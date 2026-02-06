ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 0

ANSES fija el pago para DNI terminado en 0 el 9 de febrero de 2026 para jubilaciones, pensiones y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para febrero de 2026, estableciendo las fechas específicas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Quienes tengan el DNI terminado en 0 acceden a sus haberes y asignaciones en fechas determinadas para cada prestación.

Fechas de pago para jubilaciones y pensiones

De acuerdo con el cronograma oficial, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 0 cobran el 9 de febrero de 2026. Para aquellos que perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminado en 0 y 1, la fecha asignada es el 23 de febrero. Este esquema responde a la organización habitual de ANSES, que escalona los pagos para facilitar la atención y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

El calendario para el resto de las terminaciones de DNI sigue un orden progresivo, contemplando también los feriados y fines de semana para evitar demoras en el acceso a los fondos. ANSES establece este tipo de cronograma para todas sus prestaciones, incluyendo pensiones no contributivas y asignaciones familiares.

Pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo

Para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, el pago correspondiente a febrero 2026 para DNI terminados en 0 también se realiza el 9 de febrero. Así lo especifica el calendario oficial, que detalla una fecha diferente para cada terminación de documento y mantiene el mismo esquema de escalonamiento que en jubilaciones y pensiones.

La AUH y las asignaciones familiares representan uno de los instrumentos centrales de ANSES para la protección social en Argentina, cubriendo a millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El cronograma se difunde con antelación para facilitar la planificación de los hogares beneficiarios.

Fechas para la Asignación por Embarazo (AUE)

En el caso de la Asignación por Embarazo (AUE), el pago para quienes tienen DNI finalizado en 0 se realiza el 10 de febrero. Este beneficio, dirigido a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social, sigue también una organización por terminación de DNI, lo que permite un acceso más ordenado a los fondos.

El resto de las terminaciones de documento acceden al cobro en días sucesivos, respetando la misma lógica de escalonamiento que en el resto de las prestaciones. Las fechas exactas pueden consultarse en la web oficial de ANSES o a través de las oficinas del organismo.

Pagos de la Asignación por Prenatal y Maternidad

El calendario de Asignación por Prenatal y Maternidad también se divide según la terminación del DNI. Para DNI terminados en 0 y 1, el pago se concreta el 11 de febrero. La prestación por maternidad, en tanto, se abona a todas las terminaciones de documento en el período que va del 11 de febrero al 12 de marzo, de acuerdo con la información oficial.

Este beneficio tiene como objetivo acompañar económicamente a las trabajadoras registradas durante el embarazo y el período posnatal, y se otorga bajo la misma modalidad de pago escalonado.

Pensiones No Contributivas y otros beneficios

Para quienes perciben pensiones no contributivas y tienen DNI terminado en 0 y 1, el pago correspondiente se efectúa el 9 de febrero. Las asignaciones familiares de estas pensiones se abonan a todas las terminaciones entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.

En el caso de los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción, ANSES establece un rango de fechas: desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo, sin distinción por terminación de documento.

La prestación por desempleo se paga del 24 de febrero al 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día, según el cronograma publicado en medios especializados y en la web oficial del organismo.

Cómo consultar el calendario completo

La consulta sobre las fechas precisas de pago puede realizarse en el sitio oficial de ANSES, por teléfono o en las delegaciones habilitadas a lo largo del país. Se recomienda verificar regularmente el calendario, ya que pueden producirse modificaciones ante feriados, paros bancarios o situaciones excepcionales.

El cronograma de pagos de ANSES es una herramienta esencial para la organización económica de millones de personas en Argentina, incluidas familias, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. El organismo actualiza periódicamente la información y notifica cualquier cambio relevante a través de sus canales oficiales y los principales medios de comunicación.