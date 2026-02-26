¿Dólar bajo o expectativa de baja de precios?: por qué caen 25% las ventas de autos 0 km en febrero

Así como cuando sube hay más operaciones, la baja del dólar parece ser el principal motivo por la caída de ventas de autos nuevos en febrero

Al no tener datos estadísticos de ventas diarias como estaba ocurriendo en los últimos años, las terminales automotrices operan a ciegas en el mercado automotor de febrero, y apelan al único recurso disponible como es la información de boletos y patentamientos que cada marca puede obtener de su propia red de concesionarios.

A un día de cerrar el mes, la estimación que hacen distintos ejecutivos del sector arroja un resultado cercano a las 33.000 operaciones de autos 0 km, lo que representaría una caída del 50% contra enero y una del 25% a nivel interanual. Esta proyección se hace en base a una cifra que circuló en el sector ayer, que daba 24.150 unidades con dos días por delante.

“Nuestro relevamiento interno nos da una caída de entre el 37 y el 39% respecto a enero, pero son números nuestros y no del mercado en general. Al no saber cómo estás las otras marcas esa referencia es relativa”, comentó el director comercial de una automotriz este jueves a Infobae.

La baja de febrero respecto al primer mes del año es natural porque normalmente ocurre, ya que enero es el mejor mes del año, en el que se suelen sumar los patentamientos que se difieren de diciembre (el peor mes del año para los 0 km) que muchos compradores eligen para tener un auto un año más nuevo, y los patentamientos propios de cada período.

De hecho, la caída de ventas de enero a febrero en los últimos años así lo confirma, salvo por la excepción de un enero atípico como el de 2024, cuando la combinación de la devaluación de diciembre 2023 y el rumor de la eliminación de una baja de precios por la eliminación del impuesto interno, generó que se paralizara el mercado.

Las marcas proyectan una caída interanual cercana al 25% en febrero

En 2021, de enero a febrero hubo una caída del 38,7%. Ese porcentaje bajó al 33,5% en 2022, pero volvió a ser más grande en 2023 hasta el 40% de la referencia previa. Una caída cercana al 50% este año sería notablemente mayor a la habitual, al menos después de la pandemia.

Pero la caída interanual es la que más preocupa a fábricas, importadores y concesionarios. En 2021 febrero mostró una suba contra el mismo mes del año anterior del 10%, en 2022 hubo una caída del 5%, en 2023 subió un 3,5%, en 2024 cayó un 16%, aunque como se mencionó anteriormente, fue un año atípico a punto tal que en 2025 el crecimiento interanual fue récord alcanzando en febrero el 78%. Que este año febrero tenga una baja de operaciones del 25% no es compatible con esperar que los patentamientos de 2026 aumenten a 650.000 unidades como proyectó la industria.

“Estamos un poco por debajo de la mitad de las ventas que tendríamos que haber tenido este mes. Tenemos varias marcas en distintos concesionarios. En una vendimos 12 autos cuando lo normal hubiera sido entre 25 y 30. En otra más importante el promedio era 7 autos por día y estamos en 3. Y tenemos dos importadas chinas. En una no vendimos ningún auto este este mes y en la otra, que teníamos 2 autos por día, hicimos 7 por semana. En general es un poco por abajo del 50% de las ventas”, confesó un empresario que comercializa varias marcas en CABA Y GBA.

Los autos importados que se venden en dólares no cayeron tanto sus ventas como los modelos que tienen precios en pesos

Los motivos de la baja en las ventas

Lo que no se puede descifrar es el motivo real. La mayoría cree que tiene directa relación con el dólar bajo, porque automáticamente eleva el precio en dólares de los autos para gran parte de los compradores que tienen sus ahorros resguardados en la moneda norteamericana. Esta situación no debería impactar tanto para quienes venden autos en dólares, es decir casi todos los modelos de los importadores, especialmente los de marcas chinas.

“Estamos a ciegas, navegando sin instrumentos”, dijo Hugo Belcastro, importador de BAIC, la marca china que más autos vendió hasta el momento en Argentina, y que tiene su fortaleza en la BJ30 4x2, un C-SUB híbrido del que en enero se patentaron 922 unidades sobre un total de 1.322 vehículos en total de la marca.

“Nosotros estimamos que este mes venderemos unas 700 unidades, lo que representaría una baja considerable, pero si miramos la participación en el mercado no se modifica, nos mantenemos cerca del 2% que ya tuvimos en los meses anteriores”, comentó el empresario.

Sin embargo, hay otro motivo que inquieta a las marcas y es la expectativa por una baja en el precio de los autos 0 km que se impulsa desde distintos sectores y que puede estar afectando la decisión de compra de vehículos.

“No es real que los autos vayan a bajar de precio en los próximos meses. Los únicos autos que van a bajar de precio son los que pagan la escala 2 del impuesto interno, que hoy tienen un 18% de carga fiscal que desaparecerá cuando se apruebe la reforma laboral en el Congreso (estimativamente este viernes). El resto de los autos seguirán con ajustes de precios similares a los de los últimos meses, con tendencia a ser menores cuando baje la inflación nuevamente y se acomoden las tasas de interés”, explicaron desde otra automotriz.

Los números de enero en planes de ahorro tuvieron una influencia grande por un plan 90/10 de Toyota para sus pick-up Hilux que no se renovó en febrero

La situación de los planes de ahorro

Teniendo en cuenta que casi la mitad de los autos 0 km que se venden en el mercado lo hacen a través de planes de ahorro, esa referencia puede marcar el pulso de la calle.

“La baja de suscripciones de planes de este mes estará aproximadamente un 30% por debajo de enero, cercano a las 25.000 suscripciones contra las 36.000 del mes pasado. Pero hay un dato que se debe considerar, y es que Toyota en enero tuvo con Hilux un plan 90/10 con adjudicación asegurada y le fue muy bien, con 9.300 planes. Este mes, ya sin ese plan, tendrá unas 6.000 suscripciones menos, entonces será gran parte de la caída de un mes a otro. Podría decirse que la caída respecto a la media general será de un 10%”, explicó el especialista Pablo Piñeiro.

Sin embargo, con esas cifras, la comparación interanual también estará un 30% debajo de febrero 2025, ya que el año pasado se suscribieron 36.000 planes. En este caso no hay un motivo puntual como el de Toyota, entonces la razón debe buscarse por otro lado.

“Hay un clima de espera. Febrero es un mes corto pero se hizo larguísimo. Si como se espera en los sectores productivos del campo y energía, en marzo empieza a reactivarse todo, probablemente eso traiga tranquilidad y más personas vuelvan a proyectar la compra de un auto nuevo, cosa que hoy parece estar en el freezer”, indicó un empresario con concesionarios en la zona núcleo del interior.