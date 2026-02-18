Fate acató la conciliación obligatoria del Gobierno, pero asegura que no hay vuelta atrás: “La empresa ya cerró”

Trabajadores protestan después de que el fabricante de neumáticos Fate anunciara que cerraría las operaciones en el techo de su fábrica (AP Foto/Rodrigo Abd)

No hay vuelta atrás para Fate, aseguraron en el entorno de su dueño, Javier Madanes Quintanilla, y los 920 despidos que generó su sorpresivo cierre.

Si bien desde el fabricante de neumáticos aseguraron que acatarán la conciliación obligatoria por 15 días que impuso el gobierno de Javier Milei, por medio de la Secretaría de Trabajo, también fueron contundentes al señalar a Infobae que “la empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas”.

Desde Fate le aseguraron a este medio que la intención era pagar las indemnizaciones hoy mismo, pero que la medida oficial demorará los plazos legales.

“Entró todo en un compás de espera, pero el que quiere cobrar podrá hacerlo. Hoy mismo, si quieren. Los fondos están disponibles”, destacó un allegado a la compañía argentina que fue fundada hace más de 80 años y es sinónimo de neumáticos en el país.

Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fata y Aluar

Cobrar no parece ser una opción para los trabajadores, al menos en este momento. Luego de sorprenderse esta madrugada con la noticia, algunos de ellos están en el interior de la planta de Virreyes, en San Fernando.

La noticia causó gran conmoción en sectores políticos, gremiales y económicos. Incluso en propio presidente Milei posteó un breve, críptico y supuestamente irónico mensaje en X que no pocos asociaron al tema y al tratamiento mañana en diputados de la reforma laboral. “¿Conspiranoico yo? Fin", escribió el mandatario.

Conciliación<b> </b>

Luego del anuncio de la conciliación obligatoria hubo una reunión en Trabajo en hubo notificaciones a las partes y no mucho más. Con la medida, el Gobierno busca congelar los despidos y forzar una negociación, aunque en la administración admitieron que las chances de revertir el cierre son escasas.

Por orden de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, se oficializó durante una audiencia virtual la apertura de un periodo de conciliación obligatoria. Este proceso establece un plazo de 15 días en el que tanto la empresa como los representantes del Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) deben abstenerse de tomar medidas unilaterales disruptivas.

El breve comunicado de cierre definitivo fue exhibido en la entrada de la fábrica (Maximiliano Luna)

En ese lapso, la situación laboral debe retroceder al estado anterior al conflicto y los involucrados están obligados a negociar. Así lo confirmó un comunicado del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que remarcó que "continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, dictó una resolución similar para coordinar jurisdicción sobre el caso y reconoció que el conflicto colectivo es “de extrema gravedad”, activando todos los mecanismos legales a disposición para facilitar una vía de consenso.

Crisis

Como adelantó Infobae esta madrugada, la empresa anunció su cierre y el despido de todos sus empleados.

En un breve comunicado, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.

Julio Cordero, secretario de Trabajo

En ese texto, firmado por “el Directorio” y fechado hoy, la empresa subrayó su liderazgo industrial, cimentado en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. Indicó también que fueron pioneros en abastecer el mercado de neumáticos radiales y que supieron mantener una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, expresaron.

Hace casi dos años, cuando la empresa despidió a 97 trabajadores habló de un contexto de “sostenida pérdida de competitividad exportadora” y de que su actividad estaba expuesta a factores muy negativos que incrementan severamente el costo de su producción. Mencionó una “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, elevada conflictividad gremial”.