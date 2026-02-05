Economía

En enero hubo un “boom” de créditos en dólares y un tímido repunte del financiamiento en pesos

El crédito al sector privado inició 2026 con comportamientos dispares. Hubo una mayor cautela en los préstamos a hogares y una reconfiguración de la demanda por parte de empresas

El crédito en dólares mostró
El crédito en dólares mostró un aumento superior a 7% en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito al sector privado inició 2026 con una dinámica dispar. En enero se registró un fuerte crecimiento del financiamiento en dólares, mientras que el crédito en pesos mostró una suba moderada, en un contexto marcado por cambios en las tasas y por la evolución reciente de la morosidad. Así se desprende de un análisis de la consultora Equilibra, elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según el relevamiento, el crédito privado en pesos avanzó 0,8% real mensual en enero, mientras que el financiamiento en dólares aumentó 7,7% real en el mismo período. “Tras el fuerte repunte en el cierre de 2025, el crédito al sector privado comenzó el año con una dinámica mixta. Mientras el financiamiento en pesos muestra cautela, el segmento en dólares consolida su expansión”, señaló Equilibra en su informe.

Créditos en pesos: suba acotada

El financiamiento en moneda local mostró en enero un crecimiento real moderado, con diferencias marcadas entre empresas y hogares.

En el segmento empresas, el crédito se orientó principalmente hacia documentos a sola firma, que registraron una suba de 6,8% real respecto de diciembre de 2025. Este comportamiento estuvo asociado al aumento de las tasas en otras líneas de corto plazo, en particular los adelantos en cuenta corriente.

Las líneas en pesos para
Las líneas en pesos para empresas mostraron comportamientos dispares en enero, con un mayor uso de documentos a sola firma frente a la caída de los adelantos. (IMSS)

Los adelantos, en tanto, mostraron en enero una caída real mensual de 4,7%, según el monitor de préstamos en pesos. En diciembre de 2025 habían exhibido una suba significativa, lo que refuerza el cambio de composición del financiamiento empresario al inicio del año.

En el caso de las familias, el desempeño fue más débil. Equilibra indicó que “los hogares profundizaron su contracción ya vista en diciembre de 2025”. En particular, el crédito con tarjetas cayó 1,2% real mensual, mientras que los préstamos prendarios retrocedieron 2,7% real frente al mes previo.

Desde la consultora explicaron que este comportamiento estuvo condicionado por el nivel de incumplimientos. “La caída en tarjetas y el freno en créditos prendarios reflejan una mayor cautela en el otorgamiento, condicionada por una morosidad que alcanzó picos históricos en noviembre de 2025”, precisaron.

En términos agregados, el crédito total en pesos al sector privado —familias y empresas— creció 0,8% real mensual en enero, luego de haber cerrado diciembre con una variación positiva mayor.

Créditos en dólares: expansión generalizada

A diferencia de lo ocurrido con el financiamiento en pesos, el crédito en dólares mostró en enero una expansión marcada y generalizada. El crecimiento mensual real fue de 7,7%, consolidando la tendencia positiva que se había observado a lo largo de gran parte de 2025.

El crédito en dólares a
El crédito en dólares a empresas registró en enero una suba real mensual de 6,6%, consolidando la expansión del financiamiento corporativo en moneda extranjera (EFE)

El informe remarcó que el aumento alcanzó tanto a familias como a empresas. En el caso de los hogares, las líneas en dólares mostraron un fuerte avance en enero, con una suba mensual de 14,3%, según el monitor de préstamos. Dentro de este segmento, Equilibra destacó el comportamiento de las tarjetas. “Se observó un salto estacional en tarjetas, con un crecimiento de 42,7% real respecto de diciembre de 2025”, indicó la consultora.

Para las empresas, el crédito en dólares también mostró un incremento significativo. Las líneas en moneda extranjera para el sector empresario crecieron 6,6% real mensual en enero, luego de un cierre de 2025 más moderado. De este modo, el financiamiento corporativo en dólares retomó el camino de expansión al inicio del año.

Considerando el agregado de familias y empresas, el crédito total en dólares al sector privado registró en enero un aumento mensual real de 7,7%, tras dos meses consecutivos con variaciones levemente negativas hacia el final de 2025.

Señales diferenciadas

El panorama de enero refleja un contraste entre monedas. Mientras el crédito en pesos exhibió una recuperación acotada, condicionada por la evolución del consumo y la morosidad, el financiamiento en dólares mostró un crecimiento más intenso, con participación tanto de hogares como de empresas.

Equilibra resumió el comportamiento del mes al señalar que “el segmento en dólares consolida su expansión”, en tanto que el financiamiento en pesos “muestra cautela”. Los datos del Banco Central confirman que el arranque de 2026 mantuvo las tendencias diferenciadas que ya se insinuaban en el tramo final del año pasado, con un mayor dinamismo del crédito en moneda extranjera frente a una recuperación más gradual del financiamiento en pesos.

