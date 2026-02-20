Economía

Prorrogaron la emergencia ferroviaria que busca optimizar el servicio de trenes nacionales

El Gobierno consideró este paso como una “medida oportuna y razonable” para asegurar la continuidad de los planes de recuperación que comenzaron en 2024

La emergencia ferroviaria se dictó
La emergencia ferroviaria se dictó en junio de 2024 y tenía vigencia hasta este año

El Gobierno extendió el plazo de la emergencia pública en materia ferroviaria antes de que se cumpla la fecha de vencimiento. A través de la resolución 12/2026, publicada en Boletín Oficial, sumó otros dos años al régimen de excepción que busca la recuperación del servicios de transporte de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional.

Esta decisión responde al decreto dictado originalmente mediante en junio de 2024. En aquel entones, el plazo establecido también fue de 24 meses, por lo que el vencimiento sería a mediados de este año. Sin embargo, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía se anticipó, formalizando la decisión por la madrugada.

La medida se fundamenta en la persistencia de condiciones estructurales que motivaron en su momento la declaración de emergencia y busca asegurar la continuidad de los planes y programas destinados a la recuperación.

El Gobierno consideró necesario seguir
El Gobierno consideró necesario seguir trabajando en la modernización del sistema (Trenes Argentinos)

La resolución señala como antecedente central el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que durante el ejercicio 2023 relevó un deterioro generalizado en la infraestructura, el material rodante, la programación de inversiones y la sostenibilidad presupuestaria del sistema ferroviario nacional. Esto afecta a los niveles de servicio, posicionándolos por debajo de los estándares deseados, según explicaron.

La necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar un agravamiento de la situación se impulsó en principio por el decreto 525/2024, al mismo tiempo habilitando al "Poder Ejecutivo o a la autoridad de aplicación a extender el plazo una sola vez por un período idéntico".

La secretaría que dirige Fernando Herrmann fue muy clara a la hora de argumentar la continuidad de la medida, señalando que “ante dicha gravedad, y en tanto las prerrogativas conferidas en el marco del régimen de emergencia constituyen instrumentos imprescindibles para la adecuada gestión, ordenamiento y recuperación del sistema ferroviario —tal como se viene ejecutando mediante el conjunto de medidas adoptadas en el marco del decreto de necesidad y urgencia 525/2024 y del decreto 526/2024—, se verifica la necesidad de asegurar su continuidad mediante la prórroga prevista en la normativa vigente".

El choque de trenes en
El choque de trenes en Palermo, ocurrido en 2024, desperó la necesidad de inspeccionar el sistema (AP Foto/Rodrigo Abd)

En ese sentido, la considera “una medida oportuna y razonable, destinada a resguardar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la continuidad institucional requeridas para garantizar el cumplimiento de los objetivos tenidos en miras" al momento del dictado de la primera normativa.

Esta acción destinada a sostener el marco excepcional bajo el cual se vienen ejecutando obras, contrataciones y acciones, “otorga margen para la implementación de los proyectos contemplados en el Plan de Acción, cuyo objetivo es revertir el deterioro documentado y avanzar en la modernización de la infraestructura y los servicios ferroviarios tanto para pasajeros como para cargas".

La primera decición tomada por el Gobierno surgió tras el choque de trenes ocurrido a mediados de 2024 en la línea San Martín, en el barrio porteño de Palermo. Desde la Casa Rosada indicaron en aquel entonces que la iniciativa era solicitada desde hacía tiempo por los gremios ferroviarios.

En ese contextó, funcionarios admitieron que el área presentaba un importante nivel de desmanejo y que la situación heredada requería de intervenciones urgentes. La declaración permitió reasignar fondos y dar respuesta más ágil a situaciones críticas en el sistema ferroviario.

Los vagones que se vieron
Los vagones que se vieron involucrados en el choque (Fuente)

Uno de los ejemplos más recientes es el tren Sarmiento. El servicio estuvo interrumpido en su totalidad durante el pasado fin de semana y funcionó de manera limitada el lunes y martes de Carnaval.

Según lo informó Trenes Argentinos a través de un comunicado oficial, la medida afectaba a miles de usuarios que utilizan diariamente el ramal Once-Moreno, uno de los principales corredores ferroviarios del área metropolitana de Buenos Aires, respondiendo a la necesidad de ejecutar tareas imprescindibles para la modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa de la línea.

La interrupción del servicio fue por la realización de obras clave que incluyeron el tendido de cables troncales para un nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a una tecnología más moderna entre Haedo y Castelar.

