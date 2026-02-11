El mercado operó ajeno a la inflación: se profundiza la caída del dólar y crece la apuesta por las tasas en pesos

Mientras se profundiza la caída del dólar, gana terreno la apuesta por las tasas de interés.

La inflación de enero fue de 2,9%; algo más alta de lo que se esperaba. Según la consultora Romano Group, con la metodología que no llegó a aplicarse y provocó el alejamiento de Marcos Lavagna del Indec, el dato hubiera sido 2,8% por la diferencia en la ponderación de los productos de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo).

La estadística del primer mes del año era algo que tenían descontados los mercados con uno u otro índice. Tal vez influyan algo más las modificaciones a la reforma laboral, donde se quitó la alícuota sobre Ganancias que pagan las grandes empresas y las ponen en desventaja con los países de la región si se trata de decidir inversiones.

De acuerdo al informe de Aldazabal & Cia, “hacia adelante, la típica estacionalidad más baja en febrero para los precios podría sugerir una desaceleración temporal antes de marzo donde influyen significativamente los aumentos en Educación e Indumentaria. Sin embargo, mediciones privadas de alta frecuencia sugieren que no descendería por debajo del 2,5% dado el impacto del ajuste de tarifas y servicios regulados”.

El reporte agregó que “para 2026, ajustamos nuestra proyección al alza a 24% (desde 20%), dados los últimos registros de inflación por encima de lo estimado. Esperamos que, en el marco de acumulación de reservas, la estrategia del Gobierno siga siendo administrar la liquidez con sesgo restrictivo para mantener la estabilidad cambiaria y de esa forma evitar un traspaso a precios significativo, retomando el sendero de desinflación gradualmente a partir del segundo trimestre”.

Por su parte, el análisis de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini destacó que “la inflación núcleo estuvo en 2,6% desacelerando desde el 3% de diciembre sembrando alguna chance de mejora para los meses posteriores. En materia de precios relativos sigue habiendo una mejora notoria versus el escenario que recibió la administración actual, aunque no ha habido avances entre enero y diciembre. Por lo tanto, con regulados y otros rubros que se clasifican dentro de servicios siendo los más rezagados, la nueva fórmula hubiese tenido mayor impacto en el futuro”.

Y continuó: “De todos modos, estos ajustes que aún se encuentran pendientes aseguran cierta persistencia en la inflación, sin perjuicio de que esta pueda volver a desacelerar. Pero además del pasado, lo que puede comenzar a inquietar es el futuro dado que los pronósticos inflacionarios implícitos en el mercado de bonos continuaron escalando hasta el 1,9% mensual promedio para fin de noviembre, aún con la pronunciada caída en el tipo de cambio, desde fin de enero que hundió al mayorista hasta $1.406, el menor cierre desde el 17 de noviembre. En este escenario cabe preguntarse si las expectativas inflacionarias están equivocadas, si el mercado cambiario lo está, o ambos”.

Los dólares financieros volvieron a cerrar en baja. El MEP perdió 0,4% y cerró en $1.432,89, mientras el contado con liquidación (CCL) cedió 0,2% a 1.477,67 pesos. El “blue” perdió $5 y cerró a 1.425 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 506 millones y el dólar mayorista bajó $10 (-0,7%) a 1.406 pesos. El Banco Central vio la oportunidad y compró USD 42 millones, pero las reservas bajaron USD 91 millones a USD 45.232 porque el dólar tuvo un leve aumento y bajaron las divisas, en particular el yuan, y el oro.

A la vez, los bonos soberanos no se contagiaron del mal clima de Estados Unidos donde los inversores están decepcionados por la estadística de gastos del consumidor que se conocieron ayer y no son optimistas con los datos de empleo que se conocerán hoy. Si bien experimentaron leves alzas, el riesgo país aumentó 3 unidades a 507 puntos básicos.

A la espera de la licitación de Bonos del Tesoro, las LECAP a tasa fija tuvieron subas moderadas que llevaron las tasas a entre 2,6% y 2,7% hasta fin de enero próximo. Mientras el dólar profundiza la baja, la apuesta por las tasas en pesos sigue firme

La Bolsa, que mide el riesgo que los inversores están dispuestos a asumir, operó de menor a mayor. Estuvo un tiempo negativa y el S&P Merval de las acciones líderes finalizó con una suba de 2,8% en pesos y 3% en dólar contado con liquidación (CCL) que volvió a ceder como el resto de las divisas.

A la espera del informe clave del Departamento de Trabajo, los mercados de Estados Unidos aguardaban con alguna tranquilidad lo que se espera que sean datos desfavorables de empleo.

Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York, anoche, en el pre market, subían alrededor de 0,20%, pero también reaccionaba el oro, símbolo del refugio para cubrirse del riesgo, y cotizaba 0,60% arriba a USD 5.061 por onza. Entre los indicadores de Estados Unidos y la licitación de los bonos del Tesoro, los inversores hoy vivirán otra rueda tensa.