Una familia tipo necesita $1.360.299 al mes para no ser pobre

Dos datos sorprendieron con la publicación del índice de inflación de enero: el aumento del IPC en sí y el fuerte incremento que tuvieron los alimentos y bebidas, que aumentaron 4,7% en el primer mes del año. Ahora, el Indec publicó un segundo informe que da cuenta de cómo se encarecieron los productos de primera necesidad en el comienzo del 2026, incluyendo por supuesto a los insumos alimenticios. Se trata del estudio de canasta básica, que mide el total de ingresos que debe tener una familia tipo para cubrir sus necesidades durante un mes.

El informe presenta dos datos. Por un lado, está la Canasta Básica Total (CBT), que incluye el costo de todos los bienes y servicios básicos para vivir y marca el nivel de ingresos que debe tener una familia tipo para no caer en la “pobreza”. En este caso, los datos del Indec muestran que la CBT se encareció 3,9% en enero (un punto por encima de la inflación), con lo que llegó a $1.360.299. Las familias con ingresos inferiores a ese monto, son técnicamente consideradas “pobres”.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), estudio que mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir únicamente sus necesidades alimenticias, registró en enero un fuerte aumento del 5,8 por ciento. De esa forma, la CBA alcanzó los 623.990 pesos. Los hogares que con ingresos inferiores a ese monto, son técnicamente considerados “indigentes”.

El aumento de la CBA concuerda con el fuerte movimiento de precios que registró el rubro de “alimentos y bebidas” en la medición del IPC. Además, ejerce presión negativa a la medición de los niveles de indigencia, ya que sube la vara de lo que deben ganar las familias argentinas para no estar en esa condición. De hecho, en el acumulado de los últimos doce meses la CBA registró una suba del 37,6%, un valor que supera con amplitud al IPC de ese período (32,4%). La CBT, por su parte, acumula una variación del 31,6% en el acumulado del último año.

El costo de vida por hogar

Para la medición de la pobreza y la indigencia el Indec toma en consideración la CBA y la CBT de una familia de cuatro personas, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Sin embargo, el informe mensual del organismo presenta también los resultados para otros grupos familiares, con diferente cantidad de integrantes.

Lógicamente, a mayor cantidad de personas en el hogar, mayor es el costo real de ambas canastas. Así, una familia de cinco integrantes, compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, debe gastar $656.301 mensuales para acceder a una Canasta Básica Alimentaria y debe ganar $1.430.735 para poder adquirir una Canasta Básica Total.

Por el contrario, un hogar de sólo tres integrantes tiene que pagar menos que el hogar promedio. En ese caso, la CBA es de $496.769 y la CBT llega a $1.082.956. El hogar tomado como ejemplo está compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61.

