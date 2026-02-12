Por qué cae Wall Street y sacude a todos los índices del mundo

El desplome de las acciones tecnológicas intensifica la volatilidad en Wall Street y genera presión global sobre los mercados bursátiles (Reuters)

Wall Street experimenta una nueva jornada adversa, una más en un año en los que no hubo escasez de tropiezos, con una caída generalizada que golpea a los mayores índices bursátiles estadounidenses y extiende el nerviosismo a los mercados internacionales. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100 registran retrocesos diarios de hasta 1,2%, en medio de ventas masivas en el sector tecnológico y renovadas preocupaciones por los efectos disruptivos de la inteligencia artificial en diversas industrias.

El desplome de los índices

El Dow Jones Industrial Average cede 1,1% en la rueda, mientras el S&P 500 pierde 1% y el Nasdaq 100 retrocede 1,2%. Las cifras de variación mensual muestran un escenario mixto: el Dow Jones avanza 1,6% en los primeros días de febrero, el S&P 500 baja 0,7% y el Nasdaq 100 desciende 2,3%. En lo que va de 2026, el Dow Jones acumula una suba de 3,1%, el S&P 500 apenas retrocede 0,1% y el Nasdaq 100 presenta una baja de 2,6%.

El sector tecnológico lidera las pérdidas, reflejando un clima de creciente aversión al riesgo. La presión vendedora se extiende a las grandes compañías del sector, que arrastran consigo a empresas de servicios financieros, software y gestión de activos.

El papel de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se convierte en el factor central detrás de la volatilidad bursátil. Según reportó Reuters, el entusiasmo inicial por el potencial de la tecnología para transformar la economía derivó en una ola de compras en 2025 y a comienzos de 2026. Sin embargo, la aparición de nuevas aplicaciones y herramientas generó un cambio brusco en la percepción del mercado, que ahora prioriza evitar posiciones en empresas expuestas a la amenaza de disrupción.

El informe de Reuters cita a Garrett Melson, estratega de Natixis Investment Managers Solutions, quien sostuvo que se observa un “quiebre en el comercio monolítico de la IA”. Melson explicó que el mercado enfrenta una dinámica de “tira y afloje” entre los sectores que parecen beneficiarse y aquellos que quedan rezagados en la adopción de la tecnología.

La publicación de Bloomberg también destaca este fenómeno: “Cada empresa con algún tipo de riesgo potencial de disrupción está siendo vendida de manera indiscriminada”, declaró John Belton, gestor de fondos en Gabelli Funds, en diálogo con la agencia.

Los temores por el avance de la inteligencia artificial impulsan ventas masivas en sectores como software, servicios financieros y gestión patrimonial (Reuters)

Impacto sobre las tecnológicas y el software

Las nuevas herramientas de Anthropic y otras firmas de IA intensifican la presión sobre el sector del software. Desde finales de enero, el índice S&P 500 de software y servicios pierde 15%. El lanzamiento de plug-ins para el agente Claude Cowork de Anthropic disparó ventas masivas en acciones del rubro. La caída no se limita a Estados Unidos: compañías europeas como St James’s Place Plc y AJ Bell Plc caen 11% y 5,4%, respectivamente, mientras la francesa Dassault Systemes pierde 22% tras resultados considerados negativos por analistas de JPMorgan.

El retroceso afecta a gigantes como Microsoft y Amazon. Microsoft baja 16% en lo que va de 2026 y Amazon retrocede 11%, ante la inquietud por el aumento del gasto en capital destinado a inteligencia artificial. “La preocupación de que están gastando demasiado dinero... es una pregunta abierta”, afirmó Yung-Yu Ma, estratega jefe de inversiones en PNC Financial Services Group, en una entrevista con Reuters.

La presión vendedora se extiende a la industria de wealth management. Un ejemplo es el desplome de más de 7% en las acciones de LPL Financial, Raymond James y Charles Schwab luego de que la startup Altruist presentó una herramienta de planificación fiscal basada en IA. El sector de seguros también sufre bajas, tras el lanzamiento de una plataforma de comparación de tarifas impulsada por Insurify.

Volatilidad y oportunidades

El escenario actual se caracteriza por una volatilidad elevada. “Vas a ver mucha volatilidad impulsada por estos titulares, que también van a ser muy centrados en nombres individuales”, sostuvo Alex Morris, CEO de F/m Investments, en declaraciones a Reuters.

Las ventas en el sector software han empujado a los precios a niveles históricamente bajos. Según LSEG Datastream, el ratio precio-utilidad adelantado del índice de software y servicios cayó a 22,7 veces, el más bajo en casi tres años. Más del 40% de las acciones en este segmento cotizan cerca de mínimos históricos y algunas lo hacen con descuentos superiores al 50% respecto de sus valores razonables. Esta situación alimenta la percepción de oportunidades de compra para inversores dispuestos a asumir riesgos.

Desde el banco JPMorgan, estrategas recomendaron aumentar la exposición a compañías de software consideradas “resilientes a la IA”, al afirmar que “el balance de riesgos está cada vez más inclinado hacia una recuperación”, según un informe citado por Reuters.

Reconfiguración del mercado y perspectivas

La revalorización de los riesgos vinculados a la inteligencia artificial impacta la forma en que los inversores evalúan empresas de sectores como software, gestión patrimonial y servicios legales. La tendencia de vender de inmediato ante cualquier señal de amenaza tecnológica gana terreno frente a la búsqueda de identificar posibles ganadores. “La narrativa del año pasado era que todos creemos en la IA, pero estamos buscando el caso de uso”, explicó Will Rhind, CEO de Graniteshares Advisors, a Bloomberg. “Cuando seguimos descubriendo casos de uso que parecen cada vez más poderosos y convincentes, eso está generando disrupción”.

La publicación de balances y los datos de inflación definen el ánimo de los inversores en un contexto de alta incertidumbre (Reuters)

El informe de Bloomberg profundiza en la estrategia actual de los inversores, que buscan evitar posiciones en empresas con riesgo de desplazamiento. “En 2026, menos es más, y seleccionar acciones consiste en evitar implosiones”, señaló Michael O’Rourke, estratega jefe de JonesTrading, en una nota obtenida por la agencia.

El contexto de volatilidad se ve potenciado por la publicación de balances trimestrales. Las expectativas sobre resultados se elevan, en especial para las mayores tecnológicas del mercado. Tras la presentación de resultados de Cisco Systems, la acción se hunde 11% luego de que la empresa reportó márgenes débiles por el impacto de los precios de chips de memoria. “Las acciones están un poco fatigadas tras un comienzo muy sólido de 2026”, afirmó Charlie Anderson, de UBS Wealth Management.

Inflación y política monetaria en la mira

La evolución de los índices también responde a los datos macroeconómicos de Estados Unidos. La atención se concentra en la próxima publicación del índice de precios al consumidor, que podría aportar señales sobre la dinámica inflacionaria y las futuras decisiones de la Reserva Federal. Una lectura más suave fortalecería la expectativa de que las presiones de precios ceden mientras la economía mantiene el crecimiento.

El mercado laboral muestra señales de fortaleza. Datos de empleo recientes revelan que la economía estadounidense sumó el doble de empleos previstos en enero, complicando las previsiones sobre la política de tasas de interés. Un mercado laboral robusto, combinado con inflación persistente, reduce la probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo, factor que hasta hace poco impulsó el optimismo bursátil.

La última lectura de solicitudes semanales de subsidio por desempleo mostró un descenso menor al esperado, mientras las reventas de viviendas sufrieron la mayor caída en cuatro años, pese a tasas más bajas. Analistas prevén que el índice subyacente de inflación registre su ritmo anual más lento desde 2021. La Reserva Federal decidió mantener las tasas sin cambios en enero, en un contexto de estabilización laboral y una inflación que permanece elevada.

El peso de la narrativa y el futuro inmediato

A medida que los inversores procesan el aluvión de balances y revisan las perspectivas de la política monetaria, la narrativa sobre la inteligencia artificial y su potencial disruptivo domina el debate. “El desafío en este momento es que la IA avanza rápido”, opinó Keith Lerner, director de inversiones en Truist Advisory Services, en diálogo con Reuters. “Las ganancias siguen siendo sólidas, pero es difícil para las empresas salir y desmentir la narrativa”.

Desde el punto de vista de la estrategia de inversión, la clave parece residir en distinguir entre compañías con ventajas competitivas sostenibles y aquellas más expuestas a los riesgos de la automatización. Según Sean Dunlop, director de investigación de Morningstar, los “fosos” económicos pueden ayudar a los inversores a separar las oportunidades de las amenazas, mientras la venta indiscriminada genera nuevas oportunidades de entrada.