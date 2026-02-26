Jornada financiera: las acciones y los bonos retomaron las pérdidas y el riesgo país superó los 550 puntos

Las acciones argentinas cayeron en la plaza local y el exterior.

El dólar retomó este jueves la suba que evidenció en las dos ruedas anteriores, a la vez que la Bolsa terminó con pérdidas, condicionada por la caída de las acciones en Wall Street tras la presentación de resultados de Nvidia.

Asimismo, los bonos soberanos en dólares también cayeron, luego de la colocación esta semana del flamante Bonar 2027, con un riesgo país que volvió a sobrepasar los 550 puntos básicos después de un mes.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,6%, en los 2.754.420 puntos. En el panel líder encabezaron las pérdidas Banco Macro (-6,1%) y Banco Supervielle (-3,5%).

El mercado doméstico no escapó a la tendencia regional: el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cedió 0,1%, mientras que el índice Colcap de Bogotá restó 4,4 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan marcó un ascenso de 15 unidades para la Argentina, en los 554 puntos básicos, en su nivel más alto desde el 21 de enero (561 puntos).

En la plaza local se asimiló el resultado de la colocación de un nuevo bono con ley local en dólares, el Bonar 2027, con el cual el Tesoro espera recaudar unos USD 2.000 millones en total en una serie de emisiones hasta mitad de año, para cubrir el vencimiento de capital de deuda soberana en julio.

La Secretaría de Finanzas concretó este jueves una colocación de USD 100 millones con el nuevo bono en dólares (AO27), luego de los USD 150 millones adjudicados el miércoles, tras recibir numerosas propuestas de inversores institucionales y particulares interesados en instrumentos nominados en dólares.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó que “la Bolsa argentina tiene la peor performance mundial en lo que va de 2026. Ahora arranca la temporada de balances. Pensemos que si bien con la ‘macro’ más ordenada, la actividad no logra hacer pie, va a ser importante ver, a través de los balances, cómo fue la capacidad de las empresas para sostener márgenes y generación de caja en un contexto de política monetaria contractiva, tasas reales elevadas y apreciación cambiaria".

El índice Nasdaq de Nueva York cedió más de 1%, mientras que las acciones del gigante de los microchips Nvidia se hundieron 5,7% luego de presentar balance trimestral.

Bloomberg advirtió que “el último pronóstico de ventas de Nvidia generó una respuesta tibia de los inversores, lo que indica que las preocupaciones sobre una posible burbuja continúan pesando sobre el fabricante dominante de procesadores de inteligencia artificial”.

Tercera suba seguida para el dólar

La operatoria de este jueves se distinguió por una notoria merma del volumen, que alcanzó los USD 213,1 millones -menos de la mitad de los USD 495,9 millones del miércoles-.

El dólar mayorista avanzó nueve pesos o 0,6%, a $1.408, para superar nuevamente los 1.400 pesos por primera vez desde el 11 de febrero. Así ajustó la baja de febrero a 39 pesos o 2,7%, a solo una rueda operativa del cierre del mes.

El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios (19,2% de la oferta de contado), para acumular en febrero un saldo a favor de USD 1.524 millones por su intervención cambiaria de febrero.

Las reservas internacionales brutas cedieron USD 749 millones -a USD 46.156 millones- por movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes (divisas que se reincorporan a reservas con el inicio del próximo mes), el pago de USD 30 millones a organismos, la baja de USD 30 millones por otras cotizaciones y el pago de un vencimiento de un bono provincial.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.605,40, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 197,40 pesos o 14% de esa referencia.

“La divisa volvió a operar con sesgo alcista, marcando el tercer avance consecutivo y consolidando la recuperación iniciada a comienzos de semana. A lo largo de la jornada se observó demanda sostenida, con desplazamiento progresivo hacia niveles superiores y estabilidad en el tramo final del MULC.”, sintetizó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

“Durante la rueda, el tipo de cambio oficial y los financieros mostraron subas, al tiempo que el BCRA volvió a comprar dólares y las tasas en pesos comprimieron”, indicó Cohen Aliados Financieros.

El dólar al público finalizó negociado a $1.425 para la venta en el Banco Nación, con una ganancia de diez pesos o 0,7% en el día. El billete minorista llegó a estar ofrecido a $1.435, un máximo desde el 9 de febrero.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.429,59 para la venta y a $1.378,68 para la compra.

En cuanto al dólar blue, los negocios fueron inusualmente volátiles. Luego de tocar un máximo intradiario en los 1.450 pesos, el billete informal replegó la tendencia a por la tarde, para ser operado a $1.425 para la venta, con un descenso de 20 pesos (-1,4%) respecto del cierre del miércoles, para quedar otra vez equiparado al dólar minorista.

En el mercado de futuros el dólar terminó operado con una ganancia en un rango de 0,5% a 0,7%, con negocios por el equivalente a USD 1.590,7 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. El contrato más negociado, que expira este viernes, subió 7,50 pesos o 0,5%, a $1.407,50, unos 100 pesos debajo del techo de las bandas cambiarias.