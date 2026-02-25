Economía

Cuáles son los movimientos en billeteras virtuales que usa ARCA para excluir contribuyentes del Monotributo

El fisco nacional inició la fiscalización sistemática en base a la información que recibió por transacciones de contribuyentes en plataformas digitales durante 2024 y 2025. Cómo se puede apelar y qué documentación se debe presentar

Guardar
El organismo notificó a monotributistas
El organismo notificó a monotributistas por superar límites de facturación de la categoría en la que estaban inscriptos a partir de datos de billeteras virtuales del 2024 y 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un proceso de recategorización de oficio para monotributistas basado en los movimientos en billeteras virtuales detectados durante 2024 y 2025. El organismo realizó cruces de datos para verificar si las categorías declaradas coincidían con los ingresos registrados en cuentas electrónicas, focalizando su análisis en la información proveniente de plataformas digitales. Pero el accionar del fisco se da a días de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, lo que genera cuestionamientos sobre la premisa oficialista de que “no se van a perseguir contribuyentes”.

Una notificación dirigida a un contribuyente, a la que accedió Infobae, detalla que la recategorización responde a controles sobre datos de plataformas y otros sistemas de gestión digital. El respaldo jurídico de la medida reside en el inciso C del artículo 26 de la ley 24.977, sus modificaciones, y el artículo 22 de la Resolución General 4309/2018 de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, la Resolución General 4614/2019 establece el marco para el procesamiento de datos de operaciones electrónicas.

Noelia Girardi, gerente de impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó que, finalizado el período de recategorización, el fisco nacional inició una fiscalización sistémica y envió notificaciones masivas a monotributistas. Girardi señaló: “A partir del cruce de información disponible, el organismo detectó casos en los que la categoría declarada no coincidía con los parámetros que surgían de los datos analizados. En la mayoría de las notificaciones se observa que los ingresos provenientes de plataformas digitales superaron los límites permitidos para la categoría en la que el contribuyente estaba inscripto. Con base en esta información, la Agencia procedió a una recategorización de oficio, ajustando la categoría al nivel que surge de los movimientos registrados”.

¿Cómo apelar?

El proceso de recategorización, según la documentación oficial, se basa en los ingresos brutos informados por plataformas digitales. La notificación establece que, si el contribuyente no interpone un recurso dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, el cambio de categoría queda confirmado y no admite modificaciones. El trámite de apelación se realiza exclusivamente a través del sistema de “Presentaciones Digitales”, donde el usuario debe adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente.

Girardi precisó: “El contribuyente tiene la posibilidad de presentar un descargo y aportar la documentación respaldatoria que considere pertinente. De no hacerlo dentro de los 15 días desde la fecha de la notificación, el cambio de categoría queda confirmado de manera automática”. La gerente de impuestos destacó, además, que las plataformas digitales deben reportar operaciones cuando los movimientos superan los $50.000.000 en personas humanas, según el régimen de información vigente. Hasta mayo de 2025 estuvo en vigor la normativa anterior, que establecía límites de $400.000 para ingresos o egresos en el período y $700.000 para saldos mensuales.

Imagen de la notificación de
Imagen de la notificación de recategorización en el domicilio electrónico del contribuyente por los movimientos en las billeteras virtuales.

La diferencia entre los antiguos y nuevos umbrales explica que muchas notificaciones actuales refieran a montos inferiores a los $ 50 millones, ya que derivan de información reportada bajo el esquema previo. Girardi advirtió que revisar si la categoría asignada es correcta requiere un análisis detallado para identificar qué movimientos corresponden efectivamente a actividad gravada y cuáles se relacionan con transacciones personales que no deberían computarse como ingresos.

La misma advertencia fue planteada por el contador Alejandro Rosenfeld, quien subrayó: “A todos nos está llegando de algún cliente al que pretenden recategorizar de oficio porque tiene en Mercado Pago más ingresos que la categoría. ARCA no considera préstamos, venta de un automóvil o cualquier otro ingreso que pudiera haber. Te recategoriza antes de preguntar”. La preocupación de Rosenfeld se centra en que el organismo toma en cuenta el total de fondos ingresados en las plataformas, sin discriminar si corresponden a actividad comercial o movimientos personales.

Fuentes oficiales de ARCA indicaron a Infobae que la recategorización se realiza con información de parte de 2024 y 2025, antes de que se actualicen los umbrales de los regímenes. Recalcaron que los contribuyentes disponen de 15 días para apelar y demostrar que estos ingresos corresponden a ventas. Ya que el procedimiento consiste en detectar la necesidad de recategorización, notificar en el domicilio fiscal electrónico y otorgar 15 días para recurrir. Si no se presenta recurso en ese plazo, la recategorización se confirma de oficio, como lo prevé la recategorización semestral establecida por la ley.

La documentación de ARCA establece que el contribuyente debe analizar los movimientos informados por las plataformas, identificar cuáles corresponden a actividad gravada y cuáles a préstamos, transferencias personales u otros ingresos no alcanzados. Si el recategorizado considera que los fondos no justifican el cambio de categoría, puede presentar pruebas dentro del plazo estipulado.

Rosenfeld remarcó que la recategorización se realiza antes de que el organismo consulte al contribuyente sobre el origen de los fondos, lo que genera dificultades para quienes no perciben todos sus ingresos por actividad comercial sujeta a monotributo. Girardi reiteró que la revisión de la categoría asignada exige un análisis minucioso y la documentación adecuada para justificar los movimientos ante ARCA.

Los contribuyentes que no presentan descargo dentro del plazo indicado quedan recategorizados automáticamente y no pueden revertir el cambio para el período fiscal correspondiente. El procedimiento exige que los monotributistas estén atentos a la recepción de notificaciones electrónicas y a la revisión precisa de cada uno de los movimientos informados por las plataformas, con la obligación de presentar pruebas específicas para evitar la confirmación del ajuste de categoría.

¿Inocencia fiscal?

Pero las tareas de fiscalización a los monotributistas se dan luego de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, con el lema del Gobierno de que no va a perseguir contribuyentes, lo que da lugar al debate ante los accionares de ARCA. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, aportó una perspectiva sobre el contexto normativo. Domínguez explicó que “se ha llamado ‘inocencia fiscal’ a muchas situaciones. El año pasado, el Gobierno utilizó el término al aumentar los umbrales de información, eliminar regímenes y crear la declaración simplificada por decreto.

Pero remarcó que la presunción de exactitud de la declaración jurada aplica solo a la declaración de Ganancias Simplificada, donde no ingresan los monotributistas. Incluso en la declaración simplificada, si hay una diferencia del 15% o más del impuesto, el fisco puede considerar lo declarado y lo que obra en sus sistemas. Para los monotributistas, si el organismo detecta depósitos bancarios que superan la categoría, puede recategorizar o excluir al contribuyente, y eso no fue suspendido. Domínguez subrayó: “No existe la inocencia fiscal como principio legal para los monotributistas. El fisco actúa: si según sus sistemas no corresponde el monotributo, procederá a recategorizar o excluir, aunque siempre existe la posibilidad de presentar un descargo si la información no es correcta”.

Temas Relacionados

MonotributoRecategorizaciónARCABilleteras virtualesInocencia fiscalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Producir granos en la Argentina es más caro que en el resto de la región en 7 de 13 insumos clave

Un relevamiento privado comparó valores en cinco países y detectó brechas en energía, transporte y maquinaria, con mejoras recientes en agroquímicos

Producir granos en la Argentina

Cambia la estrategia antiinflacionaria del Gobierno: baja las tasas mientras el mercado aguarda el nuevo bono en dólares

Este miércoles se licitará el título denominado en moneda extranjera y hay expectativa entre los inversores. En paralelo, la volatilidad sigue afectando a las bolsas de Estados Unidos y podría contagiar a la Argentina

Cambia la estrategia antiinflacionaria del

Granos desaparecidos, denuncias y cheques impagos: la situación de una empresa del agro genera otra vez preocupación en el sector

Con 440 cheques impagos por más de $2.000 millones, Huergo Cereales, de Chivilcoy, negocia su venta a un grupo agroindustrial. Qué dicen los productores que son sus clientes

Granos desaparecidos, denuncias y cheques

Un solo banco concentró el 76% de los créditos hipotecarios: cómo se distribuye el mercado y qué pasa con las tasas

A pesar del repunte de préstamos otorgados en 2025, el mercado muestra una fuerte concentración. Radiografía de un escenario donde la brecha de tasas entre la banca pública y privada redefine las posibilidades de acceso a la vivienda

Un solo banco concentró el

Aumento para empleadas domésticas: se definió una suba de 3% en dos tramos y bonos de hasta $20.000

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) acordó un incremento de 1,5% para febrero y de 1,5% para marzo. Cómo quedarían las nuevas escalas salariales

Aumento para empleadas domésticas: se
DEPORTES
La emoción de Adam Bareiro

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

TELESHOW
El desgarrador relato de Jenny

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

Christian Nodal explotó contra Cazzu después de su descargo: “La maternidad no debería usarse como escudo”

INFOBAE AMÉRICA

Juan Pablo Russo, director del

Juan Pablo Russo, director del festival de cine LGBTIQ+: “Todavía hay historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional”

¿Su padre blanco se casó con su madre negra por amor o para investigar?

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania