La primera Ferrari eléctrica sorprende por su nombre y por tener mandos analógicos: cuándo empiezan las primeras entregas

Ferrari mostró detalles de su primer modelo 100% eléctrico que se empezará a entregar para fin de 2026 a los clientes. (Ferrari Spa)

Ferrari anunció oficialmente el nombre y las primeras características de su primer modelo 100% eléctrico, cumpliendo la promesa realizada en 2021 de lanzar un vehículo de estas características en 2026. El anuncio se produce en un momento en el que el crecimiento de la movilidad eléctrica avanza con menor velocidad de la esperada, lo que lleva a varios fabricantes globales a revisar sus estrategias y a priorizar los modelos híbridos frente a los completamente eléctricos.

El nuevo modelo llevará el nombre de Ferrari Luce. El nombre, que significa “luz” o “iluminación” en italiano, simboliza la visión de futuro de la compañía y su voluntad de renovar la estrategia de nomenclatura en la gama del Cavallino Rampante. El comunicado de la compañía difundido desde Maranello, Italia, subraya que el lanzamiento se mantiene programado para la segunda mitad de 2026, en línea con el cronograma anunciado en 2021 por Benedetto Vigna, director ejecutivo de Ferrari. La producción se realizará en una nueva planta dedicada que la firma está terminando en su sede italiana.

El directivo explicó que Ferrari Luce tendrá con un sistema de propulsión desarrollado internamente, baterías de alto rendimiento y materiales ultralivianos. Según aseguró Vigna el vehículo eléctrico mantendrá la experiencia de conducción y las prestaciones que caracterizan a los modelos de Ferrari.

Un primer plano revela el elegante diseño del tablero que muestra el logo de su nombre "Luce". El primer Ferrari 100% eléctrico.(Ferrari Spa)

“Nuestros ingenieros han dedicado años a lograr que la respuesta del motor, la gestión de la energía y el sonido sean fieles al ADN de la marca”, dijo el CEO, quién añadió que el proyecto “es mucho más que un desafío técnico: representa una nueva era para Ferrari”.

El vehículo tendrá más de 800 caballos de potencia, una autonomía superior a los 600 kilómetros en ciclo WLTP, y un sistema inteligente de gestión de energía desarrollado específicamente para preservar la performance a lo largo del tiempo. Ferrari dice que la plataforma eléctrica permitirá una distribución de peso optimizada y un centro de gravedad bajo, aspectos considerados fundamentales para los deportivos de la marca. Además, el sistema de sonido será una de las innovaciones destacadas: la compañía ha trabajado en recrear una experiencia auditiva única, basándose en el diseño de sus motores tradicionales.

Uno de los aspectos destacados de Luce es la presencia de controles físicos y botones mecánicos, en contraposición a la tendencia de los vehículos eléctricos a depender de grandes pantallas táctiles. La marca apostó por una interfaz que prioriza la tactilidad y la claridad, inspirada en los deportivos clásicos y en los autos de Fórmula 1 de la marca italiana.

Un primer plano revela el volante multifunción, el panel de instrumentos digital y la pantalla multimedia direccionable del Ferrari Luce. (Ferrari Spa)

Los controles del volante se organizan en módulos analógicos y el volante, fabricado en aluminio 100% reciclado, representa el icónico volante Nardi de los años 50 y 60. Según el comunicado, “el volante está compuesto por 19 piezas mecanizadas mediante CNC y es 400 gramos más ligero que un volante Ferrari estándar”.

La llave, fabricada en vidrio Corning® Fusion5®, incorpora una pantalla E Ink que solo consume energía al cambiar de color. Al insertarla en su base, se activa una secuencia lumínica coordinada con el tablero y el panel de control, marcando el inicio del viaje con un ritual que, según Ferrari, “refleja la tradición de ofrecer una experiencia profundamente emocionante al conducir”.

El vehículo tiene tres pantallas principales: el cuadro de instrumentos del conductor, el panel de control y el panel trasero. El cuadro de instrumentos, situado en la columna de dirección, se desplaza con el volante e incorpora dos pantallas OLED superpuestas que ofrecen gráficos de alta nitidez y colores vibrantes. El panel de control central se puede orientar hacia el conductor o el pasajero gracias a una articulación esférica, y cuenta con un apoyabrazos ergonómico para facilitar su uso.

El interior también introduce innovaciones como la palanca de cambios fabricada en vidrio Corning® Fusion5®, donde se emplearon láseres de alta precisión para grabar gráficos. El multigráfico integrado en la pantalla central es un elemento de microingeniería que combina funciones de reloj, cronógrafo, brújula y control de lanzamiento, con transiciones animadas que evocan a los cronógrafos mecánicos clásicos.

Un primer plano del volante de un Ferrari muestra el selector Manettino en la posición "Dry" y el control de los limpiaparabrisas, destacando la avanzada ergonomía y funcionalidad del interior de su primer vehículo eléctrico (Ferrari Spa)

El uso de materiales responde a criterios de durabilidad y autenticidad. El aluminio, empleado por su idoneidad para el mecanizado de precisión y su resistencia, es una aleación 100% reciclada tratada mediante procesos de anodización de última generación. El resultado es una microestructura celular hexagonal ultrafina que confiere resistencia y una textura refinada, mientras que el vidrio Corning® Fusion5® garantiza visibilidad y resistencia a los arañazos.

El enfoque en la reducción de la carga cognitiva del conductor se inspira en la simplicidad de los relojes analógicos y busca que la información esencial se obtenga de un vistazo y que la atención se mantenga en el camino. Por eso los gráficos de las pantallas evocan la claridad de los instrumentos Veglia y Jaeger de los años 50 y 60, integrando el legado relojero en la experiencia de usuario.

Según el cronograma oficial, el lanzamiento por etapas del Luce que comenzó en octubre de 2025 en el edificio e-building de Ferrari en Maranello, la última fase del lanzamiento, centrada en la presentación del exterior, tendrá lugar en Italia en mayo de 2026.

Pocos días después de visitar el Salón de Detroit, el CEO global de Stellantis, Antonio Filosa, anunció que el grupo asumirá un costo de USD 26.000 millones en el cambio de estrategia que cancela proyectos de electromovilidad y redirecciona recursos a vehículos híbridos. REUTERS/Rebecca Cook

El escenario para la movilidad eléctrica

De acuerdo con datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), la cuota de mercado de autos eléctricos puros en Europa creció solo un 2% durante el último año, mientras que los modelos híbridos experimentaron un incremento del 8%.

El pasado sábado, Stellantis, empresa que nuclea a Fiat-Chrysler y Peugeot Citroën y está compuesta por 14 marcas (Ferrari queda afuera de esta lista), anunció que la compañía asumirá un costo de unos USD 26.000 millones en un redireccionamiento de sus proyectos de electromovilidad. La anterior gestión de la compañía (Carlos Tavares), “sobreestimó el ritmo de la transición energética y planificó una estrategia que superó la demanda por los EV”, admitió Filosa.

A pesar de este cambio de situación y de la decisión de la Unión Europea de permitir la fabricación y venta de automóviles con motores de combustión interna más allá de 2035 (límite original que se modificó a fin de año pasado), la decisión de Ferrari mantiene el compromiso de la marca con la innovación, aunque llega en un escenario internacional que muestra signos de cautela en la transición hacia vehículos totalmente eléctricos.

En ese contexto, la marca italiana enfatizó que su estrategia no implica abandonar los motores tradicionales ni los híbridos. El comunicado sostiene que el lanzamiento del modelo eléctrico sumará una nueva opción a la gama, pero que los motores V6, V8 y V12 —en versiones tanto híbridas como a combustión— seguirán siendo parte del portafolio de la marca. “Ferrari deberá, como siempre, ofrecer lo mejor de cada mundo a sus clientes”, expresó Vigna en el texto oficial.