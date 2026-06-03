A cuánto puede llegar el dólar en junio sin que intervenga el Gobierno según las nuevas bandas cambiarias

La banda cambiaria superior se ubicará en más de $1.800 a fines de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de abril registró un 2,6%, lo que representó una baja de 0,8 puntos porcentuales frente al mes anterior y estableció el nuevo límite superior para las bandas cambiarias de junio. Este resultado, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), define hasta qué nivel puede avanzar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir para evitar variaciones abruptas en su cotización.

Desde el inicio del año, el esquema adoptado por el área económica dispone que el tope del tipo de cambio mayorista se ajusta mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Como la actualización se basa en los datos más recientes, existe un desfase de dos meses entre la inflación informada y la aplicación efectiva del ajuste.

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Con los datos oficiales y el valor de cierre de abril, el límite superior para la banda cambiaria a fines de junio quedará cerca de los 1.806,45 pesos. Esa cifra irá modificándose durante el año, según la dinámica de la inflación, que mostró subas en meses anteriores.

Si el dólar mayorista supera los $1.806,45 al cierre de junio, el Banco Central deberá operar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para devolver la cotización al rango autorizado. El principal objetivo de este mecanismo es evitar movimientos bruscos del tipo de cambio, facilitar la acumulación de reservas y mantener control en el frente externo.

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De todas maneras, se prevé que tanto el Ministerio de Economía como el BCRA actúen antes de que el dólar mayorista alcance ese tope, dado que un aumento superior a $379 intensificaría la presión inflacionaria. Actualmente, el tipo de cambio se ubica en $1.427 y el techo de la banda cambiaria en $1.764,15 lo que marca una diferencia de 23,6 por ciento.

El Gobierno enfoca sus esfuerzos en moderar la suba de precios y, con una política monetaria y fiscal estricta, apunta a reducir la inflación por debajo del 2% en el corto plazo, aunque ese desafío luce desafiante.

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Gracias a una mayor afluencia divisas, en lo que va de 2026, el dólar oficial bajó 28 pesos, equivalente a una reducción del 1,9%, mientras que la inflación acumulada en el mismo lapso se aproximó al 1 por ciento.

Siguen las compras del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó el martes una compra de USD 175 millones, con lo que el total anual superó los 9.900 millones de dólares. Esta suma equivale a más del 99% de la meta de adquisición de divisas definida para todo el año.

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Desde que comenzó el esquema monetario vigente en enero, el BCRA lleva adquiridos 9.981 millones de dólares. La entidad acumula 99 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, salvo el 2 de enero. El mayor monto diario de compras se concretó el 10 de abril, cuando se sumaron USD 457 millones en una sola jornada.

Hasta ahora, la autoridad monetaria alcanzó el 99,81% de la meta de reservas fijada para 2026. El crecimiento de las reservas netas se vio condicionado por la demanda de fondos del Tesoro Nacional durante el primer trimestre del año. Para mantener el ritmo de compras, el Central emitió pesos sin recurrir a la esterilización, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente por medio de colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar tanto el dólar como la inflación.

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Las proyecciones oficiales estiman que el saldo neto de compras para 2026 se ubicará entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo de la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos en el mercado doméstico. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la evolución de estos factores será clave para el cumplimiento de los objetivos anuales.

Al cierre del día, las reservas brutas alcanzaron los USD 48.427 millones, con un aumento de USD 59 millones frente al día anterior. En mayo, el crecimiento mensual fue de 3.708 millones de dólares. Estos valores representan el nivel más alto en casi siete años y superan el máximo registrado en febrero bajo la actual gestión.

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