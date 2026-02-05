Compras más baratas para jubilados: cómo ahorrar hasta 20% en supermercados y perfumería en febrero 2026

Foto de archivo: una jubilada camina en un supermercado en Buenos Aires en un contexto de alta inflación que impacta en el consumo de los argentinos. 19, dic, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados, perfumerías y comercios adheridos, simplemente pagando con la tarjeta de débito con la que perciben sus ingresos.

Este programa, realizado en conjunto entre el ministerio de Capital Humano y la Anses, permite que jubilados y pensionados accedan a descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, que en conjunto suman más de 12.000 puntos de venta.

El beneficio permite obtener rebajas de entre 10% y 20% en compras habituales, como alimentos, artículos de limpieza y productos de perfumería. En muchos casos, los descuentos no tienen tope, y además pueden combinarse con promociones adicionales que ofrecen distintos bancos.

Se trata de una iniciativa impulsada por Anses para mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones previas. El acceso es automático para quienes cobran una jubilación o pensión y realizan sus compras en comercios adheridos.

El programa incluye a categorías como alimentos, perfumería y limpieza (Getty Images)

El mecanismo es simple, ya que solo hay que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobran los haberes previsionales. El descuento o reintegro se aplica directamente en la compra o se acredita posteriormente, según corresponda en cada caso.

Qué descuentos se pueden obtener

De acuerdo con la información oficial, el programa ofrece descuentos desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin tope de reintegro y hasta 20% de ahorro en productos de perfumería y limpieza.

Además del descuento general de la iniciativa de Anses, varios bancos ofrecen promociones exclusivas para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en esas entidades.

Banco Nación: Quienes cobran sus haberes en el Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito, utilizando la app BNA+ MODO. El beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y un tope mensual de $20.000, y se aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia: Los jubilados y pensionados que cobran en el Banco Galicia pueden obtener hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de débito o crédito. El tope mensual es de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Supervielle: Para quienes cobran sus haberes en el Banco Supervielle, hay un 20% de descuento en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, los días martes. El tope es de $25.000 pagando con tarjeta de débito o de $15.000 pagando con QR. Además, el banco ofrece 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles.

Banco Provincia (Cuenta DNI): Los jubilados y pensionados que cobran en el Banco Provincia de Buenos Aires acceden a un 5% de descuento adicional pagando con Cuenta DNI, ya sea con QR o Clave DNI. El beneficio rige en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 por semana y por persona, y es acumulable con otras promociones.

Cómo aprovechar mejor los descuentos

Para maximizar el ahorro, se recomienda verificar previamente las promociones vigentes, ya que los beneficios pueden variar según el día, el medio de pago y la entidad bancaria. También es clave chequear los topes semanales o mensuales para planificar mejor las compras.

El programa Beneficios Capital Humano se consolida así como una herramienta concreta para reducir el gasto en productos esenciales, especialmente en supermercados y farmacias, dos rubros centrales en el presupuesto de los jubilados. Hay, además, descuentos puntuales en otros servicios, como informáticos, artículos para el hogar, librería, indumentaria, entre otros.