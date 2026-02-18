“China fue el detonante”: alertan que el caso Fate puede ser la señal de una ola de crisis industrial

El directivo analizó las causas y consecuencias del cierre definitivo de la histórica planta de neumáticos, que dejará a 920 empleados sin trabajo. El debate abarca desde la falta de competitividad y la presión impositiva hasta el impacto de las importaciones chinas

El presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Juan Cantarella, advirtió en una entrevista en Infobae en Vivo que el cierre definitivo de Fate, la empresa argentina productora de neumáticos, representó el desenlace de un proceso estructural que tuvo a la apertura de importaciones desde China como detonante.

La noticia, confirmada hoy, generó preocupación en todo el sector, donde no se descartan más cierres de empresas ligadas a la cadena automotriz.

Cantarella subrayó que se trata de una situación que arrastra varios años. “Es una conjunción de factores, porque no es un proceso que arrancó en los últimos seis meses, sino que viene de larga data”, explicó.

Para el directivo, el desenlace actual responde a causas sistémicas y no solo coyunturales. “Es un problema sistémico que va más allá de la presión tributaria o la modernización laboral”, sostuvo el presidente ejecutivo de AFAC, cuya entidad nuclea a los principales fabricantes de autopartes del país.

El directivo remarcó que el caso de Fate podría repetirse en otras empresas del sector: “No se pueden descartar otros casos así, posiblemente no de la dimensión de Fate, pero es un proceso general, no es una cuestión particular de una empresa”, señaló.

La apertura abrupta de importaciones, en un contexto donde la competitividad estructural es tal vez el factor central de la crisis. “Con una apertura muy abrupta en la que el timing no acompaña todos los esfuerzos del Ejecutivo para mejorar la competitividad, se producen efectos como los que estamos viendo”, advirtió Cantarella.

“China fue el detonante”, afirmó Cantarella, y explicó que la llegada masiva de productos chinos —sumada a la flexibilidad de reglas de origen en el Mercosur—, impactó de lleno en la industria local. Explicó que actualmente un vehículo puede ser considerado del Mercosur con solo un 18% de piezas de origen regional, mientras que más del 80% pueden ser insumos importados desde China.

“Se ensambla el vehículo y es considerado del Mercosur e ingresa sin aranceles. Es una doble amenaza; lo que se produce o ensambla en la Argentina tiene un contenido local mucho más bajo y lo que se produce en Brasil por parte de las marcas chinas también va a empezar a canibalizar el mercado con esos productos”, alertó.

En el análisis de Cantarella, la competitividad local también se ve afectada por convenios laborales rígidos y una estructura de costos que se aleja de la de los principales socios comerciales. “Si empezamos a compararnos con China como benchmark del nivel de precios que hay que llegar, nos estamos equivocando”, afirmó.

Captura – ZOOM JUAN CANTARELLA, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes – Infobae en Vivo

El ejecutivo puso el foco, además, en la reacción internacional frente al avance del gigante asiático. “Economías del primer mundo, como Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, México, Brasil, están haciendo cosas con respecto a China. Me refiero a aranceles y maneras de administrar su influencia. La pregunta es qué tiene la Argentina como para no hacer nada. Creo que no somos más poderosos que los otros países y no hacer nada es poco pragmático en el corto plazo sabiendo el impacto que puede tener en la actividad y en el empleo”, expresó en Infobae en Vivo.

La caída del contenido local en los vehículos argentinos evidencia el deterioro de la cadena industrial. Hace una década, recordó, el agregado local rondaba el 45%, mientras que en la actualidad apenas se acerca al 25% bruto, con un nivel real aún más bajo si se considera toda la cadena de proveedores.

Al referirse al futuro inmediato, Cantarella reconoció la dificultad de proyectar cuántos casos extremos como el de Fate pueden producirse, aunque aseguró que “no va a ser un caso aislado”. Resaltó la necesidad de coordinar los tiempos de la apertura con una mejora real y estructural de la competitividad, evitando comparaciones con economías de estructura y reglas muy distintas.

También señaló que la industria no busca regresar a esquemas de control estricto de importaciones, tal como sucedió en 2023, cuando provocaron incertidumbre y problemas de abastecimiento para la mayoría de las empresas. “De las industrias serias, ninguno está queriendo volver a esas etapas”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich