La apuesta de una verdulería en el conurbano: frutas y verduras de hoy, a precios de ayer

Precios aún más nostálgicos de la verdulería argentina (Reuters)

Una nueva verdulería apuesta a revolucionar el comercio minorista en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, a caballo entre los partidos de 3 de Febrero y San Martín, al oeste del conurbano bonaerense.

El comercio anunció su inauguración para este sábado con una lista de precios aparentemente congelados en el tiempo, propios de otra época, ya no solo este año o unos pocos anteriores.

Bajo la premisa de “precios de 2020”, el local ofrece productos básicos de la canasta alimentaria, como papa, tomate, cebolla y pepino, a 100 pesos el kilo, según informó la Agencia Noticias Argentinas, que precisó que el comercio está ubicado en Avenida Eva Perón 9415 (Ruta 8), a escasos 100 metros del Hospital Bocalandro.

La estrategia de apertura apunta al volumen de venta con valores nominales irrisorios para el contexto inflacionario actual, aunque a menudo algunos locales atraen con grandes descuentos en algunos productos a clientes apostando a que también compren otros productos y se hagan clientes del lugar. También a $100, pero en este caso por unidad, se ofrecen “ajo grande” y el atado de rúcula.

Productos destacados

La lista de oferta destacadas incluye también los siguientes productos:

A $500: El kilo de naranja, zapallito o berenjena.

A $750: El kilo de zanahoria.

A $999: El kilo de banana premium, manzana deliciosa, pera, batata, morrón o palta chilena (unidad). También ofertan 3 choclos por ese valor.

Frutas de estación: La uva, ciruela, limón y manzana verde se ubican en $1.500 el kilo, mientras que el durazno y el pelón cotizan a $1.999.

Piezas enteras: Tanto la sandía como el melón rocío de miel se venden a $1.999 por unidad.

Para quienes buscan comprar al por mayor, el comercio ofrece la bolsa de cebolla a $6.999 y la bolsa de papa nueva a $8.999.

Los precios de los alimentos, y en particular los de frutas y verduras, están sujetos a una muy alta “estacionalidad” y además tienen una fuerte variación según el poder adquisitivo de la zona en que se ofrecen, algo que a menudo también se vincula con la calidad y variedad ofrecidas.

En cualquier caso, los precios difundidos difieren mucho de los precios promedio oficiales informados por el reciente informe del Indec, sobre la inflación minorista de diciembre 2025.

Los precios del Indec

Foto de archivo - Una persona cuenta billetes de pesos argentinos en una verdulería en Buenos Aires, Argentina, Mayo 11, 2024. REUTERS/Irina Dambrauskas

Allí, en una lista que precisa los precios promedios de unos 60 bienes de consumo masivo, el último informe del “Índice de Precios al Consumidor” (IPC) de la agencia estadística oficial lista los siguientes precios promedios verificados a lo largo de diciembre (los datos de enero se difundirán el próximo martes).

El Indec consignó allí, por caso, que el precio promedio del kilo de limón era de $4.697 el kilo, el de naranja de $984,23, el de la papa $842,73, el de la cebolla $849,14 y el del tomate “redondo” $1.554 el kilo.

En tanto, el kilo de la batata promediaba en el último mes del año pasado los $1.607 el kilo, el de la manzana “deliciosa” $2.419 y el de la banana $2.020,35 el kilo.

Habrá que ver en qué medida los precios “retro” o nostálgicos, asociados a 2020, año en que la población argentina vivió durante extensos períodos en cuarentena, debido a la pandemia de coronavirus, logran atraer suficiente clientela y generar, a la vez, suficientes recursos para que la apuesta se mantenga y haga verdad comercial que “lo viejo funciona”.

Con información de Noticias Argentinas