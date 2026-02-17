Qué dijo el presidente de la UIA sobre la eliminación del artículo de licencias médicas de la reforma laboral

El presidente de la UIA remarcó que la propuesta industrial sugería que el Estado se hiciera cargo de las licencias médicas tras la primera etapa

En una entrevista en Infobae en vivo, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, se pronunció sobre la eliminación del artículo sobre licencias médicas de la reforma laboral y celebró el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado. “Nosotros la apoyamos profundamente porque creo que es un cambio de régimen importante que da previsibilidad a las relaciones laborales, sin lugar a duda”, afirmó.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Rappallini explicó que el debate sobre las licencias médicas “tuvo un tratamiento profundo” tanto en el Consejo de Mayo como en reuniones con funcionarios. “Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló. Subrayó que en la región, “estas enfermedades inculpables, en la primera etapa se hace cargo la empresa, pero posteriormente se hace cargo el Estado”.

El impacto de la eliminación del artículo 44 en las empresas industriales

Rappallini admitió que la decisión de retirar el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas no generó sorpresa en el sector. “Es un tema muy complejo, porque hay muchas variables. Todo el sistema de certificados se desvirtuó totalmente y se generó toda una ola de conflictos o litigios por estas enfermedades, la cual el ausentismo subía hasta niveles astronómicos, en algunos casos hasta el 15% en algunas pymes”, afirmó.

El presidente de la UIA reconoció la dificultad de controlar ciertas enfermedades, especialmente en el ámbito psiquiátrico: “En general, vos te encontrabas con empresas que tenían dos, tres o cuatro trabajadores con licencias médicas y muchas veces no estaban muy determinadas”. Al referirse a los desafíos de la reforma, agregó: “No es tan fácil, sobre todo porque después hay que aplicarlo a la práctica”.

Consultado sobre si la eliminación del artículo implica romper un acuerdo con el sector privado, Rappallini aclaró: “No fuimos los que propusimos este porcentaje. Nosotros habíamos propuesto en el Consejo de Mayo otro porcentaje no remunerativo”. Insistió en que la solución debe contemplar la realidad de la industria y la necesidad de previsibilidad.

Cuáles son las propuestas de la UIA para reactivar la economía y el rol del Gobierno

Rappallini valoró el diálogo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y reveló que la UIA presentó una serie de propuestas para mejorar la situación del sector. “Hablamos sobre todo del FAL y también de la rebaja de aportes, pero hablamos de la realidad económica que estamos viviendo. Muchos sectores del sector industrial todavía no se han recuperado en los niveles del 2022”, describió. Entre las propuestas planteadas, mencionó la necesidad de “generar distintas alternativas de financiamiento, como el FoGAr, que es un fondo que hoy está en la Argentina con $1.500 millones, focalizándolo tanto para las pymes como para el consumo”.

La UIA respaldó la eliminación del artículo de licencias médicas en la reforma laboral, señalando que aporta previsibilidad al régimen de empleo (Infobae en Vivo)

El dirigente industrial también sugirió “algunos mecanismos de descuento del IVA para la construcción, que es un sector muy caído”, y propuso “bajar el costo laboral tomando las cargas a cuenta del IVA, porque hay sectores muy informales”. Según Rappallini, esto podría facilitar la formalización “sin costo fiscal”.

Respecto a la caída de la industria desde la asunción del presidente Javier Milei, Rappallini sostuvo: “Entendemos que ha habido un proceso de ordenamiento macroeconómico, de baja de la inflación, de ordenamiento de las cuentas públicas, pero los precios del sector industrial cayeron por encima de todo el resto de la economía. Por eso el esfuerzo lo ha hecho el sector industrial”. Indicó que aún hay “sectores con caídas entre el veinte y el treinta por ciento respecto al 2022”.

Reforma laboral, reforma fiscal y desafíos del sector empresario

Al analizar el alcance de la reforma laboral, Rappallini enfatizó: “Este es un nuevo régimen que va a dar previsibilidad al marco laboral. La generación de empleo depende de muchos factores, fundamentalmente de que se reactive la economía”. Puso como ejemplo el caso de Brasil: “En 2017 hicieron la reforma laboral y todos los años hubo una gran generación de empleo”.

Sobre el debate entre reforma laboral y tributaria, opinó: “Creo que son independientes. Para mí, la reforma laboral es muy importante porque es uno de los factores más importantes de lo que significa la productividad y la competitividad. También creo que es importante la reforma fiscal, sin lugar a dudas”.

En respuesta a los dichos de la ministra Patricia Bullrich sobre las cámaras empresarias y su resistencia a los cambios, Rappallini precisó: “Nosotros fuimos de las cámaras que apoyó fuertemente esta reforma en todos sus aspectos. Entiendo también que haya habido distintas miradas sobre esta reforma. Algunas cámaras, como la de Comercio o CAME, se manifestaron en contra de algunos artículos, pero ya creo que eso quedó zanjado y hay un apoyo generalizado”.

Respecto al sistema de pago de salarios, el titular de la UIA señaló: “Al sector empresario no le da diferencia pagar a través de un banco o una billetera virtual. Lo importante es que cuando pagás un sueldo y va a los bancos, esto forma parte del stock para dar crédito a la Argentina. La materia prima para el crédito son los depósitos de los trabajadores”.

