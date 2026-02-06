Economía

La industria volvió a caer en diciembre pero cerró 2025 con un crecimiento de 1,6%

El índice de producción industrial manufacturero registró en el último mes del año una baja interanual del 3,9%. Solo seis de 16 ramas de actividad mejoraron en ese período

Guardar
Las industrias metálicas básicas crecieron
Las industrias metálicas básicas crecieron 7,4% en diciembre y 2,7% en el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad industrial volvió a mostrar un retroceso en diciembre, aunque el balance del año terminó siendo positivo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró en el último mes de 2025 una caída interanual del 3,9%, mientras que el acumulado de enero a diciembre cerró con un aumento del 1,6% respecto de igual período del año anterior.

La dinámica mensual también reflejó una leve contracción. De acuerdo con la serie desestacionalizada, la producción industrial mostró en diciembre una variación negativa del 0,1% frente a noviembre.

De esta manera, los datos oficiales muestran que diciembre profundizó una secuencia de variaciones negativas en el tramo final del año. En noviembre, la industria ya había registrado una caída interanual del 8,7%, mientras que en octubre la baja había sido del 2,8%. Con este resultado, el sector cerró el año con un desempeño dispar entre meses, aunque con un saldo anual positivo.

Mayoría de sectores en baja

En términos interanuales, el retroceso de diciembre se explicó por el comportamiento de la mayoría de las ramas industriales. Según el informe, diez de las dieciséis divisiones que componen el índice presentaron caídas respecto de diciembre de 2024.

Diez de las dieciséis divisiones
Diez de las dieciséis divisiones que componen el índice presentaron caídas respecto de diciembre de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los sectores que más incidieron en la baja del nivel general se destacó el complejo automotor. La división “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” registró una caída interanual del 21,6%, siendo la de mayor incidencia negativa en el índice.

También se observaron retrocesos significativos en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una baja del 16,7%; “Maquinaria y equipo”, con una disminución del 14,8%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que cayó 22,4% interanual.

El Indec informó además caídas en “Productos textiles”, que retrocedieron 25,7% respecto de diciembre de 2024; “Productos de caucho y plástico”, con una baja del 18,3%; y “Productos de metal”, que disminuyeron 7,5%. A estos se sumaron descensos en “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-6,6%), “Productos de tabaco” (-7,6%) y “Otro equipo de transporte” (-2,9%).

Las incidencias positivas en diciembre

A pesar del resultado negativo del nivel general, algunas divisiones mostraron un desempeño interanual positivo en el último mes del año. Entre ellas se destacó “Industrias metálicas básicas”, con una suba del 7,4%, que tuvo una incidencia positiva relevante en el índice.

También registraron variaciones interanuales positivas “Madera, papel, edición e impresión”, con un incremento del 4,6%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, que avanzó 4,0%; y “Alimentos y bebidas”, con una suba del 0,8%.

El índice de producción industrial
El índice de producción industrial manufacturero (IPI) general muestra una leve caída interanual en diciembre de 2025, con fuertes descensos en textiles y equipos, mientras madera y minerales crecen levemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo sentido, el informe consignó aumentos en “Sustancias y productos químicos”, que crecieron 1,0%, y en “Productos minerales no metálicos”, con una variación positiva del 0,3%.

Resultados por grandes rubros

Más allá de los números mencionados, hay algunas ramas industriales en particular que vale la pena analizar más a fondo. El rubro de alimentos y bebidas, por ejemplo, mostró en diciembre un crecimiento interanual del 0,8% y cerró el año con un aumento acumulado del 2,1%. En su interior, se destacaron subas en la preparación de frutas, hortalizas y legumbres, productos lácteos y molienda de cereales, mientras que se observaron caídas en carne vacuna, molienda de oleaginosas y bebidas.

La refinación del petróleo registró un aumento interanual del 4,0% en diciembre y acumuló una suba del 2,2% en el año. Según el Indec, dentro de este sector se verificaron incrementos en la producción de gasoil, fueloil y asfaltos.

Por su parte, el bloque de madera, papel, edición e impresión creció 4,6% interanual en el último mes del año y acumuló un alza del 3,8% en el conjunto de 2025. El desempeño estuvo impulsado por la producción de madera y productos de madera y corcho, así como por papel y productos de papel.

Temas Relacionados

IndustriaProducciónActividad económicaBalance anualÚltimas noticiasActividad industrial

Últimas Noticias

El Banco Central sigue comprando dólares: sumó más de USD 300 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió otros USD 51 millones este viernes y las reservas internacionales quedaron cerca de los USD 45.000 millones

El Banco Central sigue comprando

El dólar cerró la semana a la baja y quedó a 10% del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista bajó a $1.432, un mínimo desde el 22 de enero, con importante volumen operado por encima de los USD 500 millones. En el banco Nación cayó a $1.450

El dólar cerró la semana

Juicio por YPF: Argentina presentó una declaración jurada sobre el oro del Banco Central

El documento remitido ante la corte estadounidense expone la postura nacional sobre inmunidad de activos y la negativa a revelar datos sobre resguardo de reservas

Juicio por YPF: Argentina presentó

Carne, autopartes, acero, aluminio y otros puntos clave: cuáles son las definiciones que vendrán sobre el acuerdo comercial

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos sobre comercio e inversiones recíprocas elimina aranceles para miles de productos, pero deja pendientes definiciones clave sobre carne, autopartes, acero y aluminio. Algunas de esas definiciones llegarán en breve, confían las partes

Carne, autopartes, acero, aluminio y

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 1

La programación de las fechas para percibir haberes responde a una segmentación que tiene en cuenta el tipo de prestación y busca otorgar previsibilidad a beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

ANSES: cuándo cobro en febrero
DEPORTES
El director deportivo de Newell’s

El director deportivo de Newell’s habló sobre la versión del posible regreso de Lionel Messi al club en 2027

De héroe en el Celtic a confidente de Cristiano y Messi: las historias detrás del éxito de Henrik Larsson

Una estrella de la Fórmula 1 habló sobre el grupo de WhatsApp que comparten todos los pilotos: “Hay algunas bromas”

La atleta que dejó tres trabajos para ser “la chica de OnlyFans” y sueña con los Juegos Olímpicos: “Mi vida cambió”

Pronóstico del Super Bowl 2026: este será el clima y cómo podría influir en el gran día

TELESHOW
Cami Homs compartió el álbum

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

INFOBAE AMÉRICA

El récord histórico de Miguel

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador

Robots Unitree G1 EDU llegan a aulas peruanas para revolucionar la experiencia universitaria