Venezuela se convirtió en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India

Plataformas petroleras y bombas de extracción en el Lago de Maracaibo, en Cabimas, Venezuela, 26 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Venezuela se posicionó como el cuarto mayor proveedor de petróleo de India durante abril y mayo, solo superado por Rusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la seguridad energética del país asiático debido a la guerra en Medio Oriente.

En lo que va de mayo, India importó 319,2 miles de barriles diarios (kbd) de crudo venezolano, lo que representa un incremento de 13,9% respecto al mes anterior, según datos de la consultora Kpler difundidos a la agencia de noticias EFE.

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Hasta abril, India no había comprado petróleo venezolano desde mayo de 2025.

Estados Unidos promovió el petróleo venezolano como alternativa al crudo ruso, después de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en enero y la toma de control sobre las ventas de petróleo del país sudamericano.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que busca vender a India “tanta energía como estén dispuestos a comprar”, y agregó: “Hay oportunidades con el petróleo venezolano” (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS)

Rusia, que ya era el principal proveedor de petróleo para India, casi duplicó sus exportaciones tras el inicio de la guerra, favorecida por una suspensión temporal de las sanciones estadounidenses a la compra de combustible ruso.

Aunque EEUU extendió esta exención hasta mediados de junio, la administración de Donald Trump insistió en múltiples ocasiones ante Nueva Delhi para que detuviera la adquisición de crudo ruso.

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El jueves pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que busca vender a India “tanta energía como estén dispuestos a comprar”, y agregó: “Hay oportunidades con el petróleo venezolano”.

El inicio del conflicto en Medio Oriente a finales de febrero afectó el suministro de combustible en el país más poblado del planeta: antes del conflicto, India dependía de la importación del 90% de su petróleo, con cerca de la mitad ingresando por el ahora asediado estrecho de Ormuz.

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El gobierno indio pidió a la población reducir el consumo de combustible e inició la búsqueda de fuentes alternativas, recurriendo a proveedores menos habituales como Venezuela, Ecuador, Argelia e Irán en los meses recientes.