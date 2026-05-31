El 60% de las actividades económicas registra pérdida de empleos formales en lo que va del gobierno de Milei

La construcción fue el sector más golpeado, con 81.295 puestos de trabajo registrados perdidos.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el mercado laboral formal exhibe una tendencia mayoritariamente negativa: casi seis de cada diez ramas productivas privadas perdieron trabajadores registrados. Así lo revela un informe elaborado por Misión Productiva en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que cubre el período comprendido entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

La destrucción de empleo no se concentra en un sector ni en una región: atraviesa la construcción, la industria, el comercio, los servicios y hasta el agro, lo que el documento califica como “una crisis de carácter generalizado sobre buena parte del entramado productivo argentino”.

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Más de la mitad de los subsectores, en rojo

Según los datos de la SRT, 554 de los 948 subsectores económicos relevados —excluyendo la Administración Pública— destruyeron empleo formal en el período analizado. Eso equivale al 59% de las ramas productivas privadas. El informe subraya que la pérdida de puestos registrados “no se limitó a sectores industriales o ligados a la obra pública”, sino que “también aparecen caídas relevantes en distintos servicios privados y profesionales”.

La amplitud del fenómeno es uno de los elementos que más destaca el documento. Subraya que sectores como los servicios profesionales, científicos y técnicos —actividades típicamente asociadas al segmento más calificado del mercado laboral— también registran caídas significativas y menciona que el deterioro del empleo formal va más allá de los rubros habitualmente ligados al ciclo económico más volátil, como la construcción o la industria.

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Los números por sector

Los datos por grandes ramas de actividad permiten dimensionar la magnitud de las pérdidas. La construcción encabeza la caída con 81.295 puestos de trabajo registrados perdidos desde noviembre de 2023. Le sigue la industria manufacturera, con 76.556 puestos menos. El sector de transporte y almacenamiento acumula una baja de 61.107 trabajadores registrados. Los servicios profesionales, científicos y técnicos perdieron 25.449 puestos, mientras que la intermediación financiera y los servicios de seguros registraron una caída de 12.089 empleos formales.

En conjunto, estos cinco sectores explican una porción sustancial de la destrucción total de empleo registrado en el período. Se trata, además, de actividades con fuerte capacidad de absorción laboral y con encadenamientos productivos que impactan en otras ramas de la economía, lo que amplifica el efecto de las caídas más allá de los números directos.

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Los sectores que crecieron no alcanzan para compensar

Frente a ese panorama, algunos sectores sí mostraron creación neta de empleo. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca sumó 17.351 puestos de trabajo. Salud humana y servicios sociales incorporó 17.259 trabajadores registrados. Los servicios de alojamiento y gastronomía crecieron en 8.959 puestos, y la enseñanza privada incorporó 7.858 empleos formales.

Sin embargo, el informe es categórico al señalar que esa creación no compensa las pérdidas. “La creación de empleo de los sectores que crecen está lejos de compensar a los sectores que destruyen”, concluye el documento. Por eso, los autores descartan que el proceso pueda interpretarse como una “destrucción creativa” y lo califican, en cambio, como “la caída mayoritaria de la economía”.

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Informalidad y pérdida de capacidades

El informe introduce además una lectura sobre las consecuencias de mediano plazo. Según el documento, los trabajadores expulsados del mercado formal no están siendo reabsorbidos por los sectores transables primarios que sí crecen —como el agro—, sino que derivan “hacia el cuentapropismo informal, reduciendo la productividad media del conjunto de la economía”.

A eso se suma lo que Misión Productiva denomina “pérdida de capacidades”: la destrucción de empleo de manera transversal a la mayoría de los sectores “da cuenta de un proceso de destrucción de capacidades productivas que, probablemente, tarden varios años en ser recompuestas”. La advertencia apunta a que el daño no es solo coyuntural: la desaparición de equipos de trabajo, conocimiento técnico acumulado y redes productivas implica costos que no se revierten automáticamente cuando la actividad económica se recupera.

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La agricultura fue uno de los pocos sectores que creó empleo formal en el período. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, Misión Productiva describe la situación global como “un intento de estabilización macroeconómica ejecutado con un elevado nivel de daño colateral en la microeconomía urbana”, una caracterización que separa el plano de los agregados macroeconómicos —donde el gobierno nacional exhibe resultados en materia de inflación y equilibrio fiscal— del impacto concreto sobre el tejido productivo y el empleo registrado.

Un congreso para debatir alternativas

El diagnóstico del mercado laboral formal será el eje central del Congreso Productivo para el Desarrollo, que Misión Productiva organiza para el próximo lunes 2 de junio a las 16:00 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El encuentro reunirá a referentes del sector productivo, la academia y el mundo del trabajo para discutir los indicadores relevados y trazar una agenda de desarrollo.

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El evento reunirá voces críticas al rumbo económico del gobierno nacional. Entre los expositores confirmados figura el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una presencia que refleja la participación de sectores de la oposición —incluso de espacios que hasta hace poco integraban el oficialismo— en un espacio de debate sobre política productiva.

El congreso cuenta con el auspicio de cámaras empresarias de peso, como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), lo que le otorga al encuentro un carácter plural que excede el espacio político-académico y suma a actores del sector privado.

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