“Lo compré por Amazon y pagué USD 50”: el traje importado de Bullrich que reavivó la polémica por el precio de la ropa

En medio de la discusión pública por el precio de la indumentaria, la senadora explicó el origen y valor de su atuendo formal en una entrevista televisiva. Previamente, el ministro Caputo había mostrado un saco también comprado en el exterior

Lo declaro en una entrevista con Luis Majul

En medio de la discusión pública por el precio de la ropa —reavivada días atrás por declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las prendas que él usa y dónde las compra— la senadora Patricia Bullrich aportó un nuevo episodio al debate al revelar que el traje azul Francia que lucía lo había comprado por Amazon por una suma que osciló entre USD 40 y USD 50.

La declaración de Bullrich se dio en el marco de una entrevista concecida a LN+, donde el tema surgió de manera informal a partir de una comparación y comentarios sobre la indumentaria que usan figuras públicas.

Bullrich describió el traje que mostró en pantalla como una prenda que había sido adquirida por ella en el extranjero. Señaló que se trataba de una compra que había hecho en Estados Unidos, que el valor fue bajo según su percepción personal y que la había conseguido a través de la plataforma de comercio electrónico internacional. En sus palabras, la prenda le resultó “barata y linda”, y explicó que la había solicitado por Amazon.

Ante la consulta del periodista sobre la marca de la prenda, la senadora no tuvo inconvenientes en sacarse el saco y fijarse en la etiqueta. “Le Suit. Cuarenta o cincuenta dólares el traje”, dijo, para luego remarcar que “es barato y lindo” y que la había adquirido por la conocida plataforma de comercio online. A valor del dólar hoy, representan unos $75.000, un valor muy económico para tratarse de un traje, ya que en la Argentina las dos piezas arrancan desde $300.000 (en una marca de shopping de las accesibles).

Patricia Bullrich contó que compra
Patricia Bullrich contó que compra su ropa en Amazon (Captura de video)

Al consultar los valores de las prendas en Amazon, Infobae pudo corroborar la existencia de ese modelo de traje pero a un costo que roza los USD 100. Sin embargo, suele ocurrir que, dependiendo el talle y el color, los precios de un mismo modelo varíen considerablemente.

Le Suit no es una marca muy conocida a nivel mundial como otras casas de moda internacionales, pero sí tiene una presencia estable en el mercado de ropa formal femenina, especialmente a través de plataformas como Amazon y tiendas online. Es una marca que produce trajes y conjuntos formales para mujeres, con énfasis en la sastrería clásica.

Captura de pantalla de Amazon
Captura de pantalla de Amazon mostrando un traje de mujer Le Suit azul crepúsculo con precio y opciones de compra (.)

La intervención de Bullrich se produjo en un periodo en el que el tema de los costos de la ropa ocupó un lugar central en la agenda pública debido a los comentarios previos del ministro Caputo. En una entrevista anterior en el mismo canal, Caputo había señalado que las prendas que él usa son de marcas extranjeras y que las había adquirido fuera del país. Específicamente, mencionó Massimo Dutti como la marca de un saco de traje que llevaba y explicó que lo había comprado hace más de 10 años en Estados Unidos.

Caputo señaló que no solía comprar ropa en la Argentina y que la marca de su traje provenía del exterior. Dijo que Massimo Dutti era una casa de moda que consideraba “relativamente buena y barata” y que el saco que llevaba puesto venía de ese origen. La marca forma parte del grupo español Inditex, empresa global que maneja varias marcas internacionales, entre ellas, Zara.

La declaración de Caputo sobre su saco importado y su postura de no comprar ropa en el mercado local formó parte de un intercambio más amplio en el que el ministro cuestionó las políticas de protección a la industria textil nacional. En ese marco, dijo que consideraba que los altos precios de la indumentaria eran un problema y que su experiencia personal con marcas extranjeras había sido distinta a la que enfrentan los consumidores en el país. Las palabras del funcionario generaron comentarios de representantes del sector textil nacional, algunos de los cuales manifestaron su descontento por las críticas a la industria argentina.

En respuesta a las declaraciones del ministro, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, expresó su “tristeza” y su sorpresa por los comentarios sobre el sector y por el hecho de que un funcionario de alto rango hablara de adquirir prendas en el extranjero con términos como si fuera una crítica implícita al mercado local.

