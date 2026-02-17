Lara López Calvo explica por qué la tasa de interés sigue alta pese a la baja de la inflación

Lara López Calvo explicó en Infobae a la Tarde por qué la tasa de interés en Argentina sigue alta a pesar de la desaceleración de la inflación

Durante el análisis económico en Infobae a la Tarde, Lara López Calvo advirtió que “la brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva es históricamente alta. Los bancos están ganando mucha plata, primera conclusión que podríamos sacar”. Al iniciar su explicación, precisó: “La inflación es el aumento generalizado de los precios de una economía. ¿Y qué es la tasa de interés? Suele decirse que es el costo del dinero. Erróneo. La tasa de interés es el costo de la indisponibilidad del dinero”.

La economista subrayó que la inflación “genera pérdida de poder de compra sobre la moneda, no sobre los bienes. Muchos definen a la inflación como la pérdida de poder adquisitivo de los bienes. No, los bienes no pierden poder adquisitivo, lo pierde la moneda”.

La desconexión entre inflación y tasas: un fenómeno persistente

López Calvo explicó: “Cuando tenemos mayor pérdida de poder de compra de la moneda, vamos a exigir una mayor tasa de interés porque es el costo de la indisponibilidad del dinero. Si vivo en una economía con mayor inflación, me cuesta más prestarle los 10 mil pesos a Rosen que si no hay inflación en mi economía”.

Al describir el contexto actual, apuntó: “Milei asumió con una inflación corriendo arriba del 200% interanual, y hoy esa inflación está en torno al 30. Esa es la velocidad del auto, sigue avanzando, pero se viene desacelerando”. Sin embargo, advirtió: “De acuerdo a lo que yo les estoy diciendo, debería haber una correlación entre esa desaceleración de la inflación y la tasa de interés. Bueno, acá pasó algo llamativo, que es que una de las tasas tuvo una desaceleración y la otra no”.

Según Lara López Calvo, la tasa de interés refleja el costo de la indisponibilidad del dinero y no solo el precio del dinero en sí (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desglosó el funcionamiento de las tasas bancarias: “La tasa activa es lo que te van a pedir si vas a sacar un crédito, es la tasa que te va a pedir el banco cuando te presta plata. La tasa pasiva es la que te pagan a vos si le prestás plata al banco”. En la práctica, sostuvo: “El banco siempre es mucho más rápido para bajar la tasa que te paga a vos en una colocación, que la tasa que te exige si vas a sacar un crédito”.

Por qué la brecha entre tasas es histórica

La especialista profundizó: “La brecha, la diferencia, actualmente es históricamente alta. Los bancos están ganando mucha plata”. Detalló que la incertidumbre y el plazo de los créditos son factores clave: “El banco cuando te presta plata no te presta a 30 días como el plazo fijo, te presta a un año, a tres años, a cinco años. Y cuando hay tanta incertidumbre en la economía, tiene que calzar ese riesgo alguien y ese riesgo lo calza la tasa de interés”.

Sumó el impacto de la morosidad: “Cuanto más aumenta la morosidad, que es algo que está pasando en la Argentina, más difícil es que baje la tasa de interés”. También remarcó el efecto de la desregulación: “Antes, siempre que bajaba la tasa de interés que te pagaba el banco del plazo fijo, tenía que bajar la tasa de los créditos y eso se desreguló. Eso también es uno de los componentes, el combustible que hace que esta brecha actualmente esté bastante alta”.

Tasas, créditos y expectativas: ¿qué puede cambiar?

Consultada sobre el acceso al crédito hipotecario, López Calvo fue clara: “El crédito hipotecario volvió. Lamentablemente, en la Argentina tenemos pocas ventanas en la historia del crédito hipotecario. Cuando vuelve, la gente sale desesperada porque dice: ‘Por lo menos hay’. Antes de analizar si el crédito hipotecario está bueno o no, por lo menos hay, porque la mayoría de los años que nosotros vivimos no había ni siquiera crédito hipotecario y eso tiene muchísimo que ver con los altos niveles de inflación”.

La brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva en los bancos argentinos alcanzó niveles históricos, beneficiando ampliamente al sector financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hablar de la posibilidad de baja de tasas, afirmó: “Debería tender a bajar la tasa de interés activa en la Argentina. Está muy alta, tanto por la brecha que tiene con la tasa pasiva, que es la que te pagan de plazo fijo, como también porque dejó de tener correlación con el proceso de desinflación”.

Aportó cifras actuales: “La que te paga el banco por un plazo fijo está en 26%, en promedio. Y la de los préstamos personales, en promedio, la TNA, que ni siquiera tiene el costo financiero total, está en 70. La brecha es muy alta. A vos te pagan veintiséis por un plazo fijo y yo me doy vuelta y te exijo setenta”.

Sobre la dispersión de tasas entre bancos y la volatilidad de los créditos, explicó: “Ellos juegan mucho con oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda suelen ajustar alguna de las variables. ¿Cómo se resuelve eso, que no me cambie la tasa del hipotecario, que no debería pasar cada tres semanas? Los bancos se fondean a treinta días, pero a vos te tienen que prestar a quince o veinte años”.

Finalmente, proyectó el futuro del sistema: “¿Cómo solucionó el mundo eso? Con securitización de créditos hipotecarios, que hoy vamos en esa línea y hay que hacerlo, aunque falta en Argentina, no va a pasar este año, pero yo creo que en dos o tres años sí va a suceder, porque todos nosotros somos mucho más conscientes que tenemos que invertir para nuestra jubilación”.

