Caputo reveló qué marca de ropa extranjera usa: cuánto cuestan las prendas

El ministro de Economía, Luis Caputo

Luego de criticar a los empresarios textiles por los altos precios de la ropa y asegurar que nunca compró prendas en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó una de las marcas importadas que usa desde hace muchos años y que en la actualidad no tiene presencia en el país. Las declaraciones surgen en medio de la crisis en el sector, en gran medida, por la apertura de importaciones.

“Este saco es de Massimo Dutti, confirma lo que te dije. Lo compré en Estados Unidos. Debe tener 15 años seguro, así que ni me acuerdo el precio. Pero es una casa relativamente buena y barata”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en LN+.

Con fecha de fundación en 1985, Massimo Dutti es una marca de moda española que pertenece al Grupo Inditex, propietario también de Zara, Pull&Bear, Bershka, entre otras. Dentro del conglomerado, es vista como la más sofisticada o “premium”. Hoy tiene alrededor de 643 tiendas en más de 78 mercados.

En lo que respecta a los precios que maneja la firma, se puede encontrar un saco de traje, con tejido principal 100% lana, a 199 euros ($339.812 al tipo de cambio publicado por el BCRA). El pantalón correspondiente tiene un precio de 89,95 euros ($153.599). Un conjunto de traje un tanto más costoso asciende en total a casi 400 euros ($683.040).

En tanto, las camisas formales de algodón rondan los 60 euros ($102.456), al igual que los jeans. Por su parte, las remeras tienen un costo cercano a los 40 euros ($68.304).

En el caso de los sweaters, los valores son más variados y van desde los 40 a 80 euros ($68.304 a $136.608), dependiendo el tipo de lana o si es mezcla. Un abrigo con descuento del 50% asciende a 119 euros ($203.204).

Como referencia, en la marca francesa Daniel Hetcher, con presencia en Argentina y similar en estilo, se puede encontrar un saco de traje, de material principalmente poliester, a $439.999 (con 32% de descuento). El pantalón que completa el conjunto, rebajado al 30% vale $139.999.

Las camisas de algodón, con hasta 40% de descuento, van desde los $90.000 a $135.000, mientras que los jeans se acercan a los $130.000, con 32% off.

Con rebajas similares, los sweaters oscilan en un rango de entre $83.999 y $118.999. Los materiales principales en los más económicos son Nylon y Viscosa y en los más costosos, poliester y acrílico. Se pueden encontrar algunos 100% algodón.

Cabe recordar que Caputo afirmó: “El sector textil es también un caso emblemático de un sector que ha sido protegido durante muchísimos años, con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo”.

El proteccionismo “es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

“Entonces, convengamos que las 150.000 familias que trabajaban en esto no es que sean millonarias ni que le hayan dado un impulso impresionante al país. O sea, los que se beneficiaron fueron los dueños, que los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho”, dijo el ministro.

“Si vos pagás cinco dólares una remera en vez de 50, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa. Entonces, irás a comer afuera, te tomarás un helado y esos recursos se destinarán a otras industrias”, consideró.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), manifestó “desilusión y tristeza” por las declaraciones del ministro y expresó su malestar frente a la actitud de “un cargo tan relevante como el de un ministro de Economía, que se pronuncia con sarcasmo al afirmar que no compra ropa en Argentina, sino en el exterior”.

Según detallan desde la Fundación Pro Tejer, cerca del 50% del valor de una remera corresponde a impuestos. Otro 30% del precio final se explica por los alquileres de los locales y el costo financiero. En tanto, alrededor de un 12% se destina a logística, marketing y márgenes de rentabilidad, mientras que el 8% restante queda en manos de la industria.