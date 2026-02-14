Cotización del dólar en baja: cómo puede afectar a exportaciones e importaciones

Argentina cerró el 2025 con un saldo comercial positivo de USD 11.286 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la compra de divisas por parte del BCRA y de la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, cuyos límites se ajustan en base a la inflación con dos meses de rezago; la cotización del dólar mayorista sigue en descenso y tocó su valor más bajo en tres meses.

Esto se debe en gran medida a las mayores liquidaciones del agro y al boom de emisiones de Obligaciones Negociables (ONs). No obstante, existen otros factores que también inciden en el comportamiento del comercio exterior.

Según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el tipo de cambio real multilateral registró una caída cercana a 3% en lo que va de febrero, retornando a niveles similares a los de fines de julio de 2025.

Este contexto abre interrogantes sobre la influencia de la apreciación del peso en el desempeño exportador, un sector que desde hace tiempo alerta sobre la pérdida de competitividad.

Elisabet Bacigalupo, responsable de análisis macro de la consultora Abeceb, dijo a Infobae: “La evidencia muestra que en Argentina la elasticidad precio de las exportaciones al tipo de cambio real es muy baja a nivel agregado, sobre todo en horizontes de corto plazo”.

La especialista explicó: “Por más que haya una leve apreciación, los volúmenes exportados no se reducen. Y eso es consistente con una canasta exportadora con fuerte peso de productos primarios, donde predominan restricciones de oferta, ciclos productivos, capacidad de infraestructura y precios internacionales”.

Por este motivo, la evolución del dólar opera principalmente vía márgenes de los productores locales, más que en las cantidades exportadas.

Bacigalupo resaltó que “los procesos de apreciación real muy sostenidos y prolongados podrían eventualmente evaluarse en el mediano plazo para determinar si tienen alguna consecuencia. Sin embargo, dada la configuración actual del sector exportador, no habría efectos relevantes”.

Donde sí suele sentirse el impacto de la caída del tipo de cambio es en el sector importador. Bacigalupo precisó que “un dólar relativamente barato tiende a estimular la compra de bienes al exterior, lo que puede achicar el saldo de la balanza comercial por ese canal”.

Según el Indec, las importaciones aumentaron 30,5% en 2025, tres veces más que las exportaciones (10%). El incremento del volumen se apoyó sobre todo en los bienes de capital, los bienes de consumo y los vehículos automotores de pasajeros.

Abeceb proyecta para 2026 un saldo comercial de entre USD 9.000 y USD 10.000 millones, levemente inferior al del último año. Se espera que las importaciones crezcan a un ritmo más moderado, aunque todavía significativo y apenas por encima de las exportaciones, las cuales se verán impulsadas principalmente por la expansión de los sectores más dinámicos, como el energético y el minero.

Bacigalupo concluyó: “De cara a este año y el próximo, no se prevé un impacto de magnitud del tipo de cambio sobre los envíos al exterior, en un contexto en el que tampoco se anticipa una importante apreciación adicional. Por eso, no vería con preocupación este fenómeno”.

Desde una perspectiva más general, Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), sostuvo: “Los factores que inciden en la ecuación exportadora dependen de cuál es el componente en dólares y cuál en pesos de cada operación. La afectación que genera un peso fortalecido varía según la situación de cada exportador”.

Además, Landa remarcó que los elementos que determinan las decisiones de venta son, en su mayoría, de carácter estructural más que coyuntural. Entre ellos se destacan la liquidación obligatoria de divisas -una práctica poco común en la mayoría de los países-; las retenciones residuales, costos logísticos y el no recupero de IVA.

Matías Bolis Wilson, economista de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), consideró que el Tipo de Cambio Real Multilateral no luce sobrevaluado, aun con la baja de nominal de los últimos días.

Para el analista, las exportaciones no reaccionan tanto a este tipo de caídas, por lo que no debería haber repercusiones en el corto plazo. A su criterio, las exportaciones dependen más del nivel de la actividad del exterior (demanda) y de la gestión del comercio que lleve adelante el Gobierno, como los acuerdos con otros países.

A propósito del reciente acuerdo con Estados Unidos y a la espera de definiciones sobre el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, Bolis Wilson consideró que “el futuro cercano de las exportaciones no se ve amenazado”.

En cuanto a lo firmado con el gobierno de Donald Trump, Cancillería informó que el país norteamericano eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos locales en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares.

A su vez, un análisis de The Economist destacó que Argentina y Reino Unido fueron los que obtuvieron mejor acceso al mercado estadounidense comprometiendo menos. Tendrán aranceles limitados al 10% y excepciones favorables: Argentina podrá exportar grandes volúmenes de carne vacuna sin impuestos (100.000 toneladas) y las firmas británicas venderán hasta 100.000 autos al año con ese arancel.