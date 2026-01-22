Crece la informalidad en Argentina y ya afecta a más de 5,6 millones de personas

Un obrero trabaja sobre el tejado de un edificio en construcción. (Canva)

La informalidad laboral es un problema de larga data en la Argentina y parece estar muy lejos de ceder terreno. Según información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), desde que el gobierno de Javier Milei tomó el mando la proporción de trabajadores que cobran en negro aumentó 0,3 puntos porcentuales.

De acuerdo con el último informe de “cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”, en todo el país hay 12.941.000 asalariados distribuidos en 15 grandes ramas de actividad. Entre ellos, 7.272.000 se encuentran en blanco y 5.669.000 trabajan en la informalidad. Es decir que hay 5,6 millones de personas que cobran un salario, pero no realizan los aportes jubilatorios.

Más allá de los números mencionados, la clave es conocer cómo viene evolucionando el mercado laboral a lo largo de los años. Para tener una referencia, Infobae tomó como punto de partida el momento de asunción del Gobierno actual.

Según las estadísticas del Indec, cuando Milei asumió la presidencia había 13.264.000 asalariados en el país, es decir 320 mil más que en la actualidad. De los más de 300.000 empleos que se perdieron en ese período, 214.000 estaban en blanco y 106.000 en la informalidad. Dicho de otra forma, perdió más terreno la formalidad que la informalidad, lo que explica los 0,3 puntos de diferencia mencionados al inicio de la nota.

Cómo le fue a cada sector

La realidad de cada rama de actividad es diferente. Más allá de lo que muestran los números generales, hay varios rubros que lograron una reducción de la informalidad en los últimos años y algunos lo lograron incluso aumentando la cantidad de trabajadores asalariados.

El mejor ejemplo de esto último es el sector de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que desde que asumió Milei ganó 5 mil asalariados formales y perdió 5 mil informales, lo que le permitió bajar el nivel de empleo en negro unos 0,5 puntos porcentuales. Eso sí, el agro aún está muy lejos de considerarse un rubro con mayoría de trabajadores en blanco. De hecho, pese a la mejora sigue siendo el segundo sector más informalidad del país, con un 66,1% de los empleados asalariados en negro.

Otro rubro de actividad que logró incrementar la base asalariada formal fue la pesca, que sumó 1.000 asalariados en blanco desde diciembre de 2023 hasta hoy y mantuvo estable la cantidad de trabajadores informales. Con eso, la pesca logró una mejora de 0,7 puntos en sus niveles de formalidad. Además, a diferencia del agro, es uno de los rubros que se mantiene en la parte baja de la tabla de informalidad, con sólo el 12,5% de sus trabajadores en negro.

Los otros segmentos que lograron reducir sus niveles de informalidad son la industria manufacturera (-0,7 puntos), el comercio (-0,9 puntos), la intermediación financiera (2%), la minería (-2 puntos), las actividades inmobiliarias (-2,8%) y la rama de “electricidad, gas y agua” (-8,8%).

Del otro lado se encuentran los rubros que tuvieron un incremento de sus niveles de informalidad. El ejemplo más claro es el de la construcción. Desde que asumió Milei, ese sector perdió 61.000 empleados formales y ganó 24.000 informales, lo que repercutió en aumento de 4,7 puntos porcentuales en sus niveles de informalidad. La situación es llamativa, pero lógica, considerando que el Gobierno frenó la obra pública desde el momento que asumió y es justamente la actividad pública la que concentra mayor cantidad de asalariados en blanco en la rama de la construcción.

Con este resultado, la construcción se consolida como la tercera actividad más informal, con un 55,5% de asalariados que no realizan los aportes jubilatorios.

Otro rubro que merece ser analizado es el de “hoteles y restaurantes”, un rubro que roza el 50% de informalidad (el 49,8% de sus trabajadores está en negro). Desde el comienzo del gobierno libertario hasta hoy, los hoteles y restaurantes perdieron 12.000 empleados asalariados formales y sumaron 23.000 en negro. Eso llevó a que su tasa de informalidad creciera 2,8 puntos en ese período.

También aumentaron su tasa de informalidad los sectores “otras actividades de servicios” (1,6 puntos más desde la llegada de Milei), los “servicios sociales y de salud privado” (1,4 puntos), la enseñanza privada (1,1%) y la rama de “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (0,8 puntos).

Por último resta explicar el caso del rubro de “hogares privados con servicio doméstico”. Los números oficiales indican que ese es el rubro más informal de todos, con un 70,9% de los trabajadores en negro. Durante la actual gestión, ese sector perdió 23 mil empleos formales y 54 mil informales, con lo que la variación de una punta a la otra fue prácticamente nula.

Crece el cuentapropismo en el país

En base al informe del Indec, la consultora Equilibra señaló que los puestos de trabajo totales de la economía crecieron 1,8% interanual (i.a.) en el tercer trimestre de 2025, alcanzando los 22,7 millones de trabajadores. “Al igual que sucedió en los últimos trimestres, los puestos asalariados registrados no crecieron (0% i.a.), por lo que el incremento se explica exclusivamente por el alza del cuentapropismo (+5,2% i.a.) y los asalariados informales (+2,8% i.a.). Incluso al interior de los asalariados registrados, se observa una caída de 0,2% i.a. de los puestos del sector privado, compensada por la expansión de los públicos (+0,6% i.a.)“, señalaron los especialistas.

En la misma sintonía, los especialistas remarcaron que en los últimos dos años la economía viene mostrado una dinámica sectorial heterogénea con mayor empleo, pero más precario. “En la comparación contra el 3T-23 (previo a la asunción de Milei), la producción (valor agregado bruto) del 3T-25 se mantuvo estable (0%) pero los puestos de trabajo crecieron 1,8% en dicho lapso. Por ende, se observó una caída de la productividad por puesto de trabajo (mayor cantidad de puestos para igual nivel de actividad), como consecuencia de que en dicho lapso cayeron 2,0% los puestos de trabajadores asalariados formales (de mayor productividad) y se reemplazaron por cuentapropismo (+7,2%) y asalariados no registrados (+4,2%)”, apuntaron.