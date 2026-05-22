Creció el empleo registrado a niveles previos al shock electoral, pero con menor calidad

El crecimiento del empleo registrado en febrero se apoyó en monotributistas y empleados públicos.

En febrero, el Gobierno recibió buenas señales del lado del empleo registrado, que creció con fuerza y alcanzó niveles que no se observaban desde abril o mayo de 2025, antes del shock electoral. Sin embargo, el motor principal de ese crecimiento provino de los monotributistas y del empleo público mientras que los asalariados tuvieron un incremento menor y en la comparación interanual se observa una migración hacia modalidades laborales de menor calidad.

Según la consultora LCG, el empleo registrado total aumentó en 11.600 puestos durante febrero. Además, la revisión de los datos de enero mostró una suba adicional de 2.126 puestos, lo que revirtió la baja registrada el mes anterior. El ajuste al alza en los datos de diciembre de 2025 completó un ciclo de tres meses consecutivos con variaciones positivas en el empleo registrado.

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Pero el análisis de LCG identificó dos factores principales detrás del crecimiento mensual. Por un lado, el segmento de trabajadores independientes, especialmente los monotributistas, sumó 5.856 puestos, lo que representó un aumento del 0,3 por ciento.

Este crecimiento compensó con creces la baja en el empleo de monotributistas sociales y de otros independientes. Por otro lado, los empleados públicos registraron un incremento de 5.720 puestos, equivalente a una mejora del 0,2 por ciento. Este aporte permitió recuperar la caída que el sector estatal había sufrido en enero.

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La situación de los asalariados privados se mostró mucho más estable y sin grandes cambios, ya que apenas hubo un alza de 965 puestos en todo el mes. Así, el mercado laboral formal exhibió una mayor dependencia del empleo estatal y de los independientes, relegando al empleo privado formal a un rol más secundario en la recuperación.

En la comparación interanual, el empleo registrado total cayó 11.000 puestos frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la estructura interna mostró una transformación: los asalariados privados perdieron 100.000 empleos, mientras los monotributistas sumaron 90.000. El informe también subrayó que estos datos revelaron una migración hacia modalidades laborales de menor calidad, ya que el monotributo suele asociarse a menor estabilidad y protección social que el empleo asalariado tradicional.

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El saldo positivo acumulado en los últimos tres meses se apoyó sobre todo en el crecimiento de los monotributistas y en el empleo público. Los trabajadores independientes marcaron una tendencia de crecimiento sostenido, mientras el empleo asalariado privado permaneció prácticamente sin modificaciones en el período analizado.

La composición del empleo registrado mostró que el aumento de los monotributistas resultó fundamental para compensar las bajas en otras categorías. El avance del empleo público también contribuyó a revertir el signo negativo que había dejado enero. Estos movimientos permitieron que el empleo registrado total retornara a niveles previos al shock electoral y a la inestabilidad que caracterizó los meses anteriores.

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El escenario que trazó LCG para el empleo registrado en febrero mostró una recuperación estadística, impulsada principalmente por el incremento de monotributistas y empleados públicos. El empleo privado formal se mantuvo prácticamente sin cambios, lo que evidenció la relevancia del sector público y de los trabajadores independientes para sostener el nivel de puestos laborales formales.

La expectativa con la reforma laboral

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene su confianza en el impacto que la reforma laboral puede generar en el mercado de trabajo. Aunque la ley fue sancionada el 27 de febrero, la reglamentación avanza con demoras en aspectos clave, como la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral, lo que dificulta la implementación de los planes oficiales.

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En el análisis de Caputo, la ley incorpora tres ejes centrales que buscan eliminar distorsiones del mercado laboral. El primero es la creación del FAL, instrumento que, según explicó el funcionario, permite a las empresas ahorrar recursos que antes giraban al fisco y destinarlos a una reserva para eventuales indemnizaciones, además de que fomenta el desarrollo del mercado de capital.

El segundo punto destacado por el ministro es la mayor claridad en los costos de despido. “Hoy la cuenta está clara, tienen como empresarios cuánto les puede costar eso y esto de alguna manera viene a eliminar la industria de juicio que destrozó el mercado laboral argentino, en donde se benefició a un puñado en contra de todo nuestro país”, sostuvo durante un evento de Fundación Mediterránea en Córdoba.

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La insistencia del titular del Palacio de Hacienda es sobre el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que apuesta a formalizar puestos de trabajo mediante la introducción de una reducción sustancial en los aportes patronales a 2% por un período de 48 meses.

“Antes, ustedes, como empleadores, pagaban de aportes previsionales, asignaciones familiares y fondo de empleo aproximadamente entre 17 y 20 puntos, digamos 18 puntos. Eso lo hemos bajado a dos”, explicó el jefe de la cartera económica. A la vez, subrayó que muchas empresas desconocen esta modificación y que el Gobierno debe profundizar la difusión para que los empresarios comprendan el beneficio concreto que implica adherir al régimen.

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