Economía

Uno por uno, cómo le fue a cada sector económico en 2025

El EMAE demostró que la actividad económica mejoró 4,4% a lo largo del año pasado, pero cuando se analizan los números en detalle, se encuentran grandes disparidades por rubro

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento interanual del 3,5% en diciembre pasado, con lo que cerró el 2025 con una variación acumulada del 4,4%. Sin embargo, no todas las ramas de actividad lograron una recuperación el año pasado. De hecho, algunas cayeron de forma pronunciada, registrando una dirección opuesta a la tendencia general.

Según el Indec, uno de los sectores con mejor desempeño el año pasado fue el de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”. De acuerdo a la medición oficial, ese sector registró una recuperación del 6,5% en el total de 2025. Lo positivo, más allá del resultado en sí, es que cerró el año de la mejor manera, alcanzando un crecimiento del 32,2% en diciembre.

El repunte de esa rama de actividad no es una sorpresa, dado que diferentes indicadores daban cuenta de una recuperación. Por citar un ejemplo, el sector agrícola local alcanzó exportaciones por USD 50.549 millones en 2025, según los últimos datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Este número representó un incremento del 9,3% versus el año anterior.

Fue diferente el año para la pesca, un rubro que suele tener grandes variaciones al alza y a la baja de un mes a otro. En este caso, los números del Indec muestran que el sector pesquero se contrajo 15% en el acumulado del 2025. Lo positivo, es que en diciembre registró una recuperación del 18,3%, por lo que llegó con buen impulso a inicios de 2026.

Un sector que no dejó dudas durante el 2025 fue el de “explotación de minas y canteras”. Los números oficiales muestran que esa actividad creció durante todo el 2025, alcanzando picos de mejora por encima del 10% mensual. En el total del año, el crecimiento de la rama minera fue del 8% y en diciembre cerró con un alza del 9,1 por ciento.

Es un caso bastante particular el de la industria manufacturera. Tras un comienzo del año prometedor, el sector entró en una profunda crisis que condujo a que se vieran muchos números negativos hacia el cierre del año. El resultado que muestra el EMAE refleja con claridad esa situación, ya que la industria registró una mejora del 0,8% en el total del 2025, pero en diciembre sufrió una dura baja del 3,9% (fue el peor rubro en el último mes del año).

En lo que respecta a la rama de “electricidad, gas y agua”, el resultado final del 2025 exhibe un crecimiento del 1%, pero el cierre del año fue mucho más prometedor, con una recuperación del 10,7% en diciembre de 2025, en comparación con igual mes del año anterior.

Pasó lo opuesto en la construcción, un sector que empezó mucho mejor el año de lo que lo terminó. De acuerdo al Indec, en todo el 2025 ese rubro logró una mejora del 4,4% en comparación el 2024, mientras que en diciembre tuvo una tímida recuperación del 0,3%. De todas maneras, se debe tener en cuenta que el crecimiento generalizado de las constructoras se produjo en un contexto bastante particular. Cabe recordar, que en 2024 el Gobierno nacional frenó a cero el financiamiento de la obra pública, lo que produjo un fuerte desequilibrio en la actividad, que cayó a pique durante varios meses. En 2025, con una situación algo más normalizada y con las empresas readaptadas a la nueva realidad, la recuperación era casi inevitable.

Otro rubro que fue de mayor a menor es el del “comercio mayoristas, minoristas y reparaciones”. Las estadísticas difundidas por el Indec muestran que ese sector creció 3,8% a lo largo de todo el 2025, pero cayó 1,3% en diciembre. Fue muy similar el caso de los “hoteles y restaurantes”, que crecieron 7,5% en el total del año, pero retrocedieron un 1,5% en diciembre.

Fue estable durante todo el año el rubro de “transporte y comunicaciones”. No tuvo grandes resultados, pero mantuvo en terreno positivo durante todo el año y cerró el 2025 con una mejora del 2%. No desentonó el dato de diciembre, con un aumento de actividad del 1,8%.

El sector más pujante del año fue el de “intermediación financiera”. Durante todo el 2025 logró tasas de crecimiento interanuales de dos dígitos y el balance anual arrojó un muy marcado repunte del 24,5%. Fue algo menor el crecimiento de diciembre (14,1%), pero aún así se mantuvo con la misma tendencia de expansión.

Fue mucho más discreta la mejora de las “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, que cerraron los doce meses con un repunte total del 3,6%. En diciembre, ese rubro registró un alza del 1,6%.

Un rubro que cayó de forma constante durante el 2025 fue el de “administración pública y defensa”, algo lógico, considerando el plan de reducción del gasto público llevado adelante por parte del Gobierno nacional. En todo el año ese sector se achicó un 0,9% y particularmente en diciembre registró un retroceso del 1,1%.

No tuvo grandes fluctuaciones a lo largo del año el sector de “enseñanza”. De hecho, terminó el 2025 con un incremento de actividad anual del 0,8% y una mejora del 0,3% en diciembre.

Tampoco tuvo grandes sobresaltos el sector de “servicios sociales y de salud”. Los datos difundidos por el Indec muestran que esa rama de actividad cayó 0,2% en el año, pero se recuperó 0,7% en la comparación interanual de diciembre.

Es similar el caso de la rama de “otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales”. Si bien alternó subas y bajas a lo largo del año, en ningún momento tuvo grandes sobre saltos y terminó en una posición de estabilidad (0,2% de mejora en 2025). Puntualmente en diciembre, ese sector registró un crecimiento del 1,4%.

Finalmente, aparece en el relevamiento del EAME el rubro de “impuestos netos de subsidios”. Es otra de las actividades que creció durante todo el 2025, sin caer ni un solo mes. En el balance del año completo registró un aumento de actividad del 8,7% y en diciembre logró un repunte del 5,2%.

En el balance general, sólo tres ramas de actividad se achicaron a lo largo del 2025, pero fueron cuatro las que tuvieron balance negativo en diciembre. El dato a favor, es que el EMAE total creció 4,4%, lo que anticipa un avance positivo por parte del Producto Bruto Interno (PBI), dato que se dará a conocer más adelante.

