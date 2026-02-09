Economía

Uruguay gasta USD 500 por persona al año en bienes argentinos, más que Brasil, EEUU o China

Medido por habitante, el intercambio con el país vecino supera ampliamente al de los grandes mercados. Cuánto compran per capita otros destinos comerciales de la Argentina

Alimentos, bebidas y derivados del complejo agroindustrial concentran buena parte de las exportaciones argentinas hacia el país vecino (CIU)

El vínculo comercial entre la Argentina y Uruguay es uno de los más estables de la región. La cercanía geográfica, la integración productiva y la complementariedad entre ambas economías convirtieron al mercado uruguayo en un destino relevante para las exportaciones de bienes argentinos.

A pesar de que la Argentina exporta bienes -y, sobre todo, granos- a varios destinos del mundo, Uruguay es el principal destino de las exportaciones nacionales medido en términos per cápita. Esto quiere decir que el país vecino gastó, en promedio, unos USD 526 por habitante en 2024 en productos argentinos, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Entonces, mientras los grandes socios comerciales como Brasil, China y los Estados Unidos concentran el grueso de las exportaciones argentinas en términos absolutos, el dato per cápita revela una dinámica diferente, ya que el vínculo con Uruguay resulta mucho más estrecho cuando se mide el gasto promedio por persona.

Cuidar el vecindario

Esta diferencia, resalta la BCR, destaca el rol estratégico de los mercados vecinos, ya que sostienen una demanda firme y promueven una integración comercial profunda, más allá del tamaño de su población. Además, a pesar de no ubicarse entre los cinco principales destinos por monto total, el valor per cápita exportado (USD 526) se ubica un 33% por encima del promedio del período 2019-2023.

Parte de esta dinámica se explica por factores estructurales. La proximidad logística, la estabilidad del mercado uruguayo y la afinidad en los patrones de consumo favorecen un flujo comercial sostenido.

Por caso, el componente agroindustrial ocupa un lugar central en esa relación. De acuerdo con la BCR, una porción significativa de las exportaciones argentinas hacia Uruguay corresponde a alimentos, bebidas y productos derivados del complejo agroindustrial, lo que le otorga al intercambio un carácter estructural y poco expuesto a vaivenes coyunturales.

La cercanía logística y la afinidad en los patrones de consumo sostienen un flujo comercial estable entre la Argentina y Uruguay

A diferencia de otros mercados, donde predominan operaciones concentradas en pocos productos o compras puntuales, y, sobre todo, agroindustriales, Uruguay absorbe una canasta diversificada de bienes de origen agroindustrial argentino. Harinas, aceites, alimentos elaborados y materias primas forman parte del núcleo del comercio bilateral.

Ranking de exportaciones per cápita

Detrás de Uruguay aparece Chile, con exportaciones argentinas cercanas a USD 340 por habitante. Más abajo se ubican Paraguay y Suiza, ambos con valores en torno a USD 190 per cápita, mientras que Países Bajos completa el top cinco con más de USD 95 por persona. En este último caso, el posicionamiento se explica en gran medida por su rol logístico como puerta de entrada y redistribución de mercancías hacia Europa.

En contraste, los destinos con grandes poblaciones muestran cifras per cápita considerablemente más bajas. Aunque Brasil lidera el ranking de exportaciones totales, el volumen se distribuye entre más de 220 millones de habitantes, lo que reduce el indicador a USD 62 por persona.

En los Estados Unidos, el gasto promedio baja a USD 19 por habitante, mientras que en China alcanza apenas USD 4. India, otro socio relevante para la Argentina, presenta un nivel similar, con cerca de USD 3 per cápita. El contraste evidencia que el tamaño del mercado no siempre se traduce en una relación comercial intensa a nivel individual.

En este punto, las exportaciones agroindustriales representan más de la mitad de la canasta exportadora argentina. En este segmento, Chile aparece como el principal destino per cápita, con un valor cercano a USD 107 por habitante, seguido por Uruguay, con USD 101. Según la BCR, el 31% de las exportaciones argentinas a Chile durante 2024 correspondió a productos agroindustriales, proporción que alcanzó el 20% en el caso de Uruguay.

Chile, segundo en el ranking general per cápita, mantiene un perfil similar al de Uruguay. Su demanda de productos argentinos responde tanto al consumo cotidiano como a la provisión de insumos para la industria local.

Otros destinos relevantes, como Vietnam —que importa productos argentinos por unos USD 31 per cápita—, reflejan la diversificación geográfica del comercio exterior argentino, aunque con valores todavía muy por debajo de los mercados sudamericanos más integrados.

En tanto, los grandes mercados asiáticos, como China e India, continúan entre los principales socios en términos absolutos, aunque con una demanda per cápita baja, condicionada por la magnitud de sus poblaciones.

