajes de Jorge

Los sentidos mensajes de Jorge Brito, Rodolfo D’Onofrio y Stefano Di Carlo para despedir a Marcelo Gallardo de River

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La asistencia de taco del ex Boca Vicente Taborda en la sufrida clasificación del Panathinaikos en la Europa League

Francisco Cerúndolo tuvo un debut sin fisuras y se instaló en los cuartos de final del Chile Open

TELESHOW
Benicio Gravier, el hijo de

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en la elite del mundo fashion: desfiló para Armani en la Semana de la Moda de Milán

Dante Spinetta contó la dura situación económica que vivió en su infancia a pesar del éxito de su padre: “No había plata”

Las postales de las vacaciones de Leonardo Sbaraglia y Rebeca Ricosta

Gran Hermano: Juli Poggio dijo que todos los participantes entraron “acomodados” y Del Moro salió a responderle

Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

INFOBAE AMÉRICA

Presidente dominicano recibe la primera

Presidente dominicano recibe la primera licencia de conducir con estándares internacionales

Antes de la anulación de la concesión, Panamá sostuvo conversaciones con PPC, confirmó el presidente Mulino

Estados Unidos sancionó a altos funcionarios del régimen de Nicaragua por sostener la represión, el espionaje y persecución política

Ucrania y Estados Unidos concluyeron el diálogo en Ginebra mientras Rusia dice que no hay fecha límite para un acuerdo

Puerto Armuelles capta interés japonés y busca transformarse en nuevo nodo logístico del Pacífico panameño