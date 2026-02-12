El trigo argentino rompe el techo exportador, gana mercados en África y Asia y fortalece la oferta de dólares

La Argentina dispone de alrededor de 20 millones para vender al exterior, y la mitad ya tiene destino REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy/Archivo

La campaña de trigo 2025/26 ya tiene comprometida más de la mitad de su saldo exportable. Según datos de la Secretaría de Agricultura, se registraron 10,25 millones de toneladas para embarcar entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el trimestre en el que se concentra la salida del cereal argentino al mundo.

El volumen equivale a casi el 37% de la producción total y a cerca del 50% del saldo exportable estimado para la campaña. Con un consumo interno que suele ubicarse entre 6 y 7 millones de toneladas, la Argentina dispone de alrededor de 20 millones para vender al exterior, y la mitad ya tiene destino.

El dato cobra mayor relevancia en un año de producción récord. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó la cosecha en 27,8 millones de toneladas, 300.000 más que en su proyección anterior y en línea con los cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. La cifra marca un fuerte salto frente a los 20,1 millones de toneladas de la campaña previa.

El desafío no era menor. Colocar casi 20 millones de toneladas en una ventana corta —diciembre, enero y febrero— implicaba redoblar la competitividad en un mercado dominado por grandes jugadores, como Australia y la Unión Europea.

“El desafío era cómo exportar cerca de 20 millones de toneladas en una ventana muy corta”, explicó Javier Preciado Patiño, consultor en agronegocios y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. “Veníamos de campañas en las que se exportaban entre 10 y 12 millones. Ahora había que salir a competir con casi el doble de volumen y antes de que empiece a ingresar el trigo del hemisferio norte”.

Según el especialista, el ritmo de registraciones superó las previsiones iniciales del mercado, que proyectaba entre 7 y 8 millones de toneladas anotadas a esta altura del ciclo. “Ya pasamos las 10 millones y podríamos acercarnos a 11 o 12 millones en los próximos días. Es un mérito de la cadena”, sostuvo.

Nuevos destinos

Además del volumen, cambió el mapa. Es que parte importante del trigo argentino está ingresando en el Sudeste Asiático y en el Norte de África, regiones tradicionalmente abastecidas por Australia, la Unión Europea y el Mar Negro. “Estamos compitiendo en mercados donde normalmente no éramos el proveedor principal”, señaló.

La clave de este crecimiento fue el precio. “Se logra siendo el trigo más competitivo. Puede haber habido algunos problemas de calidad, pero lo importante es que el productor tiene mercado y el volumen se está colocando”, agregó Patiño.

En tanto, el impacto no será únicamente comercial, ya que el grueso de esos embarques se concentra en el verano, el período previo al ingreso fuerte de la cosecha gruesa y cuando el mercado cambiario suele mostrar mayor sensibilidad. En ese contexto, el dinamismo del trigo ya empieza a reflejarse en la oferta de divisas.

Hacia 2026, las proyecciones del sector agroexportador señalan una producción que podría superar las 140 millones de toneladas, con exportaciones estimadas en torno a los USD 34.800 millones

De hecho, según CIARA-CEC, el agro liquidó en enero USD 1.850 millones, un 82% más que en igual mes de 2025. Si bien el complejo sojero sigue siendo el principal generador de dólares, el aporte del trigo en este primer tramo del año resulta clave para explicar el salto interanual.

En paralelo, el USDA mantuvo sin cambios sus previsiones para la soja (48,5 millones de toneladas) y el maíz (53 millones) en la campaña 2025/26. Si esos números se confirman, el flujo de dólares del agro podría sostenerse en los próximos meses.

“Argentina puede manejar una cosecha de entre 25 y 30 millones de toneladas de trigo sin problemas”, concluyó Preciado Patiño y resaltó que la campaña actual demuestra de esta forma que el techo productivo ya no es una limitación comercial.

Cuántos dólares aportará el campo en 2026

El desempeño del trigo se inscribe en un año en el que el agro volvió a consolidarse como el principal generador de divisas del país. El sector alcanzó en 2025 exportaciones por USD 52.337 millones, lo que implicó un incremento del 9% respecto al año anterior y una diferencia superior a USD 4.000 millones frente al monto total exportado en 2024.

Según el INDEC, el complejo oleaginoso-cerealero —incluyendo biodiésel y sus derivados— concentró el 47% de las exportaciones nacionales durante 2025. La harina de soja se mantuvo como el principal producto exportado, seguida por el aceite de soja y el maíz.

Hacia 2026, las proyecciones del sector agroexportador señalan una producción que podría superar las 140 millones de toneladas, con exportaciones estimadas en torno a los USD 34.800 millones. Estos cálculos dependen en gran medida del desarrollo de la campaña gruesa, que arrancó con buenas reservas hídricas y expectativas de cosecha récord, aunque su evolución continúa atada al comportamiento del clima.