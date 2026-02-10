Economía

Antes del debate sobre la reforma laboral, el Gobierno destaca los cambios en el empleo: qué dicen los datos

Tras una caída del trabajo formal marcada, aumenta la modalidad independiente, acompañada de una creciente precarización

La proporción de trabajadores en la informalidad aumentó 0,3 puntos porcentuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la antesala del debate por la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno destacó los cambios en el empleo que ocurrieron en los últimos dos años, pero los datos esconden una creciente precarización y expansión de trabajos de menor productividad.

Desde noviembre de 2023, según se observa en el último informe de la Secretaría de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se perdieron 270.852 puestos asalariados formales, con datos a octubre de 2025. De ese total, 176.908 pertenecían al sector privado, 63.132 al público y 30.812 a casas particulares. En contraposición, la cantidad de monotributistas subió 5,5%, con la incorporación de 112.284 ocupados bajo esa categoría.

A su vez, la proporción de trabajadores en la informalidad aumentó 0,3 puntos porcentuales. En todo el país hay 12.941.000 asalariados distribuidos en 15 grandes ramas de actividad. Al interior, 7.272.000 están registrados, mientras que 5.669.000 trabajan “en negro”. En otras palabras, alrededor de 5,6 millones de personas perciben un salario sin realizar aportes jubilatorios.

En este contexto, el economista Fernando Marull resaltó que de los 400.000 empleos independientes creados en los últimos dos años, casi 93.000 son en la industria y 116.000 en Turismo (Hoteles y Restaurantes).

Empleo independiente/monotributo desde que asumió Milei (Fernando Marull)

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo al respecto a través de su cuenta de X: “El mercado laboral va tomando nuevas formas. Por eso es tan importante lo que se va a votar el 11 de febrero (por la reforma laboral). Pero también nos obliga a mirar los datos de otra manera”.

“Es mayor precarización, por eso hace falta una reforma”, admitió Marull, teniendo en cuenta la caída de los formales asalariados en dichas dos actividades.

No obstante, Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo Sostenible y Curador de Argendata en Fundar, explicó por qué ocurre el fenómeno de creación de empleos independientes en ambos sectores, en un marco de caída de la producción industrial y del consumo en restaurantes.

Según aseguró el especialista, la industria atraviesa un momento muy complejo. Más allá de algunas contrataciones puntuales, el desempeño general es negativo: cerraron algo más de 2.000 empresas industriales y se perdieron cerca de 57.000 empleos asalariados formales.

En la industria se perdieron cerca de 57.000 empleos asalariados formales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Parte de la confusión surge de cómo se define la industria: se trata de la transformación de materia prima en un producto final. Bajo ese criterio, tanto convertir harina en un budín para vender como fabricar aritos en un emprendimiento propio son formas de producción manufacturera, aunque no impliquen una organización fabril típica ni altos niveles de productividad”, precisó.

En la práctica, lo que se observa es un repliegue de las fábricas tradicionales y, en paralelo, un crecimiento de emprendimientos artesanales, que operan a menor escala y con capacidades productivas más acotadas.

Lo que resulta importante tener en cuenta es que, en términos productivos, el empleo asalariado formal en la industria y el independiente dentro de ese mismo ámbito son realidades muy distintas. Este último, afirmó Schteingart, muchas veces se vincula a una lógica de subsistencia y a ingresos más bajos.

En el caso del sector de restaurantes y hoteles, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, se registró una caída de 3% en el nivel de empleo formal.

En cuanto a los motivos de creación de empleo independiente en este rubro, Schteingart señaló que influye el empleo vinculado al delivery por plataformas, aunque no se sabe qué tanto está explicando la dinámica del sector.

Schteingart señaló que influye el empleo vinculado al delivery por plataformas, aunque no se sabe que tanto está explicando la dinámica del sector

“Las estadísticas no son del todo claras: el Indec —a través de la EPH— todavía presenta dificultades para clasificar este tipo de trabajo, y de hecho se venían evaluando cambios metodológicos antes de la salida de Marco Lavagna. Parte del empleo de plataformas puede quedar registrado dentro del rubro restaurantes, por tratarse de reparto de comida, mientras que otra porción podría computarse en transporte o logística. Esa superposición hace que la medición no sea del todo precisa", detalló.

“También podría haber un aumento de pequeños emprendimientos gastronómicos que operan sin registrar a sus trabajadores”, añadió.

