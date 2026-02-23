La política económica vuelve a exhibir el problema de la manta corta

La pantalla muestra el buen margen por el que el oficialismo logró avanzar su proyecto de "modernización laboral" en diputados: 135 votos a favor contra 115 en contra (Photo by Tomas CUESTA / AFP)

Las noticias de la semana mezclaron buenas y malas para el gobierno. Entre las primeras estuvo la aprobación en la Cámara de Diputados al proyecto oficial de “Modernización Laboral”, que el oficialismo buscará convertir en ley el próximo viernes en el Senado. No es poca cosa para un gobierno que comenzó su gestión con una minúscula representación legislativa en ambas cámaras del Congreso y en un tema que los gobiernos no peronistas, en particular el primero de la restauración democrática, el de Raúl Alfonsin, intentaron vanamente. Con todo, la nueva ley afrontará desafíos judiciales y de implementación.

Más allá de esa victoria oficial, la semana estuvo dominada, sin embargo, por la noticia del cierre definitivo y el despido de 920 operarios de la planta de fabricación de neumáticos de Fate en San Fernando, provincia de Buenos Aires, algo que, anunciado en vísperas de la sesión sobre el proyecto laboral,el propio presidente Javier Milei interpretó como una jugada conspirativa del principal dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla. Pero se trata de un problema mucho más amplia: según la Unión Industrial Argentina (UIA), en los últimos dos años el sector fabril perdió 65.000 puestos de trabajo.

De afuera también llegaron malas noticias: el viernes la Corte Suprema de Justicia de EEUU rechazó por inconstitucionales las “tarifas recíprocas” aplicadas por el gobierno de Donald Trump, a lo que el jefe de la Casa Blanca respondió con la imposición de una tarifa general del 10%, que el sábado elevó a 15%, limando la ventaja de países (como la Argentina) con los que había negociado acuerdos bilaterales con aranceles más reducidos. Y se conoció que en el cuarto trimestre de 2025 la economía de EEUU creció apenas 1,4%, otra mala noticia para Trump y sus socios políticos.

Extremos opuestos

La semana mostró así extremos opuestos de la gestión oficial: de un lado, el avance de su agenda política-legislativa, del otro lado, una clara exhibición de algunos de sus costos, que se hacen más evidentes en la medida que el nivel de actividad económica no muestra signos de reactivación.

Vista aérea de la enorme planta de Fate en San Fernando. Un cierre definitivo en vísperas de una reforma laboral

Se trata, dijo un análisis de la consultora PxQ sobre el caso Fate, de “una clara señal que el ratio de sacrificio del programa anti-inflacionario oficial es alto y podría transformarse en su principal obstáculo económico y político”.

Sobre la base de 66.363 precios únicos para un total de 330 variedades de neumáticos provenientes de unas 20 marcas, PxQ analizó tres variables entrelazadas en el sector de los neumáticos: un aumento de las importaciones del 34,7% que tuvo un efecto bifronte: caída promedio del 34,2% del precio en dólares de los neumáticos, a costa de una reducción del empleo en el sector del 46,1 por ciento, de 7.305 a 3.987 puestos de trabajo en el sector.

El gobierno puede argumentar que se trata de un informe de una consultora orientada por Emanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Axel Kicillof, un opositor acérrimo, pero la lógica del planteo permanece.

Otra consultora, de enfoque crítico pero que de no puede considerarse “opositora”, como Invecq, planteó el problema oficial de combatir la inflación (que de mayo de 2025 a enero de este año casi se duplicó, de 1,5 a 2,9% mensual) mediante un ajuste fiscal cuando los ingresos fiscales siguen cayendo.

Los resultados fiscales de enero, que incluyeron el ingreso extraordinario del equivalente a casi USD 800 millones por la licitación de las hidroeléctricas del Comahue, subrayó, conviven con una marcada debilidad en los ingresos que restringe cualquier margen para reducir sustancialmente la presión tributaria, el principal reclamo del sector productivo para “nivelar la cancha”, ganar competitividad y no ser presa fácil de la importación.

Pero para reducir impuestos no hay margen, a menos que se realice un ajuste adicional del gasto público. De hecho, precisó Invecq, los cambios al “capítulo tributario” del proyecto oficial limitaron la reducción del gasto del 0,8 al 0,3% del PBI, un resultado más bien exiguo, porque los gobernadores de cuyos votos el gobierno no podía prescindir, exigieron “proteger” la recaudación de impuestos coparticipables.

Hay allí, claramente, un problema de manta corta. Sin ajuste adicional del gasto, la salida elegante para reducir impuestos sin recaer en déficit es que la economía crezca y la curva de ingresos retome una tendencia alcista. No es -ni de cerca- lo que está ocurriendo, como exhibe un gráfico del informe.

Otra manifestación del mismo problema fueron los datos de comercio exterior que el jueves publicó el Indec. Un superávit mensual de USD 1.987 millones es de celebrar, pero se produjo en buena medida por una caída de dos dígitos en el nivel de importaciones, la primera tras once meses de aumentos, otro indicador -junto a la menguante recaudación- de la flaqueza del nivel de actividad.

Las reservas del Banco Central siguen en alza, otro dato positivo, pero se detuvo la compresión del riesgo país, ahora empacado como una mula por arriba de los 500 puntos básicos. Mientras, el dólar cayó por debajo de los $1.400 a pesar de que el BCRA lleva 32 jornadas consecutiva de compra de divisas.

Conflictos y desafíos

Reaparece allí otro conflicto clásico: apreciación cambiaria versus reformas. En esos contextos, notó por su parte LCG, “la historia local suele demandar devaluación fiscal y reformas estructurales para sostener competitividad”, pero en el tránsito de la letra inicial a la aprobación legislativa la “reforma estructural” implícita en la reforma laboral perdió fuerza fiscal. En definitiva, marcó la consultora, el esquema actual combina ancla cambiaria, superávit fiscal y acumulación de reservas y sostiene así cierta estabilidad nominal de corto plazo, pero la dinámica de apreciación real, caída de ingresos tributarios y demanda de mayor ajuste del gasto plantean desafíos hacia adelante, sobre todo en materia de actividad y empleo.

“La economía no crece desde abril 2025 y no tenemos a la vista drivers de crecimiento que den un empuje fuerte a la actividad este año” el informe. Ese y el estrechamiento gradual pero irreversible del tiempo para lograrlo sigue siendo el principal desafío económico de la gestión económica del ministro Luis Caputo y la batalla política, ideológica y cultural que plantea el presidente Milei.