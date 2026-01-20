La industria autopartista alcanzó un déficit superior a USD 9.000 millones en los primeros 11 meses de 2025

La industria autopartista argentina sigue reclamando por mayor competitividad para exportar ante la llegada de nuevas marcas, especialmente de origen chino

La balanza comercial de autopartes en Argentina registró un déficit de USD 9.040 millones durante los primeros once meses de 2025, según el último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

A falta de los resultados del último mes del año, este saldo negativo creció hasta noviembre un 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por una suba de las importaciones y una débil recuperación de las exportaciones. Así lo detalló la entidad en su reporte difundido en enero de 2026, donde además se expusieron las cifras clave y los desafíos que enfrenta la industria.

El informe de AFAC reveló que las exportaciones crecieron un 1,6% interanual, alcanzando USD 1.211 millones en los 11 meses computados. En contraste, las importaciones de autopartes subieron un 5,4% en igual período y totalizaron USD 10.250 millones. Este desbalance se produjo en un contexto donde la producción de vehículos nacionales cayó un 0,9% interanual, lo que refleja una dinámica dispar entre la fabricación local y el comercio exterior de componentes.

Según la asociación, el aumento de las importaciones obedeció principalmente “a la fuerte entrada de bienes provenientes de Asia destinados al mercado de reposición, así como piezas para nuevos modelos con bajo nivel de integración local”. Esta tendencia impactó de modo particular en las pequeñas y medianas empresas del sector, que enfrentan dificultades para competir con productos importados.

El segmento de “Transmisiones” se consolidó como el principal rubro comercializado del año, con un déficit de USD 1.938 millones, resultado de importaciones por USD 2.360 millones y exportaciones por USD 421 millones.

Los productos del rubro eléctrico y las partes de carrocería también presentaron saldos negativos relevantes: el primero acumuló un déficit de USD 1.310 millones (importaciones de USD 1.402 millones y exportaciones de USD 92 millones) y el segundo, un déficit de USD 1.026 millones (importaciones por USD 1.110 millones y exportaciones de USD 84 millones).

Brasil sigue siendo el principal socio comercial de Argentina

El comercio bilateral de autopartes con Brasil mantuvo su peso en el sector: entre enero y noviembre de 2025, el saldo negativo contra ese destino fue de USD 2.413 millones, lo que representó una expansión del 5,7% respecto a igual período de 2024. Las importaciones desde Brasil alcanzaron los USD 3.187 millones (un crecimiento interanual de 3,4%), mientras que las exportaciones hacia ese mercado cerraron en USD 773 millones, lo que implicó una baja del 3,2% frente al año previo.

En el detalle de las exportaciones, AFAC informó que las transmisiones, motores y componentes de motor concentraron el 68,2% del valor total vendido al exterior. Las transmisiones lideraron con USD 421 millones, seguidas por motores con USD 253 millones y componentes de motor con USD 151 millones. Brasil se mantuvo como principal destino de las exportaciones argentinas de autopartes.

“El abultado déficit comercial estructural en autopartes es una señal que no debemos ignorar, ya que refleja una pérdida de importancia relativa frente a la competencia global en la puja de inversiones”, dijo Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC.

“Para revertir esta tendencia es imperativo avanzar de forma urgente con una reducción de la carga tributaria en todas las etapas productivas, eliminando los impuestos distorsivos que encarecen la producción local”, comentó, reafirmando la misma idea que tienen los más altos ejecutivos de la industria automotriz argentina.

El ejecutivo añadió que una estructura laboral y productiva ágil resulta clave para que, especialmente las pymes, puedan integrarse con éxito en las cadenas de valor globales y responder a la demanda externa.

“La competitividad exportadora requiere de esquemas laborales modernos que se adapten a las exigencias dinámicas de las nuevas tecnologías. Es fundamental avanzar en consensos que permitan actualizar las condiciones de trabajo, fomentando una mayor eficiencia y eliminando las rigideces que hoy frenan la inversión”, señaló.

La entidad advirtió que el déficit comercial global de autopartes que acumuló USD 9.040 millones en los primeros once meses de 2025, superó los USD 8.534 millones registrados durante igual período del año anterior. Frente a este escenario, la industria reclama un entorno más favorable para la producción y exportación, con incentivos que permitan mejorar la competitividad frente a la competencia internacional.