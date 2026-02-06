La industria volvió a caer en diciembre pero cerró 2025 con un crecimiento de 1,6%

Las industrias metálicas básicas crecieron 7,4% en diciembre y 2,7% en el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad industrial volvió a mostrar un retroceso en diciembre, aunque el balance del año terminó siendo positivo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró en el último mes de 2025 una caída interanual del 3,9%, mientras que el acumulado de enero a diciembre cerró con un aumento del 1,6% respecto de igual período del año anterior.

La dinámica mensual también reflejó una leve contracción. De acuerdo con la serie desestacionalizada, la producción industrial mostró en diciembre una variación negativa del 0,1% frente a noviembre.

De esta manera, los datos oficiales muestran que diciembre profundizó una secuencia de variaciones negativas en el tramo final del año. En noviembre, la industria ya había registrado una caída interanual del 8,7%, mientras que en octubre la baja había sido del 2,8%. Con este resultado, el sector cerró el año con un desempeño dispar entre meses, aunque con un saldo anual positivo.

Mayoría de sectores en baja

En términos interanuales, el retroceso de diciembre se explicó por el comportamiento de la mayoría de las ramas industriales. Según el informe, diez de las dieciséis divisiones que componen el índice presentaron caídas respecto de diciembre de 2024.

Diez de las dieciséis divisiones que componen el índice presentaron caídas respecto de diciembre de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los sectores que más incidieron en la baja del nivel general se destacó el complejo automotor. La división “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” registró una caída interanual del 21,6%, siendo la de mayor incidencia negativa en el índice.

También se observaron retrocesos significativos en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una baja del 16,7%; “Maquinaria y equipo”, con una disminución del 14,8%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que cayó 22,4% interanual.

El Indec informó además caídas en “Productos textiles”, que retrocedieron 25,7% respecto de diciembre de 2024; “Productos de caucho y plástico”, con una baja del 18,3%; y “Productos de metal”, que disminuyeron 7,5%. A estos se sumaron descensos en “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-6,6%), “Productos de tabaco” (-7,6%) y “Otro equipo de transporte” (-2,9%).

Las incidencias positivas en diciembre

A pesar del resultado negativo del nivel general, algunas divisiones mostraron un desempeño interanual positivo en el último mes del año. Entre ellas se destacó “Industrias metálicas básicas”, con una suba del 7,4%, que tuvo una incidencia positiva relevante en el índice.

También registraron variaciones interanuales positivas “Madera, papel, edición e impresión”, con un incremento del 4,6%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, que avanzó 4,0%; y “Alimentos y bebidas”, con una suba del 0,8%.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI) general muestra una leve caída interanual en diciembre de 2025, con fuertes descensos en textiles y equipos, mientras madera y minerales crecen levemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo sentido, el informe consignó aumentos en “Sustancias y productos químicos”, que crecieron 1,0%, y en “Productos minerales no metálicos”, con una variación positiva del 0,3%.

Resultados por grandes rubros

Más allá de los números mencionados, hay algunas ramas industriales en particular que vale la pena analizar más a fondo. El rubro de alimentos y bebidas, por ejemplo, mostró en diciembre un crecimiento interanual del 0,8% y cerró el año con un aumento acumulado del 2,1%. En su interior, se destacaron subas en la preparación de frutas, hortalizas y legumbres, productos lácteos y molienda de cereales, mientras que se observaron caídas en carne vacuna, molienda de oleaginosas y bebidas.

La refinación del petróleo registró un aumento interanual del 4,0% en diciembre y acumuló una suba del 2,2% en el año. Según el Indec, dentro de este sector se verificaron incrementos en la producción de gasoil, fueloil y asfaltos.

Por su parte, el bloque de madera, papel, edición e impresión creció 4,6% interanual en el último mes del año y acumuló un alza del 3,8% en el conjunto de 2025. El desempeño estuvo impulsado por la producción de madera y productos de madera y corcho, así como por papel y productos de papel.