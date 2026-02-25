Una startup argentina de recursos humanos recibió una inversión de USD 66 millones: los apoyan Galperin y otros cinco unicornios

Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero

La empresa de tecnología Humand concretó una ronda de inversión Serie A por 66 millones de dólares.

Esta HR Tech –empresa tecnológica de recursos humanos– fundada por Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, se especializa en el desarrollo de una plataforma basada en inteligencia artificial que integra y digitaliza a trabajadores operativos sin escritorio, un segmento que representa cerca del 80% de la fuerza laboral mundial, alrededor de 2.700 millones de personas.

Humand nació con el objetivo de resolver la desconexión digital que afecta a millones de empleados que no utilizan computadoras en su rutina diaria. El software tradicional, centrado en trabajadores de oficina, dejó fuera a quienes desempeñan tareas en industrias como manufactura, salud, construcción, transporte, retail, hospitalidad, agro y educación. Esta brecha se traduce en procesos en papel, carteleras físicas, información fragmentada y acceso limitado o nulo a sistemas digitales internos, lo que genera impactos en la rotación, productividad y eficiencia operativa.

Su plataforma se presenta como un sistema operativo nativo en inteligencia artificial, diseñado para integrar comunicación, recursos humanos y procesos dentro del flujo de trabajo cotidiano. Su enfoque mobile-first y AI-native permite que cualquier empleado, sin importar su rol o ubicación, acceda a una única aplicación desde el teléfono. Actualmente, la solución alcanza a más de 1,6 millones de usuarios en más de 1.500 empresas distribuidas en 51 países, entre las que figuran Swiss Medical, Farmacity, River Plate, Rapanui y Lemon. La compañía cuenta con más de 420 colaboradores en 20 países.

Los fundadores de la HR Tech en frente a la pantalla del Nasdaq, en Manhattan

El cierre de la ronda Serie A fue liderado por Kaszek y Goodwater Capital, e incluyó la participación de fondos de venture capital como Newtopia VC y Y Combinator. Entre los inversores individuales se encuentran figuras como Arash Ferdowsi, fundador de Dropbox; Sebastián Mejía, fundador de Rappi; Rajat Suri, fundador de Lyft; Guillermo Rauch, fundador de Vercel; y Martín Varsavsky, emprendedor vinculado a cinco empresas unicornio. Marcos Galperin, Executive Chairman y fundador de Mercado Libre, también figura entre los respaldos destacados y mantiene un vínculo con la compañía desde sus orígenes.

Hernán Kazah, cofundador de Kaszek, explicó que la mayoría de los empleados en América Latina trabaja en roles operativos sin acceso a computadoras, mientras que el software empresarial se diseñó para quienes están detrás de un escritorio. Esta desconexión, según Kazah, genera ineficiencias en la productividad y el crecimiento organizacional. Sobre la visión de la compañía, Kazah indicó que Humand construyó una plataforma simple, integrada y sin fricciones, que conecta comunicación, recursos humanos y procesos en el flujo diario de trabajo. Destacó que la empresa tiene el equipo, la visión y la oportunidad para liderar el mercado.

“Tienen la ambición, la velocidad de ejecución y la visión global necesarias para construir una categoría desde América Latina hacia el mundo” (Galperin)

Por su parte, Arash Ferdowsi señaló que decidió invertir en Humand por la solidez del equipo fundador, la calidad del producto y la claridad de su visión para convertirse en un líder global en experiencia del empleado y comunicación interna.

“Humand entendió antes que nadie que la verdadera oportunidad está en conectar al 100% de las personas dentro de una compañía, no solo a las que están frente a una computadora. Tienen la ambición, la velocidad de ejecución y la visión global necesarias para construir una categoría desde América Latina hacia el mundo”, agregó Galperin.

El desarrollo de Humand comenzó en la etapa universitaria de sus fundadores, quienes captaron la atención del Chief HR Officer de ArcelorMittal Acindar. En 2019, la empresa confió en ellos para implementar su solución de comunicación interna, lo que permitió validar la propuesta y acelerar su despliegue durante la pandemia. El lanzamiento oficial de la aplicación ocurrió en 2021, año en el que Benenzon y Maspero se mudaron a México y, en seis meses, sumaron 30 nuevos clientes.

Con la nueva financiación, Humand busca impulsar su expansión en Argentina y otros mercados donde ya opera. Los recursos también financiarán el desarrollo continuo de su plataforma de inteligencia artificial, que automatiza procesos tradicionalmente gestionados por grandes equipos de recursos humanos y mesas de ayuda. Los agentes de IA de la plataforma responden consultas de empleados, gestionan solicitudes, facilitan la incorporación y capacitación, ofrecen coaching y reducen la carga operativa manual. El sistema incorpora más de 30 módulos y centraliza los datos clave de recursos humanos y operaciones en una única fuente confiable.

“Esta inversión marca un antes y un después para Humand. Refuerza nuestra convicción de que es posible construir una compañía tecnológica global desde América Latina y nos da el impulso necesario para acelerar nuestra expansión. Queremos acompañar a más empresas en la transformación de su comunicación interna, su cultura y la gestión de personas”, destacó Benazon en diálogo con Infobae.

— ¿Cuál es la oportunidad en el mercado para la empresa?

— El mundo habla de inteligencia artificial y automatización, pero millones de trabajadores todavía operan con procesos pensados para otra época. Ahí está la verdadera oportunidad. Decidimos cerrar esa brecha y modernizar la experiencia laboral de quienes quedaron fuera de la revolución digital. Este financiamiento también nos permite profundizar el desarrollo de nuestros agentes de IA, diseñados para que cada empleado pueda ahorrar hasta dos horas por día en tareas operativas. No se trata solo de eficiencia, sino de devolver tiempo a las personas.

— ¿Cómo seguirá el desarrollo de la compañía?

— Nuestra meta es clara: convertirnos en el sistema operativo estándar para empresas con trabajadores operativos. Durante décadas, el software corporativo ignoró a la mayor parte de la fuerza laboral global. Nosotros estamos construyendo la plataforma que les da acceso, voz y poder digital en igualdad de condiciones. El futuro del trabajo no puede pensarse únicamente desde las oficinas corporativas. Se construye integrando digitalmente a toda la fuerza laboral, especialmente a quienes están en la primera línea de operación. Queremos que millones de colaboradores formen parte activa de la vida digital de sus organizaciones.

Por si parte, Maspero, CTO y cofundador, consideró que América Latina fue el mejor lugar para iniciar la compañía debido a la complejidad de los mercados, la baja digitalización y la alta proporción de trabajadores operativos. Sostuvo que si podían construir un sistema que funcionara en la región, podrían escalarlo globalmente. Según los fundadores, el objetivo es consolidar a Humand como la plataforma estándar para trabajadores operativos en todo el mundo y avanzar hacia la integración digital plena de la fuerza laboral.