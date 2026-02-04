Economía

Comercio exterior: la cantidad de productos importados creció tres veces más que las exportaciones en 2025

Impulsadas por los bienes de consumo y vehículos, las importaciones crecieron un 30,5% en 2025, triplicando el avance de las cantidades exportadas

La caída del 4,5% en
La caída del 4,5% en los valores de los productos importados permitió que los términos del intercambio mejoraran un 4,0% anual, a pesar de la leve baja en los precios de exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica del comercio exterior argentino durante 2025 mostró una fuerte expansión en las cantidades importadas, que avanzaron a un ritmo significativamente mayor que el de las exportaciones. De acuerdo con el informe de Índices de precios y cantidades del comercio exterior publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el volumen de las importaciones aumentó 30,5% en el conjunto del año, mientras que las cantidades exportadas crecieron 10 por ciento. De este modo, el incremento de los productos importados fue tres veces superior al registrado en las ventas externas.

La diferencia en el ritmo de crecimiento entre importaciones y exportaciones se reflejó en casi todos los trimestres del año. Mientras las cantidades importadas mostraron subas interanuales elevadas desde comienzos de 2025, las exportaciones exhibieron un crecimiento más moderado, aunque con una aceleración hacia la segunda mitad del año.

Durante el cuarto trimestre de 2025 (último dato disponible), las cantidades importadas crecieron 10,0% interanual, mientras que las exportaciones avanzaron 16,1% en igual período. Sin embargo, el acumulado anual consolidó una brecha marcada entre ambos flujos comerciales.

En términos de valor, el comportamiento también fue dispar. Las importaciones registraron un aumento de 24,7% en el año, mientras que las exportaciones crecieron 9,3 por ciento. Esta diferencia respondió principalmente al fuerte incremento de las cantidades importadas, ya que los precios tuvieron un comportamiento descendente tanto en importaciones como en exportaciones.

La evolución de las importaciones
La evolución de las importaciones en 2025. (Fuente: Indec)

El informe oficial indicó que “durante 2025, el índice de precios de las importaciones descendió 4,5%”, acumulando once trimestres consecutivos de caídas interanuales. En el caso de las exportaciones, el índice de precios también mostró una baja, aunque más moderada: “en 2025, el índice de precios descendió 0,6%”.

Qué importaciones crecieron

El aumento de las importaciones estuvo impulsado por subas en casi todos los usos económicos. El Indec destacó que “las cantidades importadas crecieron 10,0%, impulsadas por aumentos en todos los usos, con excepción de las piezas PyA (piezas y accesorios para bienes de capital” durante el cuarto trimestre, mientras que en el acumulado del año el crecimiento fue aún más marcado.

Entre los rubros que explicaron el avance del volumen importado se destacaron los bienes de capital, los bienes de consumo y los vehículos automotores de pasajeros. En el promedio de 2025, las cantidades importadas de bienes de capital aumentaron 45,1%, mientras que los bienes de consumo crecieron 53,3% y los vehículos automotores de pasajeros registraron una suba de 110,0 por ciento.

También mostraron incrementos las importaciones de bienes intermedios, con un crecimiento de 10,1% en el año, y las de piezas y accesorios para bienes de capital, que avanzaron 18,9 por ciento. En contraste, las importaciones de combustibles y lubricantes registraron una caída en términos de cantidades, con una baja de 2,6% en el promedio anual.

Exportaciones: crecimiento más moderado

En el frente exportador, el crecimiento de las cantidades estuvo liderado por los productos primarios y los combustibles y energía. Según el informe, en 2025 “las cantidades exportadas de productos primarios aumentaron 25,0%”, mientras que las de combustibles y energía crecieron 28,5 por ciento. En ambos casos, el avance del volumen compensó parcialmente la caída de los precios.

La evolución de las exportaciones
La evolución de las exportaciones en 2025. (Fuente: Indec)

Las manufacturas de origen agropecuario mostraron un incremento más moderado en las cantidades exportadas, con una suba de 3,8% en el año, mientras que las manufacturas de origen industrial registraron una leve contracción, con una baja de 0,8 por ciento.

El comportamiento del comercio exterior en cantidades tuvo impacto en los términos del intercambio. De acuerdo con el Indec, “en 2025, el índice de los términos del intercambio aumentó 4,0% respecto de 2024, como consecuencia de que los precios de las importaciones disminuyeron más que los de las exportaciones”. Sin embargo, en el cuarto trimestre del año se observó un retroceso interanual de 1,0%.

La evolución trimestral

La evolución trimestral muestra que el mayor impulso de las importaciones se concentró en la primera mitad del año. En el primer trimestre de 2025, las cantidades importadas crecieron 45,6% interanual; en el segundo trimestre, 44,5%; y en el tercero, 29 por ciento. En el cuarto trimestre, el crecimiento se desaceleró hasta 10%, aunque se mantuvo en terreno positivo.

En el caso de las exportaciones, el crecimiento de las cantidades fue más escalonado. En el primer trimestre de 2025 aumentaron 7,8% interanual; en el segundo, 2,5%; en el tercero, 13,0%; y en el cuarto trimestre, 16,1%, alcanzando “los valores más elevados del período 2015–2025”, según señaló el organismo estadístico.

El informe concluyó que la expansión de las cantidades importadas fue uno de los rasgos centrales del comercio exterior argentino en 2025. En un contexto de caída de precios internacionales, el aumento del volumen importado superó ampliamente al de las exportaciones, consolidando una brecha que, en términos reales, triplicó el crecimiento de los envíos al exterior durante el año.

