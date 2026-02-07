No esperaron el acuerdo: en 2025 las exportaciones argentinas a EEUU registraron un récord histórico

El comercio total entre ambos países fue el segundo más alto de la serie histórica y el superávit alcanzó valores máximos (Reuters)

En la antesala de la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos, el comercio bilateral mostró cifras inéditas. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones argentinas al mercado estadounidense alcanzaron en 2025 un récord histórico de USD 8.338 millones, lo que implicó un crecimiento cercano al 29% interanual y un nivel casi 25% superior al máximo previo, registrado en 2022.

El desempeño exportador se dio en un contexto de fortalecimiento del vínculo económico entre ambos países. Este miércoles 5 de febrero se concretó la firma del acuerdo bilateral, que había sido anunciado en noviembre de 2025. De acuerdo con Cancillería, se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos específicos en materia de inversiones.

Al último dato disponible, correspondiente al 30 de septiembre de 2025, Estados Unidos se consolidó como el principal origen de inversión extranjera directa (IED) en Argentina. Según cifras del Banco Central, representa el 18% del stock total de IED, con una posición superior a los USD 32.000 millones.

El intercambio comercial

En paralelo al récord exportador, el intercambio comercial total entre ambos países fue el segundo más alto de la serie histórica, mientras que el superávit bilateral alcanzó valores máximos. Durante 2025, Estados Unidos se mantuvo como el tercer destino de las exportaciones argentinas y como el tercer origen de importaciones, detrás de Brasil y China.

El principal motor del crecimiento exportador hacia Estados Unidos fue el complejo petrolero-petroquímico. Según el relevamiento de la BCR, las exportaciones de combustibles y energía registraron un incremento de más del 68% en la comparación entre 2025 y 2024. Como resultado, el rubro explicó el 47% del total de las exportaciones argentinas a Estados Unidos durante el último año, una participación que no se observaba desde 2005.

Este cambio en la composición de las ventas externas marcó un punto de inflexión en la relación comercial bilateral, con una mayor gravitación de los productos energéticos dentro del flujo exportador. El desempeño del sector permitió compensar otros rubros con menor dinamismo y consolidar el récord histórico en valores absolutos.

El nuevo acuerdo comercial

En este escenario se inscribe la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos. Según destacó Cancillería en su comunicado oficial, el entendimiento contempla la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos, lo que apunta a mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense y ampliar el volumen de exportaciones argentinas. En el mismo marco, Argentina asumió el compromiso de eliminar las licencias de importación o aplicar licencias automáticas para los productos provenientes de Estados Unidos.

Desde el Gobierno señalaron que el acuerdo no se limita al intercambio de bienes. “El entendimiento incorpora compromisos que abarcan el comercio de bienes, las inversiones y nuevas disciplinas vinculadas al comercio digital”, indicaron desde Cancillería al anunciar la firma. En ese sentido, el texto prevé un marco para las operaciones vinculadas a startups, fintechs y empresas tecnológicas, con el objetivo de facilitar las transacciones y la inversión en estos sectores.

El entendimiento firmado prevé la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y compromisos en inversiones y comercio digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los ejes del acuerdo está vinculado al financiamiento. A través de organismos como el Eximbank y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), se buscará respaldar proyectos de inversión estadounidense en sectores considerados estratégicos para la Argentina, en articulación con el sector privado norteamericano.

En paralelo al acuerdo comercial, ambos países firmaron el Marco Estratégico para fortalecer cadenas de suministro en minerales críticos. Este instrumento establece, entre otros puntos, el compromiso de identificar proyectos prioritarios de manera conjunta y facilitar su financiamiento en un plazo de seis meses.

La minería ocupa un lugar relevante dentro de la relación bilateral. En 2025, Estados Unidos fue el segundo socio comercial del sector minero argentino, solo por detrás de Suiza. De acuerdo con la BCR, explicó cerca del 18% del total exportado por la Argentina en minería, con un crecimiento interanual superior al 25%.

Dentro de este segmento, el complejo litio tuvo un rol destacado. Cerca del 10% de las exportaciones argentinas de litio tuvieron como destino Estados Unidos en 2025, lo que lo posicionó como el segundo mercado más relevante para este complejo, según datos de la Secretaría de Minería. Además, entre 2020 y 2023, Argentina abasteció el 47% de las importaciones de litio de Estados Unidos, de acuerdo con información del Servicio Geológico estadounidense (USGS).

El conjunto de estos datos muestra que el récord histórico de exportaciones a Estados Unidos no fue un hecho aislado, sino que se produjo en un marco de mayor integración económica y de fortalecimiento de los flujos comerciales y de inversión. En la previa de la entrada en vigencia del nuevo acuerdo bilateral, el desempeño exportador de 2025 dejó cifras máximas tanto en valores como en participación sectorial, con la energía y la minería como protagonistas del vínculo comercial entre ambos países.